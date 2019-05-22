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 Политика Украины
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Все про:акция (1914) ВР (22941) Национальный корпус (200)

 "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду, 22 мая, под стенами Верховной Рады Украины состоялась акция протеста, организаторами которой выступили представители "Национального Корпуса". Целью акции было призвать народных депутатов внести изменения в Избирательный кодекс Украины – отменить мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки на парламентских выборах. Впрочем, как стало известно, Верховная Рада предложенные изменения не поддержала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии "Национальный Корпус" в YouTube.

По словам представителей "Национального корпуса", которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах. Парубий закрыл заседание. ВИДЕО

"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политической силы.

В "Национальном корпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в политсиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка

Национальный корпус провел акцию-требование под стенами Верховной Рады 01
Национальный корпус провел акцию-требование под стенами Верховной Рады 02
Национальный корпус провел акцию-требование под стенами Верховной Рады 03
Национальный корпус провел акцию-требование под стенами Верховной Рады 04
Национальный корпус провел акцию-требование под стенами Верховной Рады 05

Источник: https://censor.net.ua/v3128306
 
   
 Топ комментарии
 
Идите-ка под Администрацию президента, так как раз ворота сняли, и потребуйте законопроект с открытыми списками.
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под АП пусть идут
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
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це ряжені Авакова , відробляє, щоб до Зелені записатись "Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5377
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Такі молоді, здорові хлопці і не знають що робити з ворогами українського народу?
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це ряжені Авакова , відробляє, щоб до Зелені записатись
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Что опять? Сегодня бройлер-белый вождь рассказывает, что молодой и перспективный Зелепут расставил своих тупых корешей, еще быстрей, чем Овощ. Может хватит пока молодых и перспективных на нашу голову?
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ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО АВАКОВСКО МУСАРСКОЙ КОРПУС ... ТИТУШОК
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маладая ******* черновецкого -тоже маладые -

лесик догый -лесик довгый..... и так далее
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Идите-ка под Администрацию президента, так как раз ворота сняли, и потребуйте законопроект с открытыми списками.
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а при чём тут президент? закон с открытыми списками в первом чтении уже давно принят, а вот второго чтения они боятся, так, что в раду надо идти с автоматами.
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ты дебил или зебил ? твой зебил закрытые списки толкает
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сам дурак соевый, я про кодекс говорю, идиот.
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потому что свинокроличьи суки 5 лет второе чтение не хотят делать и принимать "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5823
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Откуда вы взяли 5 лет? Сегодня смотрел прямую трансляцию автор закона по открытым спискам сказала что 1-2года. Там что-то около 4тыс, точно не скажу, правок и предложений.
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из обещаний новостворенной курволии 27 ****. 2014 г. - В Верховной Раде создана коалиция ,что они сделаю в первую очередь попав в Раду "Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради - Цензор.НЕТ 43
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Чтобы в Украине принять новый закон нужно пройти определенную процедуру, не могу вам ссылку дать на эти процедуры но их много, посмотрите в интернете, сейчас закон на стадии внесения правок и предложений. Чтобы все эти процедуры пройти нужно время, но времени нету по понятной причине. То что Зеленский подал это не новый закон а правки в существующий.
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Ну это как генпрокурора без образования. По какой там процедуре они прошли все за один день?
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У генпрокурора два высших образования и три года опыта работы министром МВД. И все процедуры ВР до сегодняшнего дня соблюдала железно, в отличие от Зебильного "гаранта конституции", который нарушил конституцию в первый же день.
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Знайдуть компромат - Петра треба садити,
Сєню в чеченські ліси запустити,
Мудрий Ляшко щоб в лотарею
, виграв не гроші, а гонорею.
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Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Закон об импичменте президента уже готов, - Рябошапка
Руслан Рябошапка/Фото: НАПК
Кроме того, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте

https://focus.ua/politics/429694-zakon-ob-impichmente-prezidenta-uzhe-gotov--ryaboshapka.html
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под АП пусть идут
требуют Богдана люстрировать и заон соблюдать
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Интересно если создать петицию за его снятие и набрать нужное количество голосов как АП буден на нее реагировать учитывая, что Богдан - глава АП. Думаю будут тупо морозится
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Вау, какая стремительная жопа по всей стране!
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а богдан и закрытые списки их не интересуют ? клованы авакова ,а теперь еще и клованы клована
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Так Аваков еще в первом туре дал понять кого будет подерживать, за что был похвален Зеленским и очевидно Аваков получил гарантии. Разумеется Зе заручился поддержкой аваковскими нацжонами
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интересно, их по тревоге вызвали под Раду, когда стало понятно что Зеро облажался? Наверное по двойному тарифу приехали )))
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проститутки!.. теперь баба Йуля нанимает "Нацжон" что бы по горлопанить перед Радой и потребовать 3% проходной барьер..
кстати, это было требование бабы Йули, и Каломойский на него согласился ,в обмен на поддержку "Матькивщиной" законопроектов Зеленой Шмаркли..
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Юлька к нацжонам никакого отношения не имеет - это аваковское отребье (а теперь и Зеленского)
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нее ..заказать митинг "Нацжен" может далеко не каждый политик в Украине..
а вот Йулька может.. просто "Нацжены" и "С14" вытеснили остальных конкурентов с рынка..
невидимая рука рынка, короче..
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Не вижу смысла Юлька свои проценты наберет без проблем.
Аваковские теперь работают на Зебила он же заинтересованное лицо (не Юлька) в данном митинге
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Если человек тебе сделал ЗЛО - ты дай ему конфетку, он тебе ЗЛО - ты ему конфетку… И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
Ф. Раневская
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Я уже задавал здесь вопрос, может, кто-то знает - Портнов уже вступил в ряды Национального корпуса и Национальных дружин?
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а про пропозицію провести "референдум з мирними домовленостями з расєєй" національний корпус не чув?

Питання, це чий "національний корпус", якої держави?
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Судячи з їхніх останніх дій - північно-східної.
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Як слід боротись з окупантами і колаборантами.
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Уроки історії від отамана Вінничини Івануня Єфрема («Левченка»).
Іванунь Єфрем («Левченко») - (…) родом із села Четвертинівка теп. Тростянецького району Вінницької області. (…) Після служби в лавах Армії УНР наприкінці 1920 р. організовує з селян Ладижинської волості та червоноармійців-дезертирів загін числом близько 50 чол. при 2-х кулеметах «Люйс» та 1 - «Максим».
27.05.1921 загін І. здійснив наліт на м. Красногірку (15 хв від Тульчина), де побив місцевого голову. 28.05.1921 р. в районі Гребіно-Кротовської дачі поблизу с. Оляниця теп. Тростянецького району вчинено напад на валку 43 полку, знищено 600 пудів фуражу, вбито 1 червоноармійця, поранено - 2. 1.06.1921 р. в с.Михайлівка теп. Гайсинського р-ну захоплено в полон 5 червоних козаків, 3 з них вбито, решті вдалося втекти. 21.06.1921 р. в с. Цибулівка теп. Тростянецького р-ну вбито 2-х червоноармійців і стільки ж поранено.
30.08.1921 р. на полі поблизу Ладижинської Слободи знайдено труп комісара Гайсинського політбюро Дмитра Шмигановського, організатора та керівника місцевого карального загону. 18.09.1921 р. на дорозі Ладижин - Тульчин вбито помічника начальника особливого відділу 72 бригади Жамова і смертельно поранено начальника особливого відділу цієї ж бригади Полякова. 29.09.1921 р. загін І. в 16 вершників під командою Богуна напав на лісову контору №2 Одеського губліскому в Крижополі, де знищив папери. 18.10.1921 р. в с.Орлівка теп. Теплицького р-ну вбито продподаткового агента Косовича. Того ж дня в с. Краснопілка вбито голову волосної продподаткової комісії Бондарчука, інструктора Широкого та політпрацівника політвідділу 24 дивізії Лепешкіна.
20.10.1921 р. в с. Паланка (нині - с. Заозерне) теп. Тульчинського р-ну роззброєно 9 міліціонерів. (…) Потім, полишивши міліціонерів, повстанці вбили голову волосного земельного відділу Максима Срібняка. 21.10.1921 р. у лісі біля ст. Демківка зарубано 2 співробітників особливого відділу. 24.10.1921 р. в лісі на північ від с. Летківка зарубано уповноваженого особливого відділу 1 червоної козацької дивізії та 3 козаків. 28.10.1921 р. в селах Орлівка та Мала Мочулка теп. Теплицького р-ну вбито 3 продподаткових агенти. 20.03.1922 р. загін І. перерізує телеграфну лінію між Ободівкою та Баланівкою. 21.03.1922 р. в с. Четвертинівка вбито 2-х червоноармійців. 05.04.1922 р. в м-ку Ладижин захоплено в полон комполку з 2 сотниками та ординарцями (комполку вдалося втекти, 2 його помічники зарубані). 06.04.1922 р. на хуторі Кожури (2,5 км на пд. сх. Від Гайсина) зарубано 7 червоноармійців 24 дивізії, 2 - в с. Чечелівка.
27.04.1922 р. в м-ку Ободівка вбито 10 активістів і забрано в полон співробітників волвиконкому. Того ж дня в с. Кошаринці теп. Берщадського р-ну І. під час бою з сотнею 6 червоно козачого полку було важко поранено в груди. На чолі загону деякий час стояв ад'ютант Столяров. На початку травня 1922 р. І. знову в строю. 16.06.1922 р. в с.Нижча Кропивна теп. Немирівського р-ну вбито голову волвиконкому. 20.06.1922 р. на дорозі Тульчин - Журавлівка вбито голову продвоєнкому 5 червоного козачого полку. В ніч на 23.06.1922 р. зарубано помічника голови комнезаму Ладижинської волості. До щоки вбитого була прикріплена записка: «Я шукав Левченка і знайшов на свою шию, так що нікому не раджу шукати Левченка».
24.06.1922 р. на ст. Генріхівка вбито 3-х червоноармійців і 6 місцевих жителів. 25.06.1922 р. вчинено наліт на м-ко Теплик, знищено документи волвиконкому та міліції, випущено на волю в'язнів. 26.06.1922 р. на ст. Хащувате вбито командира та воєнкома броне площадки. 28.06.1922 р в м-ку Піщанка вбито 3 активістів. 30.06.1922 р. в м-ку Кібліч вбито продагента. На хуторів Мачуха поширено друковану відозву із закликом до повстання проти комуністів. Відозва була підписана отаманом Зеленого Гаю Левченком і завірена печаткою з тризубом.
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то есть к Президенту вопросов нет к "возвращающимся" тоже?
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Треба вже виносити зрадників з ЗРАДИ!
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Так іди винось,бздун диванний,розголосився тут,як баба погана.
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Так скоріше дупу від дивану відривай.
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На голодный паек их посадить,с голоду орать громче будут.
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авоковска тітушня на службі бені коломойші
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Подкачайте не много мозги!!! полезно будет!!! Кто-то законодательство читает? Регламент Верховной Рады??? Зачем это чес и ПИАР???? Эти вопросы за один день не решаются согласно УКРАИНСКОМУ!!! законодательству!!!
Быдло!!!
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Всіх в армію і на передок, нехай там своє геройство показують.
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Клоун пошел на реальную узурпацию.пока 73% зебилов еще не остыли..но вряд ли проканает.на Майдане научились.за Пороха выйдут,за Клоуна-никто
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вот только в отличие от 14 года-на руках полно оружия..может случиться реальная мясорубка,что,впрочем,Х..лу и нужно..
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Тобто Зєля по бєспрєдєлу пішов,а ці продажні .....ідуть до ВР, щоб перескочити 3% бар"єр ???
Так,ковінька вам в гузно,ви справді "реальними справами довели українцям свою дієвість" !!
Що там казати, тітухани в стилі "мілітарі"....
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В тєму.

Taras Berezovets

Кстати, вы обратили внимание, как резко набрали воды в рот все антикоррупционеры, общественные активисты и борцы за всё хорошее? Зеленский уже три дня нарушает Конституцию, закон о люстрации, незаконно назначил начальника Генштаба, а дорогие активисты тише воды, ниже травы. Вот сейчас узнаем истинную им цену, когда видно тех, кто реально борется с беспределом и кто молчаливым согласием его освящает.
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Порохоботы и тут уже всё обгадили. Они любой протест унижают, если он против Пороха или коррупционной власти!
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А хер вам, наоборот нужно поднять с 5% до 6%
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Пусть идут и проводят акцию перед Банковой, за нарушение конституции Украины. Или Авакян Катманду фас не давал национальным жёнам.
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Треба просто зайти в зал Верховноі Ради і поставити вимогу від імені народу, або розігнати цю шоблу, як більшовики Тимчасовий уряд - "Караул устал вас охранять ! Освободите помещение".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Национальный корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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