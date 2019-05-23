 Попадание из миномета по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", на Донбассе проведена очередная успешная операция по уничтожению техники войны.

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