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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 Американские конгрессмены хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Зеленский. ВИДЕО

Американские конгрессмены обещают продолжать поддерживать Украину, но хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Владимир Зеленский.

О своих ожиданиях законодатели рассказали Украинской редакции "Голоса Америки" во время слушаний в Конгрессе на тему агрессии России против западных демократий, информирует Цензор.НЕТ.

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Адам Кинзингер, конгрессмен-республиканец, верит, что отношения между Украиной и США будут оставаться прочными: "Я не знаю много о новом президенте, но знаю, что он был выбран из очень сильной поддержкой народа. Думаю, что у нас есть хорошая возможность поработать вместе".

Что касается отношений с Россией, конгрессмен надеется, что конфликт удастся прекратить "на условиях Украины": "Украина имеет право быть независимой, свободной и суверенной. И русские должны это признать".

Отвечая на вопрос об инаугурации, Кинзингер высказался так: "Состав американской делегации не был каким-то сигналом Украины. Я имею в виду, у нас сейчас сессия, все заняты... Мы очень поддерживаем изменения в Украине, чтобы Украина получила свободу, на которую она заслуживает и в которой нуждается".

Джим Коста, конгрессмен-демократ, также надеется, что украинские-американские отношения будут развиваться: "Перед Украиной сейчас много вызовов. Россия продолжает угрожать на востоке Украины. Нас интересует, как новый президент Украины будет вести себя с Россией и с Европой. Надеемся, он будет прозападным".

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Конгрессмен также отметил, что в Вашингтоне пока мало знают нового украинского президента: "Мы внимательно наблюдали за выборами, и он был избран с очень сильным мандатом. Но он будет ли продвигать реформы, является ли он прозападным, многие из нас здесь еще не определились".

Коста считает, что США должны продолжать поддерживать Украину: "Думаю, мы должны продолжать поддерживать демократические силы в Украине для того, чтобы украинцы сохраняли свою независимость и чтобы могли продолжать работать в направлении преодоления своих экономических вызовов и коррупции, которая существует в Украине, чтобы Украина была сильной и независимой частью европейских сил".

Источник: https://censor.net.ua/v3128374
 
   
 Топ комментарии
 
Мы, граждане Украины, тоже хотели бы.
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Вы знаете, я и мои знакомы то же хотим увидеть это.
но пока видим друзей его детства и бизнес-партнёров на руководящих должностях.
Ну, и руку бени в его анусе.
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​поржемо всі, всі умиються,хто за зе і хто проти Пороха,і хто за Пороха!Все!!!!!!!!Всі згадають про нинішнє" зубажіння "як про кращі часи!Але буде запізно ,історія не пробачає помилок!
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Претензии не до конца убиенного Аркаши, которого я напрочь перестал уважать, после "заказного убийства", таки выглядят убедительно. Это надо признать, по-честному.
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Зе назначил на должность в СБУ своего кореша и бизнес-партнера-квартальщика!!! Какая разница, что пишет Аркаша.
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Аркаша высказал своё мнение. Мнение, с которым я- согласен. Я совершенно с ним согласен. И фсё.
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А хватит у тебя честности признать, шо на посту президента Украины - ручная обезьянка Коломойского?
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А это не надо признавать. Это- очевидный факт. Давний и неактуальный. Кстати, здравствуйте. Рад слышать.
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Доброго дня. Ну, раз это очевидный факт, то личность Бабченко никакой роли не играет. А роль играет то, шо миссия МВФ досрочно покидает Киев,и причин ожидать следующего запланированного транша в 1,3 $ млрд нет. Причины - роспуск Рады и кадровая политика клоуна.
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Ага! Даже так. Я отстал, от наших реалий. Тогда, в 08.00 утра я начинаю мониторить курс валют, в различных обменниках. Таки интересно, что нас тут ожидает.
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa



Говорят, что после слов о портретах своих детей Коломойский повесил в своем кабинете портрет Зеленского..
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какую Беня скажет, такую и выберет. Конгрессмены, а как малые дети
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мальчик,иди готовься к экзаменам)) все уже видели твои картинки,молодец,научился)) посмотри в дневнике какое число,спроси у мамы кого президентом выбрали,кто рулит страной сейчас)) петя для тебя - идея фикс!!))
нельзя так зацикливаться,нужно развиваться дальше,перешагнуть свою психологическую травму или к специалисту на прием))
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Я могу сказать точно, Зеленский не продаст России стратегические запасы урана, как это сделал Обама ))
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зеля не продаст, они не его, а Беня продаст, он из за денег и тебя продаст а потом купит и продаст дороже... он теперь президент ему можно!!! и второе - а зачем Украине стратегические запасы урана???? что то ты пургу несешь....
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А почему твой президент не Каид Эс-Себси? Чем он хуже Бени? Да и вот, обращаться надо к нему Ваше Совершенство, круче же! Или вот, Король Филипп Шестой.
Я не понимаю, при таком большом выборе и когда можно президентом назначить кого душе угодно ))
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можешь меня осуждать или не осуждать, но я считаю что президентом Украины должен быть этнический украинец. сейчас в мире только 2 президента еврея - один в Израиле второй в Украине. если тебя успокоит я голосовал за Гриценко. вот в этом и состоит весь фокус - богатый еврей олигарх руководит более бедным и более молодым.. это что у вас так принято?... вот тебе и бэня!
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У нас принято так, что страной руководят те люди, которых мы выбираем на выборах.
В Украине есть выборы, настоящие.
Кто то мешает выбрать этнического украинца?
Я правда не совсем понимаю что вы вкладываете в понятие "этнического", может справку о том что пра пра дедушка не был монголом?
Потому что, этнос объединяется таким фактором как менталитет. И не будет никакой разницы между тем как Боніфатій, Иван или Абрам, с одинаковой ментальностью, загоняют страну в разруху размножая и поощряя коррупцию.
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я тебя предупреждал чтобы ты не осуждал меня.... я так считаю и все тут... вы же потом наших евреев из Израиля за махинации совершенные в Украине нам не выдаете, а считаете их страшно умными и умеющими жить !, а почему? они же для нас преступники! а вы считаете что мы на ваших земляков наговариваем.... да, можно много на этот счет распространяться, но не хочу сегодня, потому как это история долгая и нудная. да и занудная.... такая же как холокост и голодомор (понял о чем я)? так получилось что зеленский случайно выбился в гаранты, а сегодня за свою деятельность получил за сутки более 25 тыс петиций о снятии, поджал хвост и теперь рашка , с которой он мирится хотел, оказывается агрессор и враг Украины ! а друзей по посадам расставил, потому как дефицит кадров... короче гнилые отмазки и в этом вся ваша сущность! а дальше слушай меня израильтянин, когда украинец станет президентом Израиля тогда поговорим . зай гезунд!
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ОПГ бени-зелибобы готовится к капитуляции.
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Уже понятно какую политику скоморох будет вести - залюбиться с мокшами мотивируя референдумом.
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а шо думает главный рэбе Украины бэня?
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Беня пока подсчитывает,какой гешефт получит от продажи Украины путлеру.
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Шановні американські конгресмени! Не тільки ви занепокоїні у передчутті дій Зеленського! Вся Україна прикувалась до телевізорів!!!
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Телезомбі кляті. Обрали казна що й одразу знов до телевізора - а що ж воно буде
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73% прикованы к телику,а в перерывах здесь отдыхают,расслабляются))
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Іван зараз нас ще й в порохоботсві звинуватять, хоча мені вже всерівно 😂
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пусть попробует.....больше думаю не захочет пробовать...
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Эй, избиратели Зеленского, кто поумнее, вы хоть понимаете что Зеленский реально начал сдачу Украины России? Вы "за"?
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А если за то что? Это выбор большинства, 75% населения Украины.
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У него наверняка паспорт "негра", он не знает языка страны проживания.
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Ты я смотрю на государственном украинском пишешь.
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Atpisie no mani ar latviešu valodu, es esmu krievs.
Так легче тебе стало? Латышский я знаю лучше чем ты украинский, расслабся.
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кацап - оно и в Риге кацап. рожал 51 знак с пробелами больше часа. а апломбу-то, апломбу... тупиковая ветвь эволюции.
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Це вибір 13 541 528 лохів. З точністю до тушки. (не пишу "з точністю до голови, оскільки голів там не бачу). Серед яких 5 714 034 є упоротими зефанами, а решта - "ображені", "реваншисти", "політичні аутисти" та "протестні".
Загалом - "електоральне сміття".
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Судя по тому что появились предложение на счет референдума про мир с РФ, то Беня начинает торговаться с РФ, как бы подороже продать "Зе-манду". Коломойскому не интересно вести дела с США, да и опасно. Могут арестовать...
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А что из-за 8 гибридных пленных и автомобиля военного положения,не будет?они без спросу пересекли границу,а моряки просили разрешения.поэтому наверно?
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Кошевой. Треба підплигнути, щоб поцілувати в лоба Американські конгресмени хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією вибере Зеленський - Цензор.НЕТ 1987
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Окажись Украина в Африке,сейчас было бы тоже самое,что с Ливией---Каддафи убрали,и всё бросили на самотёк--по сей день идёт в этой стране--- жуткий кошмар бесконечной гражданской войны. С Ираком тоже самое. Двуликий Янус (США) "озабочен" Украиной только потому,что рядом с ней находится их геополитический противник, да и противник вообще.Обезоружили нас(ЯО) загнали в долги,а теперь будут диктовать,что делать.Это моя объективная точка зрения(в не зависимости отношения к России).
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Американские конгрессмены хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет ...резидент Зеленский... А что конгрессмены не видят что ЗЕ это продажный ....резидент кремля и в его преступных отношениях с вражеской паРашей он видит только позорный мир капитуляцию с проклятыми российскими оккупантами . Получается что он скрытый враг территориальной целостности и суверенитета Украинской державы...И чем скорей украинский народ изгонит его продажного янычара так как ЗЕКА к его хозяевам во вражескую паРашу, то только тогда изчезнет страшная угроза потеря территориальной целстности и суверенитета Украинского государства.
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так если продаваться, то почему нищим кацапам ?
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Зе сказал- сделаю так что б украинцы больше не плакали. Смешить будет, следовательно. Смешную политику избрал. Вы в Вашингтоне обхохочитесь
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У каждого свой путь, этот через Ростов не пойдёт… побежит на Воронеж.
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Какую какую , референдить ему припекло за мир с паРашкой, заняться ему нехрен видимо чем+ назначения на должности антиукраинских элементов
Ох задаётся мне этот ****** переплюнет януковоща и парашенко вместе взятых !
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Пока ******** озвучена такая же позиция, как в ДНР - РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ.

Вот только опросные листы из Роиси подвезут и можно определяться.
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американские конгрессмены хотят, а как я этого хочу!!! только зе-дебилам это не надо Американські конгресмени хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією вибере Зеленський - Цензор.НЕТ 6105
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хотят наверное -путен нападет и нада повышать тарифы
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАмериканские конгрессмены хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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