 "Один президент уже начинал свою деятельность с нарушения Конституции", - Парубий об указе Зеленского о роспуске ВР. ВИДЕО

Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента в среду, передает Цензор.НЕТ.
Так, глава ВР сообщил, что перечитал полномочия президента в Конституции и не нашел полномочий говорить о существовании или не существовании коалиции.
"Я не нашел среди его (Зеленского. - Ред.) полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, к слову, таких полномочий не имеет и глава ВР", - сказал Парубий.
По его словам, единственный факт - это оглашение 17 мая самой коалицией о ее роспуске, и с этого момента начался 30-дневный срок формирования новой коалиции.
"Считаю, что этот указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - резюмировал Парубий.
Інша справа, що зараз Зеленський намагається домовитись з цим кодлом негідників. Вже усілякі гниди починають перебігати до нього поштучно та гуртом. І якщо він домовиться, то так само стане політичним трупом, як і Порошенко.
Не видавайте свої забаганки за Закон.
Так викличте санітарів з гамівною сорочкою!
Если суд признает указ не законным, и Владимир действительно честный человеку которого многие так поддерживают, то он сдержит слово, и мы пойдём на досрочные выборы президента, а если Владимир не подаст в отставку, то тех кто за него проголосовали опять развели((
За малым исключением, и это - Аваков.
Благодаря ему выборы Президента Украины прошли честно.
Не смогли сфальсифицировать выборы "как надо народу Украины", и народ Украины во втором туре сам решил.
Но в первом туре "традыцийна" фальсификация на несколько процентов удалась, и во второй тур не вышла Юлия Тимошенко.
Настроение такое и крепнет уверенность в том что вся поверхностная гниль любыми способами цепляется за корыто.
И хочется уже поскорее и хорошенько отмыть от политической грязи пещерные пагорбы.
Там доказів з головою і це тільки під час Майдану.
А ЕЩЁ ПОЗАВЧЕРА, НА ИНАГУРАЦИИ ЕМУ ТАК ВЕСЕЛО БЫЛО. 😂😅😂
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…
Не вечны князи - вечна грязь…
НЕ ХОТИТЕ ПОКИДАТЬ ТЁПЛЕНЬКИЕ , НАСИЖЕННЫЕ ГОДАМИ МЕСТА , ГДЕ МОЖНО ********* НАРОД НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ И НЕ НЕСТИ ЗА ЭТО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! ПОДОНКИ ГРЁБАНЫЕ , НЕ УЙДЁТЕ САМИ , ВАС НАРОД ИЗ РАДЫ ВЫНЕСЕТ ВПЕРЁД НОГАМИ !!! ОН ВАМ НЕ ПРОСТИТ НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НИКОГДА !!! ЛУЧШЕ САМИ УЙДИТЕ СВОЛОЧИ !!!
Заява про закінчення війни означає лише те, що Донбас буде повернуто в Україну на умовах кремля. З подальшою федералізацією інших регіонів, розповсюдженням бойовиків на всю територію України.
Заява про розпуск ВР означає те, що кремль врахував помилки 2014-го. І поспішає знищити останню опору української державності. Для підтримки цих дій в Україну було оперативно прислано генерала юридичних військ Портнова.
Вимога звільнення очільників СБУ та МО означає початок руйнації силових структур, взяття їх під кремлівський контроль.
Заяви про референдуми та соцопитування означає остаточну руйнацію держави.
На руйнацію української державності потрібен певний час, тому протягом того часу нас будуть присипляти чітко вивіреними дозами інформаційного дурману. Дуже поспішають, допоки жертва, приспана інформаційною отрутою, не очуняла і не почала опиратись