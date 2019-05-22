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 Политика Украины
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 Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО

Владимиру Зеленскому и его команде стоит выучить уроки украинской истории.

Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий, открывая внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 140 лет с дня рождения Главного отамана войск и флота УНР Симона Петлюры. Завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День Героев. В этот день в 1938 году большевистский агент в Роттердаме убил проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией, воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать путей капитуляции перед Россией", - заявил спикер.

"Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню, 22 мая 2014 года в районе украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев трагически погибли. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы напрасно. Почтим минутой молчания всех, кто погиб в борьбе за Украинское государство. Мы их не предадим", - резюмировал Парубий.

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После этого, Рада минутой молчания почтила память павших Героев.

Ранее глава АП Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/v3128234
 
   
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Браво Парубий! Врезал иохнорылым! Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией - Цензор.НЕТ 2234
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Тебя кацап кто спрашивает? Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией - Цензор.НЕТ 7971
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Мир на Донбассе любой ценой, переговоры с Расеей, референдум - это то за что гибли украинские парни и девчата? Зебилы, мозгов у вас нет, а совесть?
Парубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией - Цензор.НЕТ 6331
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Отже підіб'ємо підсумки останніх подій Парубій - Зеленському: Не шукайте шляхів капітуляції перед РФ. Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували б українцям референдум про примирення з Росією - Цензор.НЕТ 9639

Парубій - Зеленському: Не шукайте шляхів капітуляції перед РФ. Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували б українцям референдум про примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8769
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Неужели новый президент не понимает,что завтра дети в детском саду будут кидать гранаты друг в друга в случае примирения?
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Завжди поважав Андрія Парубія.
Слава Україні !
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Serhii Liushuk Завжди поважав Андрія Парубія. Слава Україні !

Неужели в одной палате лежали? Тоже есть справка? Парубій - Зеленському: Не шукайте шляхів капітуляції перед РФ. Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували б українцям референдум про примирення з Росією - Цензор.НЕТ 1908
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Думаю, надо честно сказать, что Украина сейчас не в состоянии освободить Крым и Донбасс. И заниматься развитием остальной части. Ни в коем случае не возвращать Донбасс на условиях Путина-Медведчука-Бойко - как автономию с правом вето на политику страны, это прямой путь к федерализации и уничтожению Украины. Прибалты и ГДР ждали 50 лет, но дождались же . Наоборот, нужно все тяготы содержание убитого Донбасса возложить на Россию
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Референдум - это перекладывание ответственности на население, в демократических странах,обычно, такие трюки не применяется.
Великобритания, после референдума, в стадии распада ....
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Ні Петлюра ні Коновалець ніколи не торгували б з окупантом
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Все зависит от того,как поставить вопрос!
"Хотите мира в Украине." Да/Нет Какой ответ?
И уже никто не спросит "Какой ценой?"
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Ни Петлюра, ни Коновалец ...
Парубій - Зеленському: Не шукайте шляхів капітуляції перед РФ. Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували б українцям референдум про примирення з Росією - Цензор.НЕТ 9792
И где Украина с Петлюрой или Коновальцем?
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"Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории"
команда зейла знає історію України, і може вмістити її аж в чотири дні https://youtu.be/IAylBO5NkiQ?t=30
Источник: https://censor.net.ua/v3128234
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Повторю для особо одарённых - учение Бандеры и Шухевича, жизнеописание и мотивы деятельности Петлюры и Коновальца - это серьёзное оружие, которым НАДО УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, а не носиться с их книгами как с Библией на все случаи жизни.
Есть и другие книги, в том числе "запрещённые", есть и новые манифесты, тоже "запрещённые". Отовсюду можно извлечь пользу.
И ко всему надо подходить с умом.
В военной доктрине мы не можем полагаться на США и НАТО - они плевать хотели, никто не будет жертвовать ладьями и конями ради одной пешки. Это означало бы проигрыш в партии.
Нужно переставать быть пешкой.
И постепенно становится сильнее, и восстановить некоторое оружие, без которого не будет стабильности в Европе.
И начинать производить своё собственное вооружение, которое сможет заменить весь устаревший совок.
Не Парубию учить Зеленского что делать. Путь, по которому шел Порошенко, Парубий, Гройсман, Яценюк, Турчинов и т.д. - это путь в никуда, путь к разрушению Украины.
Они могли запустить экономику Украины. Провести непопулярные реформы для обнаглевшего чиновництва, обрезать крылья податкивне и таможне своими нормальными законами для народа. Но не сделали. Наоборот мы увидели антинародные высеры в виде всевозможных запретов и штрафов, которые облекли в форму "законов".
Дискредитировавшийся Парубий может как можно быстрее уйти из политики, и вообще из любого управления. И с собой забрать своих подельников.
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За мародёрство на армии раньше расстреливали, Парубий был бы один из первых кандидатов на расстрел.
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*** пабидитель *уев... ты пете что не говорил, что не надо сдавать нашу армию в Иловайске, Дебальцево????
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а Мінськ - це не договорняк? А шоколадні патріоти за 5 років патроннного заводу не збудували, суки.
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Зеленского расстрелять нах! С ним уже всё ясно.
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Ух ты! Во Парубий дает! "Парубий - Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией" А что ж ты, Парубий, стал одним из участников разгрома наследия Симона Петлюры: "Я думаю, що українська автокефальна церква головою своїм повинна мати ВЛАСНОГО ПАТРИАРХА, як цілком логічне завершення її ієрархічної архітектоніки і еволюції нашої національної думки, нашої національно-церковної ідеології". За задницу свою он переживает. и не более того
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПарубий – Зеленскому: Не ищите путей капитуляции перед РФ. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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