 Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией. ВИДЕО

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", - сказал глава АП
Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", поскольку Россия не признает, что является стороной конфликта, Богдан ответил, что, по его мнению, они не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.
"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос - когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", - отметил он.
Богдан отметил, что Украина будет идти к победе, но не ценой жизней украинских военных.
"Я более трех лет был на фронте как волонтер, у меня погибло там много друзей. Конечно, есть "необходимые" потери, но когда есть статистика в телевизоре – это одно, а когда это люди, с которыми ты вчера разговаривал, курил, общался, то это совсем другое. И я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно им нужно идти", - пояснил он.
іиникає питання, а що стане предметом торгу - наш суверенітет, вступ в ЄС та НАТО, мова, релігія ?
Ваитель)))
Українці не збираються програвати, а перемагати.
Хоча в твоєму ватному мозку, це війна до останнього Українця, ось такі ви ватні тролі.
Любая война заканчивается миром, это напоминание тем, кто любит воевать.
Это для тех шавок что поддерживают ботоксную крысу....
У Зе все назначения дебильные, а он ведь не в 95 квартале рулит.
Над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех мы за ценой не постоим...
(с) Б. Окуджава
Если мы хотим мира, то разговаривать нужно, - глава АП Богдан о переговорах с Россией.
---
Они обкуренные там?...
Барига он п'ять років "розмовляв", а користі - ніякої.
"россия не ведет войнку на Донбассе.У нее нет украинских пленних на Донбассе.Ведите переговори с лидерами республик".
Ваш хід ,пане Богдан !
И эти переговоры должны быть ограничены по времени продолжительностью автоматной очереди.