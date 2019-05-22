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Все про:аудит (268) Кабмин (10983) Гройсман (4730) Укроборонпром (700)

 Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит ГК "Укроборонпром".

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня мы выделяем 32 млн грн для "Укроборонпрома" для того, чтобы Концерн начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сообщил Гройсман.

Также он отметил, что в в среду, 22 мая, в парламент будет внесен законопроект относительно прозрачной работы "Укроборонпрома".

"Мы сегодня вносим в украинский парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонпрома". Все что касается военной тематики и закупок в этой сфере", - подчеркнул ГройсманГройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Также на Цензор.НЕТ: Международный аудит "Укроборонпрома" будет стоить до 5 млн долл., - Кривонос

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.

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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/v3128227
 
 
 Топ комментарии
 
Гройсман, после этого твоего аудита нужно будет ещё один аудит проводить?
Уходя уходи , а то перед уходом аудиту проводить тебя никто не просит. Нет доверия человеку, который вместе с насировым вытуривал юлю марушевскую с одесской таможни
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негайно заблокувати ці 32 ляма... ПОПа в агонії медальки розкидував, а трусельман бабло відмиває...
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А шо уже должен был? Кста, зебилушка, а когда его на нары будете отправлять? Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8774
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- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы.Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! (с)
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Главное что бы аудит не выявил "злоупотреблений" на меньшую сумму.
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Депутаты не регистрируются. Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516
Клоуны сцыкливые. Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2516
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А тим часом у ВР зареесструвалось 208 чел .!? Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6108
.....
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всех кто непришёл - найти и люстрировать
на фонарях...
судом Линча...
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негайно заблокувати ці 32 ляма... ПОПа в агонії медальки розкидував, а трусельман бабло відмиває...
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К Шредеру обращайся или Меркель. Или флажок у тебя в партизанских целях, мокша лаптеногая. Кабмін виділить 32 мільйони гривень на аудит "Укроборонпрому", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8846
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не стукай по клаві, вафлемізкий -- вона злопам'ятна...
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о ГФС и Пенсионном хотелось бы услышать отчёт о "проделанной работе" ..очень !
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Гройсман, после этого твоего аудита нужно будет ещё один аудит проводить?
Уходя уходи , а то перед уходом аудиту проводить тебя никто не просит. Нет доверия человеку, который вместе с насировым вытуривал юлю марушевскую с одесской таможни
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Мне тоже выделите пару лимонов на аудит моей деятельности, а вдруг я сам у себя на эти два миллиона найду нарушения.
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так народный герой- полковник Сергей теперь уже генерал - командир ссо, назначенный вместо гладковского,
недавно пел про 5 000 000$,
а тут достаточно и 1??

што с ними происходит там наверку - что им дают за таблетки-порошки??
вроде воевали-погибали -
как только попали наверх - так и просрали ВСЕ и армию и тех, кто остался в окопах.

тетеруки-барны-савченки-...теперь уже кривоносы.
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32 ляма надо выделить с кармана свинарчука!
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А Грося здесь ни причем, к оборонке не имеет причастия, вот и выделяет. Грося умный, пусть **....... т других.
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Аудит не его дело. Это его будут аудитировать. Так что, суши сухари, гроссся.
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Заплатять 32 ляма одним злодюгам, щоб "перевірили" і нічого не виявили у інших злодюг.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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