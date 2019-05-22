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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22941) Зеленский (1461) Парубий (1930)

 "Один президент уже начинал свою деятельность с нарушения Конституции", - Парубий об указе Зеленского о роспуске ВР. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады заявил, что указ президента Зеленского о роспуске парламента противоречит действующей Конституции Украины.

Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента в среду, передает Цензор.НЕТ.

Так, глава ВР сообщил, что перечитал полномочия президента в Конституции и не нашел полномочий говорить о существовании или не существовании коалиции.

"Я не нашел среди его (Зеленского. - Ред.) полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, к слову, таких полномочий не имеет и глава ВР", - сказал Парубий.

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По его словам, единственный факт - это оглашение 17 мая самой коалицией о ее роспуске, и с этого момента начался 30-дневный срок формирования новой коалиции.

"Считаю, что этот указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - резюмировал Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/v3128237
 
   
 Топ комментарии
 
Ты поддерживаешь нарушение Закона? А если черещ какое то время закон нарушат в отношении тебя лично...что запоешь?
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Караул, что же это делается, отрывают от корыта ! - это нарушение Конституции. Люди, рятуйте рошенівських мародерів... Я не нашел среди полномочий президента право утверждать о существовании коалиции. Указ о роспуске парламента противоречит Конституции, - Парубий - Цензор.НЕТ 2501
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пока нет решения суда - это только слова. Юридическо верно только одно - коалиции ТОЧНО нет с момента выхода из нее НФ пару дней назад. А то что ее не было раньше надо было раньше доказывать.
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Ще ця нечисть щось бубнить про Коституцію...
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Треба встановити в залі верховної ради гільотину.
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Охлос упивається своїм всевладдям і вседозволеністю. Похмілля буде тяжким (і тим, хто не впивався теж, на жаль).
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Дивує, коли про порушення Конституції говорить один із її могильщиків. Саме так, бо після виходу із коаліції "Батьківщини" і "Самопомочі" Парубій повинен був представити текст коаліційної угоди із 226 "живими" підписами. А цього зроблено не було, бо не було підписів, а значить і коаліції. Тому можна з упевненістю констатувати, що з 2016 р. Україною керує кримінальний бантустан, який узурпував владу і всі рішення ВР є незаконними.
Інша справа, що зараз Зеленський намагається домовитись з цим кодлом негідників. Вже усілякі гниди починають перебігати до нього поштучно та гуртом. І якщо він домовиться, то так само стане політичним трупом, як і Порошенко.
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Розпад коаліції НЕ МАЄ ЖОДНИХ НАСЛІДКІВ. Бо вона потрібна лише для призначення очільника Уряду.
Не видавайте свої забаганки за Закон.
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А ничего, что из-за кнопкодавства в ВР тысячи раз имело место нарушение Конституции? Почему-то спикер ни разу этого не заметил, будто ослеп, а теперь только вспомнил про Конституцию.
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Жовтобілетнік забуянив?
Так викличте санітарів з гамівною сорочкою!
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Зеленский обещал подать в отставку если нарушит закон.
Если суд признает указ не законным, и Владимир действительно честный человеку которого многие так поддерживают, то он сдержит слово, и мы пойдём на досрочные выборы президента, а если Владимир не подаст в отставку, то тех кто за него проголосовали опять развели((
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Акеlа, ага,сдержит, как тест на наркотики! ) он быстрее фуем на рояле сыграет а не подаст в отставку!
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так этот президент который начал, только на днях позорно кончил, ты об этом дебил? "Один президент уже починав свою діяльність з порушення Конституції", - Парубій щодо указу Зеленського про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 1243
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Парубій - молоток. Після рішення КС можна починати процедуру імпічмента зеледранця.
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Парубий, а вот само существование БПП - нарушение, нельзя блоки, нельзя именные
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ВР 8-го созыва - нелегитимна. Напомню: "Статья 79 Конституции Украины. Перед вступлением в должность народные депутаты Украины приносят перед Верховной Радой Украины следующую присягу: "Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостояния украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников." Присягу зачитывает старший по возрасту народный депутат Украины перед открытием первой сессии новоизбранной Верховной Рады Украины, после чего депутаты скрепляют присягу своими подписями под её текстом. Отказ принести присягу влечёт утрату депутатского мандата. Полномочия народных депутатов начинаются с момента принесения присяги." Вместо зачитывания текста присяги старейшим депутатом Украины, текст зачитал Турчинов, что есть нарушением Конституции - закона прямого действия.
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Зебильной команде Узеленского я бы даже не доверил составлять расписание для детского садика.... не то что лезть туда где мозга у него не хватает .... один тупой популизм и дибилизм .... думай те.
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Охренеть. Эти мерзавцы под водительством архимерзавца Парубия тысячи раз нарушали Конституцию и законы своим систематическим кнопкодавством, несоблюдением регламента и голосованием за деньги. И будут делать то же самое и дальше. Надо гнать их на хер, а не договариваться с ними.
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Майдановожди в большинстве своём себя полностью дискредитировали.
За малым исключением, и это - Аваков.
Благодаря ему выборы Президента Украины прошли честно.
Не смогли сфальсифицировать выборы "как надо народу Украины", и народ Украины во втором туре сам решил.
Но в первом туре "традыцийна" фальсификация на несколько процентов удалась, и во второй тур не вышла Юлия Тимошенко.
Настроение такое и крепнет уверенность в том что вся поверхностная гниль любыми способами цепляется за корыто.
И хочется уже поскорее и хорошенько отмыть от политической грязи пещерные пагорбы.
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На парубія що не завели кримінальної справи???
Там доказів з головою і це тільки під час Майдану.
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Охренеть, сегодня только третий день президентства Зеленского, а парубочок парубій уже плачет. 😂😅😂
А ЕЩЁ ПОЗАВЧЕРА, НА ИНАГУРАЦИИ ЕМУ ТАК ВЕСЕЛО БЫЛО. 😂😅😂
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Цікаві дві сторони цієї ситуації, коли Указ новоінагурованого Президента буде в судовому порядку признаний "Чинним", то де має бути Парубій і чим загрожує його антидержавна діяльність за період, яку визнав Зеленський "БЕЗКОЛІАЦІЙНОЮ". І чим може закінчитись путч ЗЕЛЕНСЬКОГО стосовно компромату на Вищий Законодавчий орган України... ДОГОЛОСУВАЛИСЬ...
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Это будущий седьмой президент Украины, как вы знаете число 7 - это Полнота Божья:
"Один президент уже починав свою діяльність з порушення Конституції", - Парубій щодо указу Зеленського про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 7907




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А может лучше будет если новым президентом станет Сергей Кривонос.

"Один президент уже починав свою діяльність з порушення Конституції", - Парубій щодо указу Зеленського про розпуск ВР - Цензор.НЕТ 2586
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Зелени вообще законы не нужны. Законы соблюдают только трусы, да зебилы?)))
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Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
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НУ ЧТО УРОДЫ !
НЕ ХОТИТЕ ПОКИДАТЬ ТЁПЛЕНЬКИЕ , НАСИЖЕННЫЕ ГОДАМИ МЕСТА , ГДЕ МОЖНО ********* НАРОД НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ И НЕ НЕСТИ ЗА ЭТО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! ПОДОНКИ ГРЁБАНЫЕ , НЕ УЙДЁТЕ САМИ , ВАС НАРОД ИЗ РАДЫ ВЫНЕСЕТ ВПЕРЁД НОГАМИ !!! ОН ВАМ НЕ ПРОСТИТ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НИКОГДА !!! ЛУЧШЕ САМИ УЙДИТЕ СВОЛОЧИ !!!
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В країні відбувся люмпен-переворот. Зеленський прикриття для чисто кремлівської влади в Україні. Коломойського або купили, або взяли на гачок.
Заява про закінчення війни означає лише те, що Донбас буде повернуто в Україну на умовах кремля. З подальшою федералізацією інших регіонів, розповсюдженням бойовиків на всю територію України.
Заява про розпуск ВР означає те, що кремль врахував помилки 2014-го. І поспішає знищити останню опору української державності. Для підтримки цих дій в Україну було оперативно прислано генерала юридичних військ Портнова.
Вимога звільнення очільників СБУ та МО означає початок руйнації силових структур, взяття їх під кремлівський контроль.
Заяви про референдуми та соцопитування означає остаточну руйнацію держави.
На руйнацію української державності потрібен певний час, тому протягом того часу нас будуть присипляти чітко вивіреними дозами інформаційного дурману. Дуже поспішають, допоки жертва, приспана інформаційною отрутою, не очуняла і не почала опиратись
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Ничего, это Ваши последние вздохи. Всех нахер после 21 июля))
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Даже Янык не держался за власть так как Парубий. Все логично, местечковый прораб-вуйка, не умеющий даже два слова связать, спровоцировав бойню на Майдане влез в спикеры Верховной Рады Украины, место теплое и комфортное.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Один президент уже начинал свою деятельность с нарушения Конституции", - Парубий об указе Зеленского о роспуске ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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