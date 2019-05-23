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 Политика Украины
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Все про:Полторак (1136) Хомчак (9)

 Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак. ВИДЕО

Новоназначенный начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак назвал жизнь и здоровье личного состава Вооруженных сил главной задачей и призвал прекратить "сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

"Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Наибольшая ценность – это человек", - сказал Р.Хомчак во время представления личному составу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также призвал "прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления..., двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко. Личному составу Р.Хомчака представил министр обороны Степан Полторак.

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Источник: https://censor.net.ua/v3128426
 
   
 Топ комментарии
 
Основной принцип всех цивилизованных армий мира.
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Передайте, пожалуйста, господину Хомчаку, что его главная задача - Украину защищать до последнего вздоха - если сомневается то об этом и в Конституции написано и в Присяге
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всегда считал что главная задача армии это защита государства но видимо ошибался . новые времена и новые задачи Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1064
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Основной принцип всех цивилизованных армий мира.
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так Хомчак же говорит за "главную задачу" - причем тут "Основной принцип всех цивилизованных армий мира" ?
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Основной принцип всех цивилизованных армий мира - защита своего государства. Для этого армии и создаются.
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А 24%-я Баба Яга - против?
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Потому, что Минские соглашения - это не сохранение жизни военнослужащих и мирного населения?
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Бухал Порошенко как Галетей , омечали Независимость три дня когда был Иловайск, так что добровольцы и армейцы не могли дозвонится до них.
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а хомчак в кустах сидел... потом врал... врал...
а как же дозвониться, если хомчак сдриснул, а автомобиль с оружием и рацией бросил
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да ты шо?! Это тебе Гавнапольский с помойки Прямого-Кривого ТВ лично сообщил?!
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нет. об этом даже Бутусов писал, потом переобулся.
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ватнику гавнопольский втюхал что "автомобиль с оружием и рацией" надо было на себе тащить ...
в надежде что заправка недалеко будет...
"подвиг" совершить в стиле савецкого с засеранием мозгов людям...
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а ты не знал, что автомобиль способен ездить? Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2752
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Галерей имеет такое отношение к боевым действиям ,как солнце на рост телеграфных столбов.
Министр обороны не ведёт боевых действий,для этого есть нач Генерального штаба и Верховный.
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Сказки. Бухать во время сложной ситуации на фронте могут только кацапские генералы типо Грачева и Куликова
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почитай Тетерука (которого я не очень уважаю за БПП)...
выходили из окружения с оружием в руках...
а вот Муженко и Гелатей к параду в Киеве готовились...
а главнокомандующий порох - в офшоры бабло прятал от ротердама+ и от "центренорго"...
это всё в хронологиии с Иловайском...
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И ещё Панамские офшоры открывал в аккурат 24 августа, когда ребята гибли.
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Это очень правильно! Принцип армии США, Израиля.......
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А захист країни десь на 12 місці ? Певнощо в Ізраїлі , США і решті країн світу захист на першому . Це тільки в зєлєбені таке може бути на першому , тоді для зазєлів і армія повинна існувати для збереження особового складу , а не для захисту . Бо то таке .
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Передайте, пожалуйста, господину Хомчаку, что его главная задача - Украину защищать до последнего вздоха - если сомневается то об этом и в Конституции написано и в Присяге
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...до последнего вздоха прохобота как ты.
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пока порох ротердамом+ не насытиться...
"патриоты" ***....
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ти вкурсі що таке ротердам? Дуже болить тобі за кишеню Бені? Терки між Ахмєткою і Беньою тепер на вустах кожного зрадофіла. І чомусь всі зебики дуже переживають за бідного "спасітєля" Беню і його кишеню)) смішно це читати
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Пора перестать селить в палатках . Есть много новых технологий
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капитулянтский. лучший способ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих армии, защищающей город? пральна - сдриснуть! ну а что будет с городом... ну то таке
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И для этого "нужно просто перестать стрелять(с)"....да ??
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И только этот принцип поможет разрушить советскую армию Украины с ее концлагерными Ширланами и отношением части офицеров к солдатам к с скотине. Беречь солдата, беречь его семью и он будет воевать в десять раз лучше бесправного русского быдла в форме.
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Якісь суперечливі тези . Якщо воювати то будуть загиблі , що суперечить зєлєдоктрині в частині збереження особового складу . Ніяких бойових дій бо будуть втрати . Потрібно зразу здаватися .
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всегда считал что главная задача армии это защита государства но видимо ошибался . новые времена и новые задачи Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1064
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"Немає сенсу обороняти фортецю, якщо всередині неї є зрадники, що допомагають ворогові."
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
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вот вот... порохоботы тем и занимаются что сеят конфликт после проигрыша порошенко..
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правильно "сеЮт". не знаешь русского - пиши на государственном.
ну подмена тезиса у тебя..
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Зачем нам армия,если мы готовы защищать свой суверенитет и территориальную целостность только политическими методами?
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The Army Mission - our purpose - remains constant: To deploy, fight and win our nation's wars by providing ready, prompt and sustained land dominance by Army forces across the full spectrum of conflict as part of the joint force.

Як це непрогресивно та негуманістично. Американці декларують головну задачу Армії дещо по іншому, аніж радянські.
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До этой заявы у меня были сомнения, что оно трус: мало ли чего журналюги намутят! А теперь никаких! Предлагаю улучшить формулировку так: "Главная цель армии - безопасность и комфорт генеральски жёп и жёпок их жён и детей". Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7964
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порохоботам на замітку -...не забувайте , що в" Іловайську" винен *****, ну принаймі Ви так писали...тому концепцію не змінюйте ....хоча про шо...де порохобот де людина...
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так я по темі по темі - нагадую, що ***** винен із вводом регулярних військ....а не хомчак
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тема - весьма экзотическая трактовка задач армии новым начальником генштаба
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"не забувайте , що в" Іловайську" винен *****, ну принаймі Ви так писали..."

А ти сумніваєшся? Громадянська війна чи шо? Сепар?
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Зоряна Ви вже розібрались з 12 тролейбусом у Львові в час пік?!)
чи перекваліфікувались у військового спеціаліста...й взагалі, сьогодні що вихідний в школі?
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ага, обіцяли з мінстеця перевести в міністерство щастя...
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Зазєлі у вас якась паранойка на тему дона Педро Шоколадного . Навідайся до психіатра . Не запускай , бо лікування потягне багато грошей . Бережи здоров'я . Маю такого сусіда бідолагу .
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Навідайся до психіатра . Не запускай , бо лікування потягне багато грошей . Бережи здоров'я . Маю такого сусіда бідолагу .(с)

Наше найголовніше завдання - збереження життя і здоров'я особового складу. Це має бути в основі всіх управлінських рішень, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7628

Вам видніше)))) але чесно кажучи я думав що у психлікарнях немає вільного доступу до інтернету....бачачи Вас на форумі розумію як жорстоко помилиявся...а про сусіда Ви до речі - круто)))
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Відносно доступу до лікарні не в темі , а відносно сусіда то його звідти випустили і він сидить цілодобово в мережі . От і закралась підозра .
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Это пока худшее назначение Зеленского. Даже если нет и малейшей доли вины Хомчака в Илловайской трагедии, не стоит ставить на высшие командные должности людей за спиной которых такие тяжелые поражения.
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не соглашусь, самое худшее это Богдан. А Хомчак и Пристайко пока одно из лучших.
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єсть такая прафффєсія - сваю задніцу защіщать
© Хомчак
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чувак честно сказал шо при рошенко армия занималась "суцільною показухою" , достойно, исправление ошибок начинается с их признания
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Это основная задача Всех ведущих армий Мира - сохранение жизни личному составу, но когда уже будете отходить от совкового управления "камандиров" ВСУ - где стандарты НАТО ?!
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п.с. И сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - это демонстрация больших кадровых проблем в армии на шестом году войны!!!
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Це якраз відповідає суті зєлєдоктрини . Після звільнення з полону , їх ще мають нагородити за збереження власного життя в бойових умовах .
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я не знаю, шо он этим хотел сказать, но выглядит , как говно
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Паралізує діяльність збройних сил України. Це генерал Януковича , а отже маєм факт повернення доктрини- " в нас ворогів немає , значить армія не потрібна".
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Можливо ефективне навчання військовослужбовців, яке має призвести до шліфування навичок, поводити себе в критичних ситуаціях так , що життя буде збережене а ворог знищений. А тут явно стосується наказів , які призведуть до того ,що командири їх просто не будуть віддавати. Тобто перестануть воювати.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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