 "Один президент уже начинал свою деятельность с нарушения Конституции", - Парубий об указе Зеленского о роспуске ВР. ВИДЕО

Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента в среду, передает Цензор.НЕТ.

Так, глава ВР сообщил, что перечитал полномочия президента в Конституции и не нашел полномочий говорить о существовании или не существовании коалиции.

"Я не нашел среди его (Зеленского. - Ред.) полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, к слову, таких полномочий не имеет и глава ВР", - сказал Парубий.

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По его словам, единственный факт - это оглашение 17 мая самой коалицией о ее роспуске, и с этого момента начался 30-дневный срок формирования новой коалиции.

"Считаю, что этот указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - резюмировал Парубий.