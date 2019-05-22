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Все про:ВР (22941) Лещенко (561) Найем (493) Корнацкий (49) Блок Петра Порошенко (1630) Залищук (89)

 Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО

Четыре депутата, Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем, вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее объявление сделала вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Геращенко сообщила, что заявления о выходе из фракции БПП подали четыре народных депутата.

"В президиум ВР поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Муставфы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Раде", - сказала вице-спикер ВР.

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После этого спикер ВР Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента.

Источник: https://censor.net.ua/v3128276
 
   
 Топ комментарии
 
Потужно...очень...😀 смелые...и гордые...😀
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все. натерпелись бедненькие. это ж надо через силу пять лет в ненавистном блоке находиться... герои!
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"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть." Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р
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Авторский анекдот
Мустафа Наем идет в депутаты, ему и говорят:
- Куда ты лезешь мелочь пузатая, ты видел какие у депутатов ряшки?
- Я, наем!
Отвечает Мустафа...
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Європіпісти...Добре,що вони плавають зграєю,легше відстежити і піймати...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗалищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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