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Все про:Зеленский (1461) технологии (554) инновации (40)

 Зеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что существует большая разница между инноваторами и чиновниками, отметив, что ему нравится, как действует компания Apple, собирая идеи по инновациям своих лучших сотрудников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на украинском форуме интернет-деятелей IForum 23 мая.

Видео Радио Свобода

"Что такое инновации вообще, вот в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли? Что такое инновации? Как силовик вас может шантажировать, к примеру, выемкой документов, если эти документы цифровые? Как очередной рейдер может взять и поменять собственника в реестре если этот реестр на блокчейне? Это не возможно! Как это сделать? Мне нравится подход Apple, когда ребята собирают лучших сотрудников и у них имунитет, чтобы в зародыше не умерла ни одна гениальная идея. И они способны зацепить, увидеть и развить эту идею, потому что их ничего не интересует - их главная задача, какую отрасль они могут разорвать технологически, инновационно сегодня", - рассказал Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечь украинцев к управлению страной с помощью современных технологий.

Источник: https://censor.net.ua/v3128522
 
   
 Топ комментарии
 
У-у-у какой он вумный. А сам он понял, что сказал?
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Да объясните уже этим недоучкам, что страна - не коммерческая структура Apple и ее задачей не является создание новых девайсов.
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На жаль, так. Коли в школі вчили історію, завжди дивувалась, чому в України так довго нe було нeзалeжності. Тeпeр всe стало на свої місця. З таким "мудрим" народом нe дивно. Бо зараз українці чeрговий раз прос@@@ють свою нeзалeжність.
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Жратву будут печатать на 3D f#cking принтерах!
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f#cking отрасли...Браво!Зеленский начал учить английский.Следующии слова для изучения-кок,феггот,кант и камшот Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі" - Цензор.НЕТ 1656
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Тю, а що нe так? чувак говорить па-прастому, па-кріварожскі. Норм. Щоб eлeкторат кращe розумів.
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Або говорить українською, або скаладає повноваження і не ганьбить Україну та українців!
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Сравнение с междупланетным шахматным турниром в Нью-Васьках лучшее
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молодець Зеленський - перший адекватний президент України !
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- Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму. (с)

ОБендер жителям Васюков.

Вам ничего не напоминает?😁
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Когда просматривал это видео , то поначалу показалось что это выступление комика в каком то кабаке(f#cking shit), но потом понял что это президент Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі" - Цензор.НЕТ 2529
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Пане Президент, чому москальскою???? де Державна Мова?????
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Еще пару тройку таких форумов и можно сливать воду.
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хто нибудь вставьте для сравнения супермегапафосные речи полногоПэ.
и парад во время тяжелых боев на Бамбасе...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский объяснил, что такое инновации "в этой узкопрофильной, политической f#cking отрасли". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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