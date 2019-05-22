 "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии "Национальный Корпус" в YouTube.

По словам представителей "Национального корпуса", которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

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"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политической силы.

В "Национальном корпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в политсиле.

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