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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1742) Национальный корпус (200) Нацдружины (35)

 "Нацкорпус" и "Нацдружины" провели рейд против контрабанды российского аммиака. ВИДЕО

Представители политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" вплотную занялись проблемой контрабанды аммиака из Российской Федерации (РФ). Заведено уголовное дело, в котором по предварительным данным, главными фигурантами являются представители Администрации Президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится на официальной странице "Нацкорпуса" в социальной сети Facebook.

"Нацкорпус" и "Нацдружины" посетили все офисы и раздаточные станции Государственного предприятия (ГП) "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днипре. Цель посещений заключалась в сборе максимального количества информации касательно незаконного обогащения сотрудников Администрации Президента через контрабанду российского аммиака.

Нацкорпус и Нацдружины провели рейд против контрабанды российского аммиака 01

Националисты утверждают, что к контрабанде непосредственно причастны: Владимир Бобков, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Решение провести рейд, по утверждению "Нацкорпуса" и "Нацдружин", было обусловлено недавней сложившейся ситуации, когда во время одного из рейдов на ночной погрузке была задержана фура. Активисты делают акцент на том, что ночные погрузки подвергают опасности людей, живущих вдоль маршрута движения аммиаковоза и вокруг раздаточной линии. Отметим, что согласно законодательству Украины, перевозить или грузить опасные грузы, каким является аммиак, в ночное время категорически запрещено.

"Нацкорпус" отметил, что несмотря на хорошую доказательную базу и заведение уголовного дела по фуре (ЕРДР №12018150000000449), в данный момент активисты не могут противодействовать незаконному погрузке и транспортировке аммиака в ночное время суток. Но в то же время стоит отметить, что деятельность Нацкорпуса уже приносит свои плоды, в частности, во время рейдов практически полностью остановилась незаконная деятельность по контрабанде, а отгрузки происходят в малом количестве.

"Нацкорпус" утверждает, что во время проведения рейда, один из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" угрожал активистам. По словам руководителя, на территории его предприятия находятся представители СБУ, которые смогут физически "успокоить несогласных". Однако многочасовое ожидание сотрудников СБУ ни к чему не привело.

Националисты утверждают, что не дадут виновникам свести дело к нулю. Активисты твердо убеждены, что в дальнейшем смогут еще тщательнее следить и бороться с данной проблемой. В частности, "Нацкорпус" требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые закрывали глаза на обворовывание Украины и не пытались противодействовать подверженную опасности граждан страны.

Напомним, что контрабанда аммиака из РФ предположительно началась с 2014 года, когда в связи с началом АТО были введены первые санкции в отношении РФ. Тогда, пошлина на российский аммиак стала крайне высока. "Укрхимтрансаммиак" подозревается в активной транспортировке аммиака по трубе "Тольятти - Южное". У предприятия вдоль трубы есть несколько раздаточных станций, 3 из которых находятся в Николаевской области.

Некоторые представители команды Петра Порошенко прийдя к власти, по уверениям "Нацкорпуса", приняли "коррупционную эстафету" бывшего "руководства" страны. Согласно показаниям националистов, команда Порошенко делает официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций десятки тысяч тонн, не платя пошлины государству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3128524
 
   
 Топ комментарии
 
Нацкорпус, а портнова вам не хочется погонять за диктаторские законы против украинцев в пользу хуйла?
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цЕНЗОР - ау! а где новость про то, шо петиция об отставке Вазелина Шестого набрала уже 28000 голосов?)))
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странно что "нацжены" как то очень резко перестали интересоваться "кто заказал Катю Гандзюк ?"
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Порошенко=Путин
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боротися з портновим і ко- то не наша задача значить...не для того мама(аваков) квіточку ростила! от свинарчуки то наше всьо
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цЕНЗОР - ау! а где новость про то, шо петиция об отставке Вазелина Шестого набрала уже 28000 голосов?)))
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"Нацкорпус" і "Нацдружини" провели рейд проти контрабанди російського аміаку - Цензор.НЕТ 2623

до чего же тупое кариесное быдло...
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Ці "активісти" це прото тітушки, а їх дії спроба рейдерського захоплення Аваковим і російським фашистом коротким "боцманом".
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Попали б Ви в руки прото тітішкам, хоча б душу відвели за всі ті помиї, що ви за гроші лиєте на них.
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Странные наступили времена. То чем должны заниматься право хранители, занимаются сомнительной сущности группировки(ОПГ), в просторечие именуемые - бандиты. А по сути идёт отжим рынка амиака.
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Вот зе озаботится и все будет ок) Теперь про Портнова,а вам 73 процентам не хочется с ним поборать,ведь пни вашем зе он страх потерял. Или как насрать так вы,а как убирать то чужими руками?
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І Луцик за 5 років встиг зібрати всі докази на Портнова? За який хрен він отримував в місяць з преміальними та надбавками 300 тис тисяч. Тільки терендить і розводить руками, а роботи нуль.
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Нацкорпус, а портнова вам не хочется погонять за диктаторские законы против украинцев в пользу *****?
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странно что "нацжены" как то очень резко перестали интересоваться "кто заказал Катю Гандзюк ?"
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Зрозуміло.
про референдум за мирні домовленості з Фашистськю росіє нацдружини не чули.
ну-ну.
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Цих тітуханів ще й націоналістами обзивають.
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"Приплыли". Картина Репина, вроде как. А впрочем- по хрену. Как при Яныке менты вертели всем и вся... Так и сейчас. Поздравы всем, особенно бандюкам, которые пока- не завербованы. То есть, пока- живые.
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а вам зебилам не приходит в голову,спросить своего клоуна,вовик что за ху,,ня
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А ещё можно гтс взорвать. И нефтепровод. И бензин не покупать. И электричеством только на половину пользоваться.
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І ядрені електростанції віддать нацжонам. Нехай рулять... Вони ж розумні, як Зе...
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Ці чуваки з Нац. дружин фахівці щодо митної справи,як я подивлюсь
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А хто ж замовник суперпатріотичної акції ? Навіть не знаю....

"Также азотные удобрения производит государственный "Одесский припортовый завод" и "ДнепрАзот", который входит в группу "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
Последний сегодня имеет самый дешевый ресурс для производства удобрений. Так происходит благодаря тому, что мощности "ДнепрАзота" находится в аренде государственной нефтегазодобывающей компании "Укрнафта".
Контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству через "Нафтогаз". Еще 42% акций в собственности структур "Привата"".Источник: https://biz.censor.net.ua/r3062978
Хтось хоче вдарити по Фірташу ? Ну а фермерам ще тугіше затягнути ремінець...
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Вони вже не працівники адміністрації президента. Вони вже колишні.
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Розкриття діяльності Петра Олексійовича шириться по регіонах.
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з расєї дуже багато всякого везуть при тому що в україні є свої виробники аналогічної продукції. наприклад. державне підприємство укрзалізниця закуповує із расєї контактний дріт і інші дроти. я працюю на такому підприємстві укрзалізниці і своїми очима бачу як завозяться великими партіями такі продукти. і це державне підприємство!!!!!
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они гражданские какое они имеют права там лазить в форме на донате щеканы в наколках малолетка имбицилы стремные
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Интересно, а как они опознают российский аммиак?

Химики есть? Не просветите?
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А нацсвині довели вже справи по Свинарчукам і Гладковським? Це, що якийсь новий антикорупційний орган, чи "суд" обливати брудом людей. Якщо вони борцуни, то тихенько зберіть матеріал, передайте в компетентні органи і якщо буде вирок, то оприлюднюйте. Це якийсь новий вид шахрайства по очорнюванню і звинуваченню посадівців і простих людей без суду і слідства? А що рюкзаки вже нормальні? Чи це мстя за рюкзаки?
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Авгиевы конюшни порошенко, будут разгребать ещё очень долго. Зеленскому - здоровья и терпения!
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одне питання - де ж вони були раніше ?
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Интересно, кому это аммиачная труба понадобилась?
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Краще б провели рейд проти наркомафії, яка масово підсажує молодь на наркоту.
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Титушня по визову. Видать денежку подкинули.
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Товарообіг з Казластаном за 5 років війни збільшився в рази,ніякої диверсифікації не було все купувалось в *****,Порохло подарував Мєртвєчуку трубопровід з соляркою для ЄС та обленерго.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нацкорпус" и "Нацдружины" провели рейд против контрабанды российского аммиака. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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