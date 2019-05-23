 "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом он сказал на украинском форуме интернет-деятелей IForum 23 мая.Видео Радио Свобода
"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень", - сказал Зеленский.
"Как было бы круто, если бы, когда ты едешь на работу, то ты не только получаешь новости, видишь, какая сегодня погода, а ты реально контролируешь, законопроекты, которые подаются, ты можешь их менять, которые чуваки, извините за это слово, которые люди избираются, как их можно отозвать, которые вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект. Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире", - добавил президент Украины.
...Здається, автор щось знав.
а может он займется политикой, у нас война, переговоры по газу на носу, а он прожектами занимается
Ну, вы поняли...
Это первая петиция с момента создания сайта петиций, набравшая 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Даже Юлю в Гондурас послом медленнее отправляли
Часто задаваемый вопрос "что это даст?"
Ответ: Инфоповод. Зеленский навсегда останется президентом, который начал свой срок с петиции "Уйти в отставку" которая за сутки набрала 25000 голосов.
Причём заслуженно - за нарушение Конституции в первый же день царствования.
вердикт ПОШЛИ.... специально для админа очень далеко!!
речь зебила
сильно ***** на себя берёте.
(это цитата из номера 95 квартала)
(це був перший РІК овочевої влади... а тут - три дні пройшло...)
Так, в Естонії , наприклад, успішно діють такі програми, навіть вибори можна провести в телефоні. Але не забувайте, що там вирішені елементарні речі. І головна - там зарплата сягнула 1500 &, у нас же, якщо не брати до уваги Київ, Дніпро. Харків, Одесу і Кр.Ріг , середня зарплата не більша 200-300 &.
Спочатку треба займатись елементарними речами, хоча б підняття ВВП, модернізацією економіки, підвищенням пенсій, ремонтом доріг, а не линути в мрійливі небеса....