 Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак. ВИДЕО

"Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Наибольшая ценность – это человек", - сказал Р.Хомчак во время представления личному составу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Он также призвал "прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления..., двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко. Личному составу Р.Хомчака представил министр обороны Степан Полторак.
а как же дозвониться, если хомчак сдриснул, а автомобиль с оружием и рацией бросил
в надежде что заправка недалеко будет...
"подвиг" совершить в стиле савецкого с засеранием мозгов людям...
Министр обороны не ведёт боевых действий,для этого есть нач Генерального штаба и Верховный.
выходили из окружения с оружием в руках...
а вот Муженко и Гелатей к параду в Киеве готовились...
а главнокомандующий порох - в офшоры бабло прятал от ротердама+ и от "центренорго"...
это всё в хронологиии с Иловайском...
Не так?
Нужно наоборот?
"патриоты" ***....
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
ну подмена тезиса у тебя..
Як це непрогресивно та негуманістично. Американці декларують головну задачу Армії дещо по іншому, аніж радянські.
А ти сумніваєшся? Громадянська війна чи шо? Сепар?
чи перекваліфікувались у військового спеціаліста...й взагалі, сьогодні що вихідний в школі?
Вам видніше)))) але чесно кажучи я думав що у психлікарнях немає вільного доступу до інтернету....бачачи Вас на форумі розумію як жорстоко помилиявся...а про сусіда Ви до речі - круто)))
реинкарнация
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