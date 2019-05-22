 Американские конгрессмены хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Зеленский. ВИДЕО

О своих ожиданиях законодатели рассказали Украинской редакции "Голоса Америки" во время слушаний в Конгрессе на тему агрессии России против западных демократий, информирует Цензор.НЕТ.
Адам Кинзингер, конгрессмен-республиканец, верит, что отношения между Украиной и США будут оставаться прочными: "Я не знаю много о новом президенте, но знаю, что он был выбран из очень сильной поддержкой народа. Думаю, что у нас есть хорошая возможность поработать вместе".
Что касается отношений с Россией, конгрессмен надеется, что конфликт удастся прекратить "на условиях Украины": "Украина имеет право быть независимой, свободной и суверенной. И русские должны это признать".
Отвечая на вопрос об инаугурации, Кинзингер высказался так: "Состав американской делегации не был каким-то сигналом Украины. Я имею в виду, у нас сейчас сессия, все заняты... Мы очень поддерживаем изменения в Украине, чтобы Украина получила свободу, на которую она заслуживает и в которой нуждается".
Джим Коста, конгрессмен-демократ, также надеется, что украинские-американские отношения будут развиваться: "Перед Украиной сейчас много вызовов. Россия продолжает угрожать на востоке Украины. Нас интересует, как новый президент Украины будет вести себя с Россией и с Европой. Надеемся, он будет прозападным".
Конгрессмен также отметил, что в Вашингтоне пока мало знают нового украинского президента: "Мы внимательно наблюдали за выборами, и он был избран с очень сильным мандатом. Но он будет ли продвигать реформы, является ли он прозападным, многие из нас здесь еще не определились".
Коста считает, что США должны продолжать поддерживать Украину: "Думаю, мы должны продолжать поддерживать демократические силы в Украине для того, чтобы украинцы сохраняли свою независимость и чтобы могли продолжать работать в направлении преодоления своих экономических вызовов и коррупции, которая существует в Украине, чтобы Украина была сильной и независимой частью европейских сил".
Говорят, что после слов о портретах своих детей Коломойский повесил в своем кабинете портрет Зеленского..
нельзя так зацикливаться,нужно развиваться дальше,перешагнуть свою психологическую травму или к специалисту на прием))
Я не понимаю, при таком большом выборе и когда можно президентом назначить кого душе угодно ))
В Украине есть выборы, настоящие.
Кто то мешает выбрать этнического украинца?
Я правда не совсем понимаю что вы вкладываете в понятие "этнического", может справку о том что пра пра дедушка не был монголом?
Потому что, этнос объединяется таким фактором как менталитет. И не будет никакой разницы между тем как Боніфатій, Иван или Абрам, с одинаковой ментальностью, загоняют страну в разруху размножая и поощряя коррупцию.
Так легче тебе стало? Латышский я знаю лучше чем ты украинский, расслабся.
Загалом - "електоральне сміття".
https://www.youtube.com/watch?v=BLrXvM0KLcQ
Звернення Зеленського.
Ох задаётся мне этот ****** переплюнет януковоща и парашенко вместе взятых !
Вот только опросные листы из Роиси подвезут и можно определяться.