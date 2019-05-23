 Попадание из миномета по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", на Донбассе проведена очередная успешная операция по уничтожению техники войны.
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Львівські хлопці провели оркам референдум)
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Плюшки-ватрушки)))СТРАЙК)))Слава воинам ВСУ
ну про помидоры это турецкие события когда друган Эрдоган сбил раша-самолёт
Галлеры Вован рулевой и ни шагу назад,
Вперёд и вперёд он гонит русский народ.
И якорь утерян и нет парусов,
А кости хрустят и скрепы трещат.
Волна за волною вниз речка течет,
Вован на галлере против течения всё прёт.
Безправных рабов - бурлаков посылает вперёд,
Дубинкой и плёткой по спинам их бьёт.см. выше
стратегия- это влиять на 1 000 000.
как??
создавать недовольство руским миром в данецках -
перекрывать доступ до укркалбасы зарплат ...
голодный данецкий сразу устроит там живые щиты против руских танков и за укркалбасу.
но,
ентого нету уже 5 лет - стратегия мальдивскаго-порошенка-
45 000 в день - 1200 000 в месяц едет через 6 пропускных пукнтов на укрземлю за укркалбасой.
в действии договорняк порошенка с ахметом - ты возишь макароны в данецк, а я с данецка вожу уголь в киев - прибыль папалам-пофиг убитые.
в результате - НИКАКОГО недавольства руским миром нету, все давольны-камунизьм наступил - газ в данецке по 920 грн за 1000 куб м в 10 раз дешевле киевского.
а взамен что??
в киеве создается недавольство укмиром - и опоблок каждый день двигает енту идею в раде
тарифы, ПЕНСИИ, ЗАРПЛАТЫ В 5 РАЗ НИЖЕ ПОЛЬСКИХ, плюс каждый день похороны.
вот и результат налице - 5 лет недавольства в киеве и довольства в данецке.
эээй стратеги в ген штабе вы ахренели??
8 чел укрсолдат на машине запросто проехали на донецкую территорию!!!
там что 6полосное движение в обе стороны??
так и оттуда могут так приехать не 8 а 800 чел??
а где колючая проволока, танковые рвы, железные ежи ,.. мины, где енто все??
открытые дароги - для провоза 300 тон макаронов ахметова и красных кретов обсе-оон каждый день??
за енто погибают в окопах каждый день?
жадный до дэнэг мальдивский порошенко пожадничал стратегически и глобально -
продал украину за бабло - % от ахмета за совместный бизнис на данецком -думал,
что купил-переиграл ахметава,
но просчитался
ахметов такихитрее - пабедил
результат- порошенеко на помойке,
75% за амнистею данецких.
все енти медведевы-грынивы - идеологи стратеги - тоже на помойке .
ВСЕ на помойке.
и такой облом...