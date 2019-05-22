 Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП в Раде. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее объявление сделала вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Геращенко сообщила, что заявления о выходе из фракции БПП подали четыре народных депутата.

"В президиум ВР поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Муставфы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Раде", - сказала вице-спикер ВР.

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После этого спикер ВР Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание парламента.