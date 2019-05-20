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 Политика Украины
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 Мы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о готовности брать на себя ответственность, участвуя в политической жизни страны после избрания в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы идем в украинскую политику всерьез  и надолго. Мы хотим влиять на власть,так или иначе. Если доверят нам избиратели, мы будем за это отвечать. Мы готовы брать на себя любую ответсвенность, в том числе за формирование правительства, предлагать кандидатуру премьер-минстра. Мы не боимся этого, в том числе лично я", - сказал Вакарчук.

Читайте: Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

Источник: https://censor.net.ua/v3127926
 
   
 Топ комментарии
 
У Славка оченята не бігають. Вірить у те, що говорить. Можливо, дещо наївний, але чесності у нього більше, ніж в новообраного.
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Этот хотя бы не называл Украину шлюхой
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Ну и жжет неподецки. Он помнится в 2004 году уже был у зРаде. Чем он там занимался?
Да ничем, посетил 15 заседаний, не подал ни одного законопроекта и через год свалил, заявил что его не устраивает тамошняя атмосфера (и когда она успела ему надоесть за 15 раз, когда он там был).
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То есть 5 лет ты не хотел влиять на свою власть?А как Петя потерялся,ты решил с стальными двадцатипятипроцентщиками во власть податся и начать на неё влиять?Чьими молитвами с тобой такое приключилось?
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А причем тут некие двадцатипятипроцентщики? Вообще это правильный путь - сперва в парламент со своей политсилой, где он будет лидером, а затем в президенты. Скорее всего, даже раньше, чем через пять лет, потому что, чует моё сердце, Зеленский пять лет не продержится.
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Надо было ему менять опознавательные знаки с Петиной меткой во время предвыборной компании и не светится с призывами за Петю по телеку.Тогда может и закосил,под"не причём".А так порошенковец(типа ленинец,комсомолец,евреец,спартанец) Вакарчук,"трошки"спалился...А так да,не причем.
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Андриано Челентано никогда не балотировался в депутаты но кардинально влиял на политику, народ и правительство Италии. Ему для этого не нужна была собственная партия. Ему хватало здравого смысла и гордости за свой народ... Это что то из области подсознательного - когда стареют и больше не могут да и не хотят с женщинами почему то некоторыми овладевает идея трахнуть весь народ, всю страну и весь мир... "всерьез и надолго"... Творческий кризис. Слава ведь уже давно ничего нового не пишет, а его политкорректно-патриотические "тезисы", согласитесь, просто убоги и по сути и по содержанию...
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Вот бы примеру Челентано Зеленский последовал...
Хотя мне интересно, что бы сделали с Челентано итальянцы, если бы он Италия шлюхой в песне обозвал.
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Зеленский молодой и энергичный хлопец.А вам писалось про старых,больных бухарях диабетиках,шо не понятно?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы хотим влиять на власть, - Вакарчук рассказал, зачем идет в политику. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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