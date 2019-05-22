 "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации российских оккупантов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном ютуб-канала полка "Азов".

В комментарии к видео отмечается: "Азовцы" работают днем и ночью, чтобы миллионы украинцев продолжали жить в своем привычном темпе. Ни палящий зной Приазовья, ни пронзительные ледяные ветры Светлодарки не помешают "Азову" выполнять поставленные задачи".

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