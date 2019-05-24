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 Политика Украины
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 Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что не смотря на то, что Россия является агрессором, для достижения мира на Донбассе необходимо с ней вести переговоры.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", - сказал глава АП

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", поскольку Россия не признает, что является стороной конфликта, Богдан ответил, что, по его мнению, они не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос - когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", - отметил он.

Смотрите также: Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Богдан отметил, что Украина будет идти к победе, но не ценой жизней украинских военных.

"Я более трех лет был на фронте как волонтер, у меня погибло там много друзей. Конечно, есть "необходимые" потери, но когда есть статистика в телевизоре – это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, то это совсем другое. И я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно им нужно идти", - пояснил он.

Также читайте: Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3128621
 
 
 Топ комментарии
 
Если русня перестанет стрелять, то не будет войны. Если Украина перестанет стрелять - не будет Украины.(ц) Андрей Луганский.
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Давай, договаривайся.
Можешь даже договор подписать...
А потом рашка этим договором, как туалетной бумагой, подотрётся и скажет:
"мы действуем из своих национальных интересов."
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мене цікавить його теза, що вони не торгуватимуть територіями і людьми.
іиникає питання, а що стане предметом торгу - наш суверенітет, вступ в ЄС та НАТО, мова, релігія ?
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Ещё один "миротворец" на нашу голову! Решил поговорить с людоедом о вегетарианстве... Даёшь больше идиотов, хороших и разных!
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Очень надеюсь что Владимир Зеленский принесет мир Украине. Воевать до последнего украинца -плохая идея. Да и никто не собирается.
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Воювати до поки останній рашист не здохне, посилювати армію, вступ в НАТО, робити України сильною.
Українці не збираються програвати, а перемагати.
Хоча в твоєму ватному мозку, це війна до останнього Українця, ось такі ви ватні тролі.
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вот до последнего факинг кацапа - другой факап,скажи ?
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Россия всегда понимала и продолжает понимать только "язык свинца и стали...".
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Я не согласен с этим утверждением. Россия легко отдаст миллионы жизней за какую-либо бредовую идею. Отдаст не особо парясь по этому поводу. А вот возмутиться она может не на шутку когда колбаса и водка станут недоступны ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ МОСКВИЧЕЙ. Как там в провинции Москве по барабану. А вот когда в Москве со жратвой будет напряг, вот тогда никакой Путлер не удержит стадо в стойле никакой силой.
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Все время воевать сидя на диване?
Любая война заканчивается миром, это напоминание тем, кто любит воевать.
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И она заканчивается в столице агрессора!
Это для тех шавок что поддерживают ботоксную крысу....
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Сколько должно ещё лечь в сырую землю, чтоб стало понятно эта война не имеет военного решения, надо договариваться, на приемливых условиях для Украины.
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А разве сейчас кто-то воюет? Так границу с говнорашей держат и все.
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Пусть бурят расскажет, с чего он хочет начать разговор, что хутину предложит, кроме мира?
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Украину. Украину предложит. Очевидно же. Уже.
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Боты и русня За Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 9986Ясненько. Опять плюем на могилы своих героев. Подонки и бандиты манипулируют глупцами без чести, совести и мозгов. Где конкурсы на назначения сватов Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 6619 Где обещанные законы и указы Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 6619 Новые лица А плебсу шоумены подбрасывают все новые посылы, не давая опомниться и подумать. Зеленский- говорящая голова, ни на что не влияющая. Его показывают быдлу в качестве актера, играющего роль резидента...
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Головне, що у всіх ейфорія від промови нового президента, що можна не вішати портретів президента в адміністраціях і тепер можна називати його Володимир))),
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Каждому малограмотному совку нужен свой обнюханньій недомерок с именем вололодя...братские наротьі😂
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Богдан - дипломат. На всі повокаційні питання тихенько згвалтував провокатора. Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 6395
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Молодець Зеленський! Біля себе тримає розумних людей, а не гелетеїв, як Мародер
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Доречі. Це ще одне підтвердження говірки, що зустрічають по зовнішності, а спроваджують по розуму
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Богдан всього-навсього секретут пересидента Зюзі. І до того ж юстицька Кілі Азірова та Колояйського з Корбаном. А ротяку роззявляє, неначе він головний шпанюк в цій країні замість того, щоб папірці в канцелярії перебирати.
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все он правильно делает, для Коломойского - привлекает донбасскую вату чтоб голосовали за "Слугу урода" на выборах. Беспроигрышный ход, вата будет бежать голосовать за них аж пятки рореть будут.
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почалася операція легалізації "лднр", а це хрест на векторі ЕС та НАТО.
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ты не уверен пребываешь ещё в алкоголическом сне или уже протрезвел..? завязывай с боярой..
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Во, теперь уверен. Чо там у кацлов? Лай-ла-ла-ла... еще но поют?
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я понимаю - трудно, но ты хоть старайся читать пургу, которую постишь..
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Не могу я после твоей пурги так быстро переключаться... Заразный ты какой то похоже. Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією - Цензор.НЕТ 8871
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почалася операція легалізації "лднр", а це хрест на векторі ЕС та НАТО.
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да скуяли вдруг ? потому что тебе так хочется ? Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією - Цензор.НЕТ 2538
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Что бы вести переговры напрямую с ******, нужно быть хорошим дипломатом, что бы ловить его за язык и показывать на весь мир. Не уверен что у Зели это получиться.
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Ага! Та срав ***** на вашу дупломатію і не тільки. На європоцівську теж клав і класти буде. І так буде, доки совкова ядерна зброя не зіржавіє, образно кажучи, та корисні копалини та тайга не вичерпаються.
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Интересная логика. Чтобы не гибли украинские парни, нужна Малороссия под управлением Кремля. Это называется сдачей национальных интересов.
У Зе все назначения дебильные, а он ведь не в 95 квартале рулит.
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чувак, прекращай вот это вот бла-бла-бла
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ну и почему этот умник не осветил хоть одну тему ...
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Путін хоче вести переговори відносно до України тільки із США .і тільки щоб вони визнали що Україна його.І більше він нічого не хоче знати.
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Богдан - чистый сепар!!!.. Поздравляю всех ЗЕбилов: Кремлю и ЛДНР удалось протащить на высшие посады откровенных сепаров!.. и теперь война, о которой вы видели только по ТВ, придет в каждый ваш дом!
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Им пох...они устали и хотят вздремнуть😁
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Безпідставний закид. Богдан - 100% жидобандерівець. Мародер Порошенко - 100% російський шпигун. Його тролі теж.
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Богдан уже оказывается волонтер? Во как 73% ловко в головы сцыт...
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Victoria Mogilevska Теж вся надія на учасників бойових дій. Це найбільш свідома частина нашого суспільства,А їх в Україні понад 363 тмсячі. Добре знаю настрої віськових, УБД. Це і мій син, і його бойові побратими. Зеленським і коломойським країну вони не віддадуть! Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 4251
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Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех мы за ценой не постоим...

(с) Б. Окуджава
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Блииинннн! А так можно было? А сРалин дурак 50 млн людей положил воюя с Гитлером! Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией - Цензор.НЕТ 8504
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Подозреваю, что люди и сами были готовы лечь, считали, что воюют за правое дело. В чем проблема?
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Так в первые дни и лягали, напомнить сколько миллионов сдалось в плен? А сколько потом воевало в РОА.
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А что, у клована тема миротворцев отсутствует? Почему они кидаются словами типа "мир"? Мы ведь войну не начинали.
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Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров.

Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией.

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Они обкуренные там?...
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Разговаривать с паРашкой - это диалог глухого со слепым.
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Когда на все сто уверенность,что раша Неньки ни в чем не уступит..Так было сто лет при назад при УНР,так будет и сейчас при ЗЕ и ко...
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Все эти разговоры - чисто предвыборная активность, чтобы отжать голоса ваты на выборах в Раду у оппоблока.
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Правильно говорит Богдан.А падпісчікі Всё всмоктується не могут ,що свинарчуки пролетели
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Смотри в сводку "Джедаев" не вляпайся. Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією - Цензор.НЕТ 7961
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Для цього потрібно не лише просто розмовляти.
Барига он п'ять років "розмовляв", а користі - ніякої.
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Гнусавый с коломойшей тут камне на камне не оставят!
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потрібен мир.Але не ціною капітуляції.
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Шапками закидаєте країну з ядерною зброєю, чи переможете в нестримній атаці на Москву?
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Як будете перемагати ядерну державу?
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Громко осуждать на цензоре и писать как мудаками закидают )))
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Це не відповідь, як ура-патріоти думають перемагати Росію? До речі, чому пишете мовою агресора?
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в определенный момент выменяем ЯО на пожрать,чего не сделали в 90-е..
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Відповідь росії очікувана :
"россия не ведет войнку на Донбассе.У нее нет украинских пленних на Донбассе.Ведите переговори с лидерами республик".


Ваш хід ,пане Богдан !
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А мы що, на когось нападали? До вас в хату вдерлись злочинці і вбили рідних - про що з ними говорити?
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Согласен. Переговоры с агрессором вести надо.
И эти переговоры должны быть ограничены по времени продолжительностью автоматной очереди.
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Ему же резонно ответили, что "рф не является участником гражданского конфликта на Донбассе" так с кем мир и чем за него придётся заплатить? Понятно, что это бред, а значит эти идеи с референдумом - поиск оправдания,что бы потом была возможность умыть руки, а на самом деле готовится слить всю страну
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Балачки не о чем. Дымзавеса. Если сдаться. Через месяц МГБ будет в каждом городе с соответствующими подвалами и Изоляциями. А Богданы в ИзраИль свалят.
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Пан юрист Богдан замість того, щоб вивчати закони і міжнародні домовленості відпочивав на кошти Бені з дівчатами з кортежу на Мальдівах, а як би він був юристом то знав би про Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Якщо росія так просто порушила міжнародні домовленості, про що тепер хоче домовлятися цей "юрист"?
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Зеленський хоче просто перестати стріляти,потім підняти руки і стати на коліна
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Невже до влади прийшли дЕбіли, вони ВВАЖАЮТЬ,що раша агресор, вони ВВАЖАЮТЬ, що раша захопила наші землі. А чому не кажуть раша агресор і захопила наші землі? СЦУТЬ?
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А вот президент Зеленский, будучи кандидатом, заявлял, что будет разговаривать с РФ, только после установления контроля над каждым миллиметром нашей границы. Интересно, в истории были случаи, когда агрессор, превосходя жертву в военном, экономическом, информационном плане согласился на условия обороняющегося? Не неся при этом значительных военных потерь!
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Надо пересмотреть подборку КВН и Квартал-95 - там, наверное что-то подобное было
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Понятно, что говорить надо, но вот как говорить с умалишенными у которых на здании МИДа герб СССР (с прозрачным намеком), а в остальных местах:
Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією - Цензор.НЕТ 4691
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Ну кому они мозг пудрят?! Можно ли договорится с россией? -Да, можно, но при этом мы как минимум потеряем НАВСЕГДА Крым и получим два черя на заднице в виде ДНР и ЛНР. Нахрен такой мир? Или они знают что-то ТАКОЕ, от чего Путин сразу лапки подымет с криком "согласен на любые ваши условия, забирайте Крым, Донбас, куда занести деньги за причиненные неудобства?" Ну так скажите нам - мы ни кому не расскажем. Честно!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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