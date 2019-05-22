 Требуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.
"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от Президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность Премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо", - подчеркнул Бурбак.
"Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые относятся к конституционным полномочиям Президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул руководитель фракции НФ.
Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил Президент.
"Кроме того, мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте Президента, об отзыве народного депутата. Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободе конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли? Ответ очевиден: вместо того, чтобы работать в интересах граждан, Владимир Зеленский, цинично растоптав Конституцию и законы, начал борьбу за монополизацию власти в стране", - резюмировал Бурбак.
https://www.youtube.com/watch?v=2hrwEquxFTk
Такая украинская воровитая система
Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, у строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.
Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України нове подання про призначення на посаду[2].
bamr @bamr69 11 мин.11 минут назад
Кортеж Зеленского, на котором он сегодня с дома на Грушевского поехал в АП на Банковую состоит из 6 (шести) спецавтомобилей.
Не для киевлян поясню, что расстояние от точки "А" к точке "Б" составляет всего .... 1,5 км., (полтора километра) или 6 (шесть) минут езды!
И чтобы преодолеть два квартала ему понадобился кортеж, которым пользовался такой же закомплексованный янукович.
Велосипед слуги народа?
Угу! Вас розвели, котята 73.
P.S За что вы отомстили Украине, с...??? Pavlo Nuss
це не те саме впороте порохоботіще яке зовсім недавно розповідало що "президента воюючої країни мають "потужно" охороняти ?!)))
Чем тогда "маладая *******" отличается от старой?
лебединаяголодного фронта песня.
Президент должен
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
... поставить ИО премьера
... пішле під три чорти цю кодлу !!!