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Все про:назначение (1404) Полторак (1139) Хомчак (19)

 Хомчак - опытный офицер. Завтра он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным Cилам, - Полторак. ВИДЕО

Министр обороны Украины Степан Полторак считает нового начальника Генерального штаба Руслана Хомчака опытным офицером.

Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 112

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принцип назначения людей у Зеленского - "распихивание ближайших друзей на теплые места", - Билецкий

Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3128318
 
   
 Топ комментарии
 
порохоботов уже давно ничего не удивляет )))

если завтра Пушилин станет министром иностранных дел Украины - лично я не удивлюсь
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Ща у порохоботов заклинит
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А человек ,выходивший с ним,попросил убежище в Америке,чтобы его не ликвидировали как свидетеля предательства хомчака.Там вообще уникально:все зафиксировано на пленку.В полной хронологии. Вот вам и хомчак.Вот вам и зеленский.
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порохоботов уже давно ничего не удивляет )))

если завтра Пушилин станет министром иностранных дел Украины - лично я не удивлюсь
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Интересно, где ты и минстець раньше были, когда Хомчак занимал руководящую должность в военном ведомсте при Порошенко?
Тогда вас всё устраивало и ты не пикал тогда против Хомчака.
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Я надеялся, что прийдет Зе и снесет нахрен "злочинную владу".
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не тебе, облуживающему в минстець мародёров, на что то надеяться.... Время рошеновских мародёров уходит, Рошен - труп. Ищите новую работу вместо минстець
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Та, епта, если бы ты знал, скока мне прошенко отвалил только за этот пост, ты бы перестал лизать жопу Зе и уже давно бы повесился.
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Мне насрать на Зелю, у меня нет хозяев в отличие от тебя, вылизывающего тут своего воровского хозяина Порошенко, на минстецевские деньги , украденные у народа Украины.
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А что, мне тоже так можно было отмазаться? Тоесть ты настолько тупой, что тебя даже в боты не взяли? Нку тогда у меня для тебя плохая новость - я то на заработанных рошенках протяну не один год, а вот тебе, прийдется собственную ручку от пупка сосать, когда наступят "покращення от Зе".
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Интересно, где ты и минстець раньше были...


Раньше мы читали ваши комменты о том, что Хомчак виновен в Иловайске
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А ты один-три-три,один-три-три - это кто?То что Порохобот-это понятно.А имя отчество хотя бы имеются?
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имеются.

Зеленский Владимир Александрович
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Там уже и так полная каша, если эту кашу ещё и заклинит )))
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зато у вас всё предельно просто в мозгах )))
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зато у вас ниче не клинит, полторак уже хороший ) флюгеры отдыхают
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А человек ,выходивший с ним,попросил убежище в Америке,чтобы его не ликвидировали как свидетеля предательства хомчака.Там вообще уникально:все зафиксировано на пленку.В полной хронологии. Вот вам и хомчак.Вот вам и зеленский.
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столько лет прошло а он не на нарах.. или у нас предателей в шоколадном королевстве садить было нельзя?
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Даже когда Порох был президентом 5 лет? С самого начала на Зе надеялся? Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак - Цензор.НЕТ 1757 Ты особо одарённый?
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Ну что ты, куда мне тягаться с твоей тупостью - моя надежда начала расти с момента исторического концерта хером по роялю. И менно тогда я понял - вот он, Мессия! Это для, вас, обдолбышей, была затеяна пердвыборная программа, все вам разжевывали, все объясняли. Я же его полюбил сразу...
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если он предатель то почему до сих пор не осуждён " реформированным судом " ???
Почему " предатель " занимал не последнюю должность в МО?
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По той же причине, почему уклонист от воинской службы стал главнокомандующим
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То есть, Порошенко - уклонист, раз держал 5 лет у себя в военном ведомстве Хомчака Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак - Цензор.НЕТ 5044
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зачем ты употребляешь слова, значения которых не понимаешь ?
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Димон-респект за уклониста))))а теперь Гавнокомандующий Кловун)
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Смотрите оба видео Шапошникова. Там есть ответ на Ваш вопрос. Мне добавить нечего.
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Степан Тимофеевич с трудом заставил себя произнести эту фразу..
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Угм... ему пистолет к виску приставили?
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а он что-то хорошее сказал о Хомчаке ?

опытный - это просто значит, что долго прослужил.

это факт, а не оценка
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І вишенька на торті, генерал Хомчак - Начальник Генерального Штабу. Архітектором наших майбутніх перемог буде творець і виконавець Іловайської операції. Для Президента великим плюсом Хомчака є близькість до Дніпропетровського клану. Влітку 2014-го він не приймав жодного рішення без консультації з Корбаном, якого називав "шефом".

https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/5ce516db5ac89/
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по хомчаку 50/50. одні кажуть шо він андон,сцикло і совок, інші шо мол настающій палковнік. і причому і ті і ті були в іловайську
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Это не вишенка, это бомба. И если от чьих-то слов можно отмахнуться, то сказанное им самим в эфире остается фактом.
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Да мля. Что опытный то опытный. Весь свой полк загубил а сам спрятался в кустах и выжил благодаря опыту. Да еще сначала у Парашенка работал теперь у Зеленского пристроился. Тоже благодаря опыту. Вот вам и новые лица.
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Парашенко, Полторашка, Мудэнко, Рюкзаков и Хомчак загубили больше тысячи людей под Илловайском а сами теперь деньги деребанят.
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Символічно що його представляє мусор який прислужував ще януковощу
Хомчак це лайна з-за якого загинули більше тисячі наших бійців.
Зайдіть в ютуб на канал Шапошніков Ньюз там уся інформація на цю істоту + пруфи
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то есть Порошенко тоже лайно, раз держал у себя на руководящей военной должности Хомчака?
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Я его считаю соучастником преступлений
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Порохоботы, это как понимать, вы себе мозоли вчера натерли , обгаживая Хомчака, а тут такое ))
Давайте определяйтесь , а то вылетите с работы !!
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Я другого не понимаю. Тут клоуноьоты всех пытаются убедить шо хомчак кльовий чел и назначили его правильно. Да может и так. Но на фоне ВСЕХ остальних назначений, назначение хомчака просто песчинка в гиганстком комке грязи от клована.
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собаки мародёра Порошенко гавкают а караван идёт Хомчак - досвідчений офіцер. Завтра він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам, - Полторак - Цензор.НЕТ 4802
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согласен, воровской караван мародёра Порошенко пошёл под откос... так и должно было быть
А Украина уверенно идёт вперёд
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Мне тоже искренне хочется верить, что Украина переживет и кипрского оффшорника. Вот только все меньше и меньше уверенности в этом. Зеботы пока в экстазе не отдают отчета тому, что происходит. Начнет доходить, когда шкура пузырями пойдет.
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>А Украина уверенно идёт вперёд
ногами
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ты б о своей работе побеспокоилась. с содержательностью большие проблемы у тебя.
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Полторак ж не може по іншому казати,щоб не було масової деморалізації армії,яка потрібна кацапам.
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А это не тот ли Хомчак, который по приказу Порошенко подставлял патриотов в Иловайске?
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Ростислав Шапошников
3 ч. ·

Мой ответ журналисту Александру Дубинскому, который защищает назначение Зеленским главой ВСУ генерала Руслана Хомчка. На видео я детально поясняю, почему Хомчка защищают Семенченко, Бутусов, Корбан. Даю уникальные показания солдат ВСУ которые на видео подтвердили, что Руслан Хомчак обманул их и не предупредил, что по коридору 29-го августа 2014 Иловайска придется прорываться с боем. Солдаты утверждают, что им дали команду идти по походному, они сложили все оружие, запаковали в ящики боеприпасы. А когда тронулись, Хомчак резко поменял план и начал орать "вперед с боем", в итоге солдаты оказались не готовы и почти все погибли. Сам Хомчак во время замеса по тихому свентил в лесопосадку где и просидел тихо весь бой 29 го августа пока сотнями гибли его солдаты. Смотрите мое видео, 25 минут очень важной информации. Копия на ютубе: https://youtu.be/DiyLKPH6lWw
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От тобі і Зєля, поміняли лайно на лайно
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А что ни так? Удирать на пузе из окружения, это тоже боевой опыт.
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І як це головнокомандувач Порошенко тримав такого зрадника ? )))
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Как это новый през, не разглядел труса, на конкурсе на эту должность?
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не кіпішуй, розберуться без тебе. всьому свій час
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Что без меня это понятно. но почему без тебя не разобрались?
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Ну то что опытный никто не спорит. Опыт как из котла драпать имеет. Вопрос накуй с ТАКИМ опытом он на ТАКОЙ ДОЛЖНОСТИ.
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https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM. ПОСМОТРИТЕ ЧТО ГОВОРЯТ О ГЕНЕРАЛЕ ХОМЧАКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ИЛОВАЙСКОЙ ТРАГЕДИИ, РОЛИК ЕЩЕ С 2015 ГОДА. ЭТО ПРОСТО УЖАС!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХомчак - опытный офицер. Завтра он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным Cилам, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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