 "На Вашу долю выпадают самые сложные испытания", - Хомчак и Сырский поздравили украинских воинов с Днем морской пехоты. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые боевые друзья! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Морская пехота Украины - является уникальной по своим задачам и возможностям составляющей украинской армии, которая присуща только мощным армиям мира. Современная морская пехота Украины унаследовала лучшие боевые традиции своих славных предков. Морские десантные операции киевских князей, запорожских казаков, жертвенность морских пехотинцев армии УНР, мужество украинцев-морских пехотинцев Второй мировой войны стали образцом воинской доблести и победы для нынешнего поколения защитников Украины. Несмотря на все трудности в короткие сроки были восстановлены и созданы новые бригады и подразделения, им поступило новое вооружение и техника, в боях с российским агрессором возмужала новая формация украинских командиров, свободных от имперских духовных скреп, началась разностороннее тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами. И поэтому сегодня морская пехота Украины является мощным и надежным инструментом отпора врагу", - говорится в поздравлении Хомчака.

"По случаю праздника выражаю всему личному составу и ветеранам морской пехоты Украины искреннюю благодарность за самоотверженную службу украинскому народу, верность Военной присяге и готовность выполнить поставленные задачи в любых условиях. В этот торжественный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и осуществления всех планов и замыслов. Пусть ваш боевой девиз "Вірний завжди" укрепляет боевой дух и решимость украинской морской пехоты, а этос морского пехотинца и в дальнейшем будет служить духовным ориентиром на пути к новым свершениям и победам. Слава морской пехоте! Слава Украине!" - резюмировал глава Генштаба.

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"От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем Морской пехоты Украины. Не случайно, что в 1918 году, в первый же месяц существования Украинского государства под руководством Павла Скоропадского, было принято решение о формировании бригады морской пехоты. А в 1992 году, через несколько месяцев после референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины, первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу. Ваш род войск всегда был и остается гарантией суверенитета нашего государства. В Морскую пехоту всегда вступали не просто воины, - а элита из их числа. Ваши задачи - среди самых тяжелых. На Вашу долю выпадают самые сложные испытания. Потому что Вы - среди лучших. Морскую пехоту боятся враги! С морской пехотой считается мир! Вы - сила, которую никто и никогда не сможет игнорировать! Сочувствие и уважение родным и близким морских пехотинцев, которые отдали в борьбе за независимость Украины дорогое - свою жизнь. Мы никогда их не забудем! Воинам и ветеранам Морской пехоты спасибо за сложнейшую службу, абсолютную самоотверженность, героизм, стойкость и профессионализм. Желаю Вам крепкого флотского здоровья, удачи в бою, счастья в жизни, согласия в семье, успехов в карьере, а главное, чтобы в Ваших рядах всегда было без потерь. Верный всегда! Слава Украине!" - поздравил морпехов Сырский.