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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1461) Бурбак (356) Народный фронт (1285)

 Требуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак. ВИДЕО

"Народный фронт" требует от Президента Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру Премьер-министра и предложения в отношении членов Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от Президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность Премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо", - подчеркнул Бурбак.

"Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые относятся к конституционным полномочиям Президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил Президент.

"Кроме того, мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте Президента, об отзыве народного депутата. Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободе конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли? Ответ очевиден: вместо того, чтобы работать в интересах граждан, Владимир Зеленский, цинично растоптав Конституцию и законы, начал борьбу за монополизацию власти в стране", - резюмировал Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией. Неприятный запах 2010-го, - Бурбак

Источник: https://censor.net.ua/v3128292
 
   
 Топ комментарии
 
Сборище негодяев, ублюдков с рейтингами от 1 до 4 %...ОНИ ещё требуют! Бурбаку надо готовится к походам на допросы в Прокуратуру и НАБУ!
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Бурбак может теперь требовать только камеру не у параши Требуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак - Цензор.НЕТ 306
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В них вже зовсім дах поїхав??? Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6472 Кандидата у премьєри висуває КОАЛІЦІЯ (з якої нульовки НФ вийшли), а подає у ВР ЦЮ кандидатуру президент! І ці люди щось кажуть про законність
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Тс-с-с, тихо! Зелемойский об этом еще не знает! Пусть будет сюрпризом😁
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О как. С одной стороны такой "законник" как Бурбак обвиняет Зеленского в незаконном роспуске Рады, а с другой стороны требует у него свормировать правительство руководствуясь политической целесообразностью. Ахренеть.
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Претензии к зеленскому выглядят глупо на фоне игнорирования бпп, нф и ляшком голосованияя по поводу новых избирательных правил, и как результата его провала. Тоже самое с законом о госзакупках, благодаря яйценююку с нф, порошенко с бпп, ляшко с командой извращенцев провалили и его тоже. Сами проваливают заеонопроекты и сами же за это критикуют зеленского.
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Открытые списки сделали закрытыми как раз по просьбе нф и бпп.
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На открытые списки зрада не пойдёт,чего тут не понятного
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Их сделали закрытыми как раз после консультации с главами фракций. Угадай были там нф и бпп или нет.
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Бурбак - идиот? Президент не вносит подання на премьера. Сами предлагайте, если у вас коалиция.
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так раду же распустили..пусть клоун и назначает Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4265
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А всех Сруль Ивановичей уже куда то назначили, кого в АП, кого в СНБО а на примьера ни одного Мойши не осталось
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Так им же нужно подмять под себя президента или договориться
Такая украинская воровитая система
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Народный фронт -капут.Пусть поистерят напоследок адепты Кровавого Сени.. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 268
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когда уже от бурбака и его пахана кроля потребуют, хотя бы за проект стена отчитаться
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Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Подання про призначення Верховною Радою України на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, у строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення Прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України нове подання про призначення на посаду[2]. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4371
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проснулся, пять лет было, из за вас козлов, клоуны к власти пришли, требует он, за жопу себя укуси теперь, вы твари просрали страну, требует он, иди застрелись или в слуги народа записывайся там компашка вижу еще та собирается, витька ростовский с его судимостями невзлетает
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когда Главком брехливое ссыкло.... Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5713

Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1682 bamr‏ @bamr69 11 мин.11 минут назад
Кортеж Зеленского, на котором он сегодня с дома на Грушевского поехал в АП на Банковую состоит из 6 (шести) спецавтомобилей.
Не для киевлян поясню, что расстояние от точки "А" к точке "Б" составляет всего .... 1,5 км., (полтора километра) или 6 (шесть) минут езды!

И чтобы преодолеть два квартала ему понадобился кортеж, которым пользовался такой же закомплексованный янукович.
Велосипед слуги народа?
Угу! Вас розвели, котята 73.

P.S За что вы отомстили Украине, с...??? Pavlo Nuss
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Pavlo Nuss

це не те саме впороте порохоботіще яке зовсім недавно розповідало що "президента воюючої країни мають "потужно" охороняти ?!)))
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Патриций - так что, теперь Зеленая Сопля должна повторять "мальдивского дезертира", да?

Чем тогда "маладая *******" отличается от старой?
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Непогано зе-командующий починає службу. Чекаємо продовження в стилі 95 квартала, запасаємося попкорном
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Дайте Бурбаку оселедця вже. Нехай заспокоїться. Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5695
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Веселуха пошла ! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5851зеленая бригада,почем нынче $ ?
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Хомчака маєш на увазі? Чи хто там нині зе-командує?
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Ладно, распустить этих ублюдков и пускай идут на выборы по старому закону! Посидят месяцок, заставить принять все необходимые проекты под угрозой очередного роспуска. Примут - разогнать к такой-то матери! Крапка.
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Требовать будешь у своего хозяина. Пока что готовь клетчатое одеяло.
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Давай лисого на прем'єра, не даремно ж прєзік його в лисину чмокав!
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Погано стежиш за своїм прєзіком, будь пильнішим
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Как во сне.Так приятно на душе когда видишь , как подгорают пердаки у сои.
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Змасти пердачок вазеліном, у вас вазелін нині в моді
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бурбак совсем плохой Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2903-бредит страшно
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там такая контрабанда может накрыться и 3 магнитофона импортных
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Зараз соєва вата трохи просереться, а потім потихеньку начне попискувати -"підраліксєічавпремьєри"))
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бурьбак ты скоро будешь перед зеркалом требовать --тренеруйся !
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Хох...вот так виртуальньіе 300 квартир и миллиард Яценюка, убивавшего русню в 19 лет, превратились во вполне реалньіе 5-ть квартир в Киеве, особняки в Крьіму с Италией, уход от уплатьі налогов и 4-х кратное уклонение от призьіва вполне себе реального преза зебанатов😅 Но они єтого факта даже осознать не способньі.
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Бурбак - идиот.
Президент должен
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
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Зеленський роспустить Раду
... поставить ИО премьера
... пішле під три чорти цю кодлу !!!
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То шо он тебя посылает - тебе явно нравится. Садо-мазо?😏
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эта колхозная яценюковская шавка с рейтингом ниже плинтуса, считает вправе что то там требовать ...
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Бурбак похоже с перепоя забыл какая форма правления в Украине.
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Пацаны! Завтра в Кривой Рог не езжайте, будет облава, будут ловить кандидата в премьеры, кто не хочет загреметь на пять, лет ложитесь на дно! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9262
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пока всё нормально. порохоботы истерят всё больше.
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Михо в премьеры! Пусть соевые на говно изойдут! Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 734 Ох сколько им работёнки привалит сразу на двоих грязь лить! Ни с какой DDOS - атакой не сравнится.
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Этот бурбак так танцует в Раде, что пора уже прокуратуре им заняться
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Пошел в жопу,сволочь,которая крышевала вырубку леса Украины.Жена этой суки в 15 году купила в Крыму недвижимость .Вы воюйте,умирайте,а мы жируем с жирным.Жалко,ох как жалко,что Савченко реально их не рванула,мук
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пусть требует, еще чучуть осталось Вимагаємо від Зеленського невідкладно внести на розгляд Ради кандидатуру прем'єра, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7669
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТребуем от Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение Рады кандидатуру премьера, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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