 "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии "Национальный Корпус" в YouTube.
По словам представителей "Национального корпуса", которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.
"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политической силы.
В "Национальном корпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.
"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в политсиле.
лесик догый -лесик довгый..... и так далее
Сєню в чеченські ліси запустити,
Мудрий Ляшко щоб в лотарею
, виграв не гроші, а гонорею.
Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Руслан Рябошапка/Фото: НАПК
Кроме того, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте
https://focus.ua/politics/429694-zakon-ob-impichmente-prezidenta-uzhe-gotov--ryaboshapka.html
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
кстати, это было требование бабы Йули, и Каломойский на него согласился ,в обмен на поддержку "Матькивщиной" законопроектов Зеленой Шмаркли..
а вот Йулька может.. просто "Нацжены" и "С14" вытеснили остальных конкурентов с рынка..
невидимая рука рынка, короче..
Аваковские теперь работают на Зебила он же заинтересованное лицо (не Юлька) в данном митинге
Ф. Раневская
Питання, це чий "національний корпус", якої держави?
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Уроки історії від отамана Вінничини Івануня Єфрема («Левченка»).
Іванунь Єфрем («Левченко») - (…) родом із села Четвертинівка теп. Тростянецького району Вінницької області. (…) Після служби в лавах Армії УНР наприкінці 1920 р. організовує з селян Ладижинської волості та червоноармійців-дезертирів загін числом близько 50 чол. при 2-х кулеметах «Люйс» та 1 - «Максим».
27.05.1921 загін І. здійснив наліт на м. Красногірку (15 хв від Тульчина), де побив місцевого голову. 28.05.1921 р. в районі Гребіно-Кротовської дачі поблизу с. Оляниця теп. Тростянецького району вчинено напад на валку 43 полку, знищено 600 пудів фуражу, вбито 1 червоноармійця, поранено - 2. 1.06.1921 р. в с.Михайлівка теп. Гайсинського р-ну захоплено в полон 5 червоних козаків, 3 з них вбито, решті вдалося втекти. 21.06.1921 р. в с. Цибулівка теп. Тростянецького р-ну вбито 2-х червоноармійців і стільки ж поранено.
30.08.1921 р. на полі поблизу Ладижинської Слободи знайдено труп комісара Гайсинського політбюро Дмитра Шмигановського, організатора та керівника місцевого карального загону. 18.09.1921 р. на дорозі Ладижин - Тульчин вбито помічника начальника особливого відділу 72 бригади Жамова і смертельно поранено начальника особливого відділу цієї ж бригади Полякова. 29.09.1921 р. загін І. в 16 вершників під командою Богуна напав на лісову контору №2 Одеського губліскому в Крижополі, де знищив папери. 18.10.1921 р. в с.Орлівка теп. Теплицького р-ну вбито продподаткового агента Косовича. Того ж дня в с. Краснопілка вбито голову волосної продподаткової комісії Бондарчука, інструктора Широкого та політпрацівника політвідділу 24 дивізії Лепешкіна.
20.10.1921 р. в с. Паланка (нині - с. Заозерне) теп. Тульчинського р-ну роззброєно 9 міліціонерів. (…) Потім, полишивши міліціонерів, повстанці вбили голову волосного земельного відділу Максима Срібняка. 21.10.1921 р. у лісі біля ст. Демківка зарубано 2 співробітників особливого відділу. 24.10.1921 р. в лісі на північ від с. Летківка зарубано уповноваженого особливого відділу 1 червоної козацької дивізії та 3 козаків. 28.10.1921 р. в селах Орлівка та Мала Мочулка теп. Теплицького р-ну вбито 3 продподаткових агенти. 20.03.1922 р. загін І. перерізує телеграфну лінію між Ободівкою та Баланівкою. 21.03.1922 р. в с. Четвертинівка вбито 2-х червоноармійців. 05.04.1922 р. в м-ку Ладижин захоплено в полон комполку з 2 сотниками та ординарцями (комполку вдалося втекти, 2 його помічники зарубані). 06.04.1922 р. на хуторі Кожури (2,5 км на пд. сх. Від Гайсина) зарубано 7 червоноармійців 24 дивізії, 2 - в с. Чечелівка.
27.04.1922 р. в м-ку Ободівка вбито 10 активістів і забрано в полон співробітників волвиконкому. Того ж дня в с. Кошаринці теп. Берщадського р-ну І. під час бою з сотнею 6 червоно козачого полку було важко поранено в груди. На чолі загону деякий час стояв ад'ютант Столяров. На початку травня 1922 р. І. знову в строю. 16.06.1922 р. в с.Нижча Кропивна теп. Немирівського р-ну вбито голову волвиконкому. 20.06.1922 р. на дорозі Тульчин - Журавлівка вбито голову продвоєнкому 5 червоного козачого полку. В ніч на 23.06.1922 р. зарубано помічника голови комнезаму Ладижинської волості. До щоки вбитого була прикріплена записка: «Я шукав Левченка і знайшов на свою шию, так що нікому не раджу шукати Левченка».
24.06.1922 р. на ст. Генріхівка вбито 3-х червоноармійців і 6 місцевих жителів. 25.06.1922 р. вчинено наліт на м-ко Теплик, знищено документи волвиконкому та міліції, випущено на волю в'язнів. 26.06.1922 р. на ст. Хащувате вбито командира та воєнкома броне площадки. 28.06.1922 р в м-ку Піщанка вбито 3 активістів. 30.06.1922 р. в м-ку Кібліч вбито продагента. На хуторів Мачуха поширено друковану відозву із закликом до повстання проти комуністів. Відозва була підписана отаманом Зеленого Гаю Левченком і завірена печаткою з тризубом.
😁
Быдло!!!
Так,ковінька вам в гузно,ви справді "реальними справами довели українцям свою дієвість" !!
Що там казати, тітухани в стилі "мілітарі"....
Taras Berezovets
Кстати, вы обратили внимание, как резко набрали воды в рот все антикоррупционеры, общественные активисты и борцы за всё хорошее? Зеленский уже три дня нарушает Конституцию, закон о люстрации, незаконно назначил начальника Генштаба, а дорогие активисты тише воды, ниже травы. Вот сейчас узнаем истинную им цену, когда видно тех, кто реально борется с беспределом и кто молчаливым согласием его освящает.