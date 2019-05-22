 Кабмин выделит 32 миллиона гривен на аудит "Укроборонпрома", - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на сегодняшнем заседании правительства."Сегодня мы выделяем 32 млн грн для "Укроборонпрома" для того, чтобы Концерн начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сообщил Гройсман.
Также он отметил, что в в среду, 22 мая, в парламент будет внесен законопроект относительно прозрачной работы "Укроборонпрома".
"Мы сегодня вносим в украинский парламент проект закона относительно прозрачной работы "Укроборонпрома". Все что касается военной тематики и закупок в этой сфере", - подчеркнул ГройсманГройсман.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
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Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.
Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.
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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".
Буде весело!
Клоуны сцыкливые.
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на фонарях...
судом Линча...
Уходя уходи , а то перед уходом аудиту проводить тебя никто не просит. Нет доверия человеку, который вместе с насировым вытуривал юлю марушевскую с одесской таможни
недавно пел про 5 000 000$,
а тут достаточно и 1??
што с ними происходит там наверку - что им дают за таблетки-порошки??
вроде воевали-погибали -
как только попали наверх - так и просрали ВСЕ и армию и тех, кто остался в окопах.
тетеруки-барны-савченки-...теперь уже кривоносы.