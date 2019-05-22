 Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, открывая внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ."Сегодня 140 лет с дня рождения Главного отамана войск и флота УНР Симона Петлюры. Завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День Героев. В этот день в 1938 году большевистский агент в Роттердаме убил проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией, воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать путей капитуляции перед Россией", - заявил спикер.
"Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню, 22 мая 2014 года в районе украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев трагически погибли. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы напрасно. Почтим минутой молчания всех, кто погиб в борьбе за Украинское государство. Мы их не предадим", - резюмировал Парубий.
После этого, Рада минутой молчания почтила память павших Героев.
Ранее глава АП Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.
Слава Україні !
Неужели в одной палате лежали? Тоже есть справка?
Великобритания, после референдума, в стадии распада ....
"Хотите мира в Украине." Да/Нет Какой ответ?
И уже никто не спросит "Какой ценой?"
И где Украина с Петлюрой или Коновальцем?
команда зейла знає історію України, і може вмістити її аж в чотири дні https://youtu.be/IAylBO5NkiQ?t=30
Источник: https://censor.net.ua/v3128234
Есть и другие книги, в том числе "запрещённые", есть и новые манифесты, тоже "запрещённые". Отовсюду можно извлечь пользу.
И ко всему надо подходить с умом.
В военной доктрине мы не можем полагаться на США и НАТО - они плевать хотели, никто не будет жертвовать ладьями и конями ради одной пешки. Это означало бы проигрыш в партии.
Нужно переставать быть пешкой.
И постепенно становится сильнее, и восстановить некоторое оружие, без которого не будет стабильности в Европе.
И начинать производить своё собственное вооружение, которое сможет заменить весь устаревший совок.
Не Парубию учить Зеленского что делать. Путь, по которому шел Порошенко, Парубий, Гройсман, Яценюк, Турчинов и т.д. - это путь в никуда, путь к разрушению Украины.
Они могли запустить экономику Украины. Провести непопулярные реформы для обнаглевшего чиновництва, обрезать крылья податкивне и таможне своими нормальными законами для народа. Но не сделали. Наоборот мы увидели антинародные высеры в виде всевозможных запретов и штрафов, которые облекли в форму "законов".
Дискредитировавшийся Парубий может как можно быстрее уйти из политики, и вообще из любого управления. И с собой забрать своих подельников.