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 "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации российских оккупантов. ВИДЕО

Полк "Азов" опубликовал кадры, на которых снайперы подразделения уничтожают врага.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном ютуб-канала полка "Азов".

В комментарии к видео отмечается: "Азовцы" работают днем и ночью, чтобы миллионы украинцев продолжали жить в своем привычном темпе. Ни палящий зной Приазовья, ни пронзительные ледяные ветры Светлодарки не помешают "Азову" выполнять поставленные задачи".

Также смотрите: "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3128389
 
   
 Топ комментарии
 
Ну це питання обов'язково треба на референдум виносити. "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации террористов украинскими воинами - Цензор.НЕТ 270
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Скоро говнокомандующий слуга соседнего народа прикажет им прекратить огонь - все, как хотели 73%.
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всегда надо целиться в глаз террориста
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Как это- кто??? Террорист признался, судя по всему. Правда- не уточнил- в какой именно глаз ему целиться. Забыл, наверное. Бывает.
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Щоб шкіру не зіпсувати, можливо в ломбарді дорожче буде коштувати
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Дiдько, з таким хутром не зустрiчав. Чи мо з линькою попадались.
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да хоть и говорят что шкура продажная ... но с этой падали " мех" при жизни повылазил... так что хоть пучок настреляй этой падали.. не разбогатеешь
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Скоро говнокомандующий слуга соседнего народа прикажет им прекратить огонь - все, как хотели 73%.
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Ну якого,ти ж знаеш ху из ху,ще раз вибачаюсь.
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Исходя из логики что Зеленский слуга народа соседнего государства, то в Украине осталось проживать 4 000 000 тупых шоколадных имбецилов.
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мелкашка не годиться, сильно шкурку портит
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Коломойский снова открыл приемный пункт шкурок колорадов?
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Ну це питання обов'язково треба на референдум виносити.
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Не пересмикуй, не будь шісткою мародера.
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А шо ж об этом ручная обезьяна Коломойского молчит? Оно ж теперь Главком, как раз за такие дела и ответственный.
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Чем лучше ты, шоколадная обезьяна?
Доказательство того, что всенародно избранный президент Украины Зеленский является несамостоятельным лицом, нет.
Если таковы будут - он будет смещён. Способов есть много. Спроси у порошка и Януковоща.
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Ты такий смешной со своей собачьей преданностью. "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації терористів українськими воїнами - Цензор.НЕТ 852
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Смешно читать твой бред, высосанный если бы из пальца.
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Успокойся со своими фантазиями.Ты, по ходу, на сегодня чуть ли не единственный поклонник клоуна, который отрицает шо Зе - ручная обезьянка Бени.
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Ни один из поклонников Петра не смог здесь отрицать, что он перед своими выборами 2014 года и весь свой президентский срок пребывал под непосредственным влиянием Фирташа. Может ты будешь первый?
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Меня обвинить в симпатиях к Пэдре может только упоротый пропагандон либо клинический идиот.
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1. Влияние и полное безраздельное владение - не одно и то же.
2. Не потому ли 73% альтернативно видящих реальность дибилов голосовали за криворожского мудака, чтобы было не как при Порохе?
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Откуда ты можешь знать степень влияния Фирташа на По? С чего ты взял у Коломойского "полное безраздельное владение"? Бо так удобно думать? Почему твои оппоненты обязательно дебилы, а прыхыльныки Петра -элита, стратеги и цвет нации? Ты не видишь здесь явных манипуляций и примитивных попыток оскорбить человека, имеющего другое мнение?
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ой не 3.14зди, зебил. Адвокат Фирташа был главой АП у Петра?.. Фирташ давал свое бабло на кампанию Пороха? какое там влияние, конкретно и в чем оно проявлялось,
а то вы 73% вата уже как русня - отмазыаете своего сцаря любыми натянутыми за все места сравнениям - жалко выглядит
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не звертай уваги не це гастарбайтерське лайно...йому все не те і не так...
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Такого "лайна", мерзото мародерська, з України походить два десятки мільйонів - в Польщі, Канаді, США, Аргентині, Чілі, Парагваї. І це найпорядніші люди, бо не погодились на приниження самі, не принижують і не п'ють кров зі співвітчизників, а чесно працюють і рятують свої родини.
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"не погодились на приниження самі, не принижують"

або просто занадто тупі чи нездарні щоб знайти нормальну роботу за нормальні гроші в Україні ))

так що давай не свисти нам, збирач клубніки ))
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Будем считать, что ты и некоторые другие просто больны.
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Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. ... Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
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Тримай. Процес вже почато. Хоч це нічого і не змінить. Як гадаєш скільки голосів буде за 92 дні, якщо зареєстровано тільки вчора?

https://petition.president.gov.ua/petition/53360
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: )))))
Чудовий жарт. Дуже смішно, програвши вибори, на другий день роботи президента звернутися до нього з петицією про відставку.
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Але ж ти й запроданець. Шкода що стерли коментарі нижче.
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Іди на *****.
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Желаю такой же выстрел по ***** в исполнении воинов ВСУ!
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Шо это за херня? Вот эта: Ни палящий зной Приазовья, ни пронзительные ледяные ветры Светлодарки Источник: https://censor.net.ua/v3128389
Шо за патетика??? Кому она всралась?! Мягко говоря- удивили. Не "Азовцы". Какие-то сраные имеджмейкеры. Остался единственный вопрос: на кой хер?
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Потому шо "надо просто прекратить стрелять".
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Как бы Портнов на них кляузу не накатал в ГБР. С него станется.
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Нехай катает. На Азов где сядешь, там и...ляжешь.
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Ну а это чисто посмеяться https://www.youtube.com/watch?v=gb98OymI3YI&feature=youtu.be
Хотя после просмотра стало очень противно, понимая что этот гад прав во всём.
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Ага, за массовые убийства и этнические чистки народа бамбаса.
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Надо как-то или смайлик вставлять или хоть написать, что это сарказм если что. "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації терористів українськими воїнами - Цензор.НЕТ 810
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Це не сепаратисти, а окупанти. Навіть якщо це місцеве бидло на службі путлєра.
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Это оккупанты и коллаборанты, а война эта - не АТО и не ООС, а национально-освободительная борьба Украины против колониальной агрессии имперско-фашистского режима РФ.
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Все как должно быть. На своей земле убиваем оккупантов
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Кому-то ипотеку закрыли
Молодцы парни!
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Посмотрел даже сайт Азова. А Национальный корпус и Национальные дружины это тоже Азов? Только в тылу?
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"Не убегай от снайпера, умрешь уставшим". (с)
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кто там говорил, шо невыполнение приказа главнокомандующего,
даже он уклонист с плоскостопием в хитрожопости, будет караться по всей строгости?
Геращенко? могу ошибаться...

ну чисто представим - от ето головно завтра прикажет не стрелять и шо будет делать Азов и вообще бойцы на передовой?
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Він виграв конкурс "танцюють всі", показавши відмінну фізичну підготовку, пластику і витривалість. Непридатність до стройової служби мабуть купила мама.
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Цікаво, а де все це кодло кацапні, котре біснуються на інших гілках?
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Они в такие темы не ходят.

Только одна михеиловская проститутка Miko R 798886a8 случайно забежала рассказать, что госизмена ЗЕманды - это не госизмена, а совсем даже наоборот.
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Так их! Хороший рассеянин- дохлый рассеянин.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации российских оккупантов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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