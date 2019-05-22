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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2678) Зеленский (1461) Порошенко (17546) Бутусов Юрий (1721) Филатов (302)

 Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов. ВИДЕО

Городской глава Днепра Борис Филатов рассказал, почему на выборах поддержал Петра Порошенко, насколько важна реформа децентрализации, с какими муниципальными проблемами сталкиваются мэры, а также о своих отношениях с олигархом Игорем Коломойским и юристом, членом команды президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:15 "Региональные бароны", децентрализация и причины поражения Порошенко
7:44 Три вопроса к президенту Зеленскому
10:36 Как продолжить реформу децентрализации, каких полномочий не хватает на местах
21:50 Проблема незаконного строительства
24:38 Плохая и хорошая коммуникация с обществом, "племянница" Коломойского, демократия в мэрии, соцсети
33:18 Отношения с Игорем Коломойским, Андреем Богданом и Сергеем Березенко
37:45 Геннадий Корбан
45:40 Пожелания новому президенту
47:25 Религиозный фронт конфликтов с Олегом Зинкевичем (владыка Симеон)
52:05 Влияние Александра Петровского
54:57 Контакты с посольством США
58:28 Главное достижение в Днепре
1:01:48 О возможной отставке и будущих парламентских выборах

Источник: https://censor.net.ua/v3127997
 
   
 Топ комментарии
 
Как это не Порошенко? Зеботы верят, что Порошенко во всем виновен, так по 1+1 казали
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Филатов точно что-то знает за Зеленского..
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Он еще больше знает за Беню и за Корбана. Английским владеете? https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=4Wf55CJhv94
Там открытым текстом рассказывают про Илловайск. И кто принял решение и при каких обстоятельствах.
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в процессе следствия главное не выйти на самого себя
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Предвыборное конъюктурно-политическое заявление и не больше. Странно слышать от юриста. С реинкорнацией Вас, Лаврентий Павлович.
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Хорошее интервью, спасибо Юра. Очень уважаю Бориса А.Филатова, хоть я и не из Днепра, мне нравятся его взгляды на жизнь. Желаю ему успеха,удачи и реализации его целей в Днепре.
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За что уважаешь? За мост многострадальный, за набережную недоделанную, за деревья изуродованные, за то что рыгам пол города на откуп отдал?
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А чего сидим на Цензоре и теряем попусту время? Давайте готовтесь к выборам губернатора,мера в Днепре, предлагайте свою кандидатуру, делайте свою программу. Спасайте мост!
Судить каждый может, а делать единицы!
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Филатов виноват, что насцали в подъездах, насрали, намусорили, обрисовали набережную с рекламой наркоты, итд........ есть за что Филатова уважать. Боже, сколько приматов в Днепре,
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пиз-ть не мешки ворочать. Языком и 200 млн арестовать можно. Двуличный тип
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если филатовых в Украине человек 2000, то каждый арестовал бы по 20 000
итого 40 миллионов - всё население Украины
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"Если бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов." - Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
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Навіщо?????Ввести НС на необмежений час і працювати із ватою. Нажаль вона розуміє лише ланцюг та команди накшталт фас, служити, ату
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Хто в тобі маланський прихвостень сумнівався? Таки як ти в розстрільних трійках НКВС розстрілювали українців тисячами. Такі як ти заморили українців голодомором - мільйонами. Гнида ти паскудна.
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Филатов любитель сталинских методов? Коммунисты тоже практически без следствия и суда людей к расстрелам приговаривали. Ни процедуры тебе, ни прав каких-то там, ни процессуальных заморочек. Арестовать-расстрелять-закопать. Европа и США одобрят.
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Передивіться виступ цього хєрова лицеміра на зборах БПП,що висували Пороха...Там він так вітієвато,зі східною винахідливістю лизав Пороху дупу,що я особисто не сумніваюсь - він Пороха посадив би першого з двадцяти тисяч...Щоб зрівноважити своє лакейство,блюдолизство і коньюктуру...
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Я бы еще и вешал сразу. 20 тысяч - это только с Днепра? А то маловато будет.
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Я бы еще и вешал сразу. 20 тысяч - это только с Днепра? А то маловато будет.

Большие батальйоны всегда правы. Наполеон.
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Я слышал: Победа всегда на стороне более сильной армии.
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Ты лучше расскажи ,что там с Новым мостом,доделали уже ,и сколько разворовли по дороге😁
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"
Мэр Днепра отметил, что частично виноват в его ссоре с Богданом экс-президент Украины Петр Порошенко, с которым у юриста был конфликт. И заверил, что обвинения Богдана в сепаратизме не имеют под собой оснований.
"Я прекрасно знаю, как он не вылазил с фронта в 2014 году и туда таскал все, что только мог: начиная от бронированных машин и заканчивая приборами ночного видения...
Я не могу сказать, что я его уважаю. Это мой товарищ. Сегодня мы поругались, завтра мы помиримся. Или не помиримся, я не знаю.
Но я желаю ему только хорошего", - подытожил он."
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Арестами українізації України не допоможеш.
Тільки методами Піночета і тоді Україна стане українською, як стала чилійською Чилі!
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И главное -всех расстрелять.В железные шкафчики в раздевалке,запихивать и расстреливать-так удобнее. Конвеер получится.Как у дедов ******,с нквдшным околышком.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли бы мне дали право на арест, я бы тысяч 20 арестовал в первый же день, - мэр Днепра Филатов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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