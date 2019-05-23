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 Попадание из миномета по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Благодаря аэроразведчикам очередная единица российской техники была обнаружена и уничтожена в полосе ответственности 24-й бригады им. короля Даниила.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", на Донбассе проведена очередная успешная операция по уничтожению техники войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации террористов украинскими воинами. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3128397
 
   
 Топ комментарии
 
Львівські хлопці провели оркам референдум)
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Плюшки-ватрушки)))СТРАЙК)))Слава воинам ВСУ Прямое попадание снаряда по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь 24-й бригады ВСУ - Цензор.НЕТ 7015
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перепевка принимается
ну про помидоры это турецкие события когда друган Эрдоган сбил раша-самолёт

Галлеры Вован рулевой и ни шагу назад,
Вперёд и вперёд он гонит русский народ.
И якорь утерян и нет парусов,
А кости хрустят и скрепы трещат.
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и первый куплетик нашёлся

Волна за волною вниз речка течет,
Вован на галлере против течения всё прёт.
Безправных рабов - бурлаков посылает вперёд,
Дубинкой и плёткой по спинам их бьёт.см. выше
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Красава. Я зразу даже і не зрозумів як то було. Пряме влучання снаряда в російську БМП і вражаючий вибух - точний вогонь 24-ї бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 773
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Проводится определенная работа по сдаче Украины *****.Армейцы готовы доказать обратное.
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А ти вже домовився здавать ? Чи це лише твої дебільні мрії?
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фигня все - енто не стратегия победы - приближать пабеду влиянием на данецких врагов убитием ихних 2-3-10 чел .

стратегия- это влиять на 1 000 000.
как??

создавать недовольство руским миром в данецках -
перекрывать доступ до укркалбасы зарплат ...
голодный данецкий сразу устроит там живые щиты против руских танков и за укркалбасу.
но,

ентого нету уже 5 лет - стратегия мальдивскаго-порошенка-
45 000 в день - 1200 000 в месяц едет через 6 пропускных пукнтов на укрземлю за укркалбасой.
в действии договорняк порошенка с ахметом - ты возишь макароны в данецк, а я с данецка вожу уголь в киев - прибыль папалам-пофиг убитые.

в результате - НИКАКОГО недавольства руским миром нету, все давольны-камунизьм наступил - газ в данецке по 920 грн за 1000 куб м в 10 раз дешевле киевского.

а взамен что??
в киеве создается недавольство укмиром - и опоблок каждый день двигает енту идею в раде
тарифы, ПЕНСИИ, ЗАРПЛАТЫ В 5 РАЗ НИЖЕ ПОЛЬСКИХ, плюс каждый день похороны.

вот и результат налице - 5 лет недавольства в киеве и довольства в данецке.

эээй стратеги в ген штабе вы ахренели??
8 чел укрсолдат на машине запросто проехали на донецкую территорию!!!
там что 6полосное движение в обе стороны??
так и оттуда могут так приехать не 8 а 800 чел??
а где колючая проволока, танковые рвы, железные ежи ,.. мины, где енто все??

открытые дароги - для провоза 300 тон макаронов ахметова и красных кретов обсе-оон каждый день??
за енто погибают в окопах каждый день?
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***** ні на які живі щити не зверне уваги.Якщо вони обстрілюють самі себе то щоти ім до фені.Вони їх отстріляють і скажуть що то наші деверсанти.
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в целом и общем
жадный до дэнэг мальдивский порошенко пожадничал стратегически и глобально -

продал украину за бабло - % от ахмета за совместный бизнис на данецком -думал,
что купил-переиграл ахметава,
но просчитался
ахметов такихитрее - пабедил
результат- порошенеко на помойке,

75% за амнистею данецких.

все енти медведевы-грынивы - идеологи стратеги - тоже на помойке .
ВСЕ на помойке.
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Супер! Пряме попадання! І це звичайний міномет!
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Феерверком пирдаков свинорусов удовлетворен
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а как же - просто нужно перестать стрелять?
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Больше похоже на постановочное видео с подрывом, а не попаданием.
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После взрыва видны мельчайшие осколки, разлетающиеся с огромной скоростью. А самого подлёта снаряда не видно. Хотя в инете полно такого видео.
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Отлично! Но, надо еще больше увеличить эффективность и может, даже не качественно, а количественно. Если посмотреть последние войны, то можно заметить, что они выигрываются количеством, а не качеством. В этом может состоять стратегия - кацапстан не Китай и у них очень ограниченные людской ресурс. Кстати, они это сами понимают и Украина им нужна в первую очередь, просто как источник людских и промышленных ресурсов, для дальнейшего расширения "великой кацапской империи", в первую очередь на запад. Так как, только своей "скамейки запасных" для этих целей уже не хватает. При ориентации на запад, Украина не способствует воссозданию "кацапской империи" и ставит крест на создании альтернативного кацапского "центра силы" в мире и конкурентоспособной промышленной зоны. А если, еще эффективно уменьшать "поголовье скота", то с видением будущего у кацапов будут большие проблемы и им придется подтереться своим "планов громадьем". То есть, желание создать мировую империю останется, но возможностей уже не будет.
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С виду в эти окопы годами не вступала нога человека. Все заросшее.
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оскрепело пару свинособак, эемелька вам стекловатной лошьё пустоголовое!
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Эх, только-только шахтеры откопали БМП в глубокой-преглубокой шахте,
и такой облом...Влучання з міномета в російську БМП і вражаючий вибух - точний вогонь у смузі відповідальності 24-ї бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 9032
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПопадание из миномета по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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