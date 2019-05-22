 Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:15 "Региональные бароны", децентрализация и причины поражения Порошенко
7:44 Три вопроса к президенту Зеленскому
10:36 Как продолжить реформу децентрализации, каких полномочий не хватает на местах
21:50 Проблема незаконного строительства
24:38 Плохая и хорошая коммуникация с обществом, "племянница" Коломойского, демократия в мэрии, соцсети
33:18 Отношения с Игорем Коломойским, Андреем Богданом и Сергеем Березенко
37:45 Геннадий Корбан
45:40 Пожелания новому президенту
47:25 Религиозный фронт конфликтов с Олегом Зинкевичем (владыка Симеон)
52:05 Влияние Александра Петровского
54:57 Контакты с посольством США
58:28 Главное достижение в Днепре
1:01:48 О возможной отставке и будущих парламентских выборах
Судить каждый может, а делать единицы!
итого 40 миллионов - всё население Украины
Большие батальйоны всегда правы. Наполеон.
Мэр Днепра отметил, что частично виноват в его ссоре с Богданом экс-президент Украины Петр Порошенко, с которым у юриста был конфликт. И заверил, что обвинения Богдана в сепаратизме не имеют под собой оснований.
"Я прекрасно знаю, как он не вылазил с фронта в 2014 году и туда таскал все, что только мог: начиная от бронированных машин и заканчивая приборами ночного видения...
Я не могу сказать, что я его уважаю. Это мой товарищ. Сегодня мы поругались, завтра мы помиримся. Или не помиримся, я не знаю.
Но я желаю ему только хорошего", - подытожил он."
Тільки методами Піночета і тоді Україна стане українською, як стала чилійською Чилі!