 Хомчак - опытный офицер. Завтра он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным Cилам, - Полторак. ВИДЕО

Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам", - сказал Полторак.

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Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.