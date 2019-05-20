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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1324) свобода слова (985) цензура (1130) Шустер (506) телевидение (521) Бутусов Юрий (1711) Цензор.НЕТ (38) Елизаров (2)

 Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров. ВИДЕО

Телеведущий Савик Шустер и генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров рассказали о политической цензуре на украинских телеканалах.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Говоря о будущем проекте Савика Шустера и переговорах с инвесторами и владельцами телеканалов, Елизаров рассказал о цензуре на украинском телевидении.

"Когда тебе дают много денег, значит жди что тебе дадут где-то палкой по голове, в темноте или снаружи, не знаешь, как… Поэтому в этом ключе вопрос, который философский, у нас с Савиком постоянно стоит - это насколько люди изменились мировоззренчески. Насколько они хотят программу, которая, как "Свобода слова, когда ты приглашаешь всех, кого хочешь, когда ты обсуждаешь то, что хочешь и возможно тебе это не приятно на твоем канале, когда ты докладываешь и там же еще получаешь. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с людьми (представителями телеканалов. – Ред.), встречаемся с действительно, и обсуждаем эти вопросы. Если люди к этому готовы, мы сможем выйти (в эфир. – Ред.). Если люди начнут жить теорией десятилетней давности, "того не бери, этого не приглашай, с этим не говори" ... - пояснил Елизаров.

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"Вот ты (главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. – Ред.) знаешь, что на тебя был четкий запрет во время событий военных летних (в 2014 году. – Ред.), например, на телеканалы. Вот мы на себе это испытывали. И когда мы тебя брали в эфир, ты был для нас огромной проблемой. Но учитывая наши дружеские отношения, нам давали команду "не брать Бутусова". Я говорю: "я даже к Савику не пойду говорить на эту тему, потому что Юра наш друг и это надо для страны. Что он плохого сделал? Диверсант российский или что?" - отметил Елизаров.

Он уточнил, что было приблизительно 6 человек, кого "не надо брать", однако отказался назвать остальные фамилии "запрещенных" гостей, и кто звонил с подобными просьбами.

"Ты (главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. – Ред.) был в такой теме, когда тебя не брали, и, наверное, ты это хорошо ощущал, и ты знаешь, что ты приходил у нас на канал (3S.tv. – Ред.)", - напомнил Елизаров.

Савик Шустер Уточнил, что нельзя было приглашать Порошенко, когда он еще не был президентом.

"При той власти (президента Виктора Януковича. – Ред.) Порошенко нельзя было приглашать, а Гриценко при всех нельзя было кстати (приглашать)… властях, и при той и при этой. Долгожитель в этом вопросе он", - рассказал Елизаров.

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"Посмотрите наши программы, Там, никогда не было, чтобы кто-то не пришел. Возмущались, увольняли, выключали", - напомнил Шустер.

"Основной вопрос, когда мы встречаемся, это понимание, насколько собственники телеканалов готовы свои достижения, свой телеканал положить на "алтарь" служения обществу. Чтобы это была борьба спикер, борьба аргументов, а не просто "выключить" или "стереть" и человек не ходил и не говорил", - пояснил Елизаров.

Напомним, 15 января 2016 года телеведущий Савик Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене ниже рыночной (за 12 грн) и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.

25 апреля Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Шустер заявил, что, преследуя "Савик Шустер Студию", Государственная фискальная служба "выполняет заказ людей, которым не выгодно, чтобы на телеканалах звучала правда", а ее глава Роман Насиров сводит с ним личные счеты.

13 июня суд отменил запрет Шустеру на трудоустройство в Украине. В конце августа налоговая снова оштрафовала "Савик Шустер Студию". Студия обжаловала это решение во всех инстанциях.

В декабре 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил штрафные санкции, а приказ о проведении проверки признал законным. Студия подала кассационную жалобу на это решение, чтобы признать проверку налоговой незаконной.

15 ноября 2018 года студия сообщила, что после трех лет судебных тяжб Верховный Суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3127912
 
   
 Топ комментарии
 
Зато Юля и Зеленский просто не сходили с экранов.
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Тобто Порошенко не хотіли запрошувати при януковичі.
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Нет у них методов против Кости Сапрыкина! ))
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ну сходите уже,скрутите...аваков ваш,нацжоны ваши,порох в стеклянном офисе Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 1615.а ты все картинки выставляешь с больной фантазией.
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Дурилка, кто ж Пороха посадит?
Он - памятник ! Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 8984
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Зато Юля и Зеленский просто не сходили с экранов.
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Тобто Порошенко не хотіли запрошувати при януковичі.
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ломит шаблон Лолиты шоколадного Барыги.
как же так ? Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 1304
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Неправда! Он из чужих кошельков брал только 50%. И ни копейки больше. Считал, что армии. Заставлял себя так думать.
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Савик - ум, честь и совесть нашей эпохи Бутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров - Цензор.НЕТ 7651



солнышко ясной журналистики опять засияло над Украиной! Осанна!
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яскравий представник другої найдревнішої професії
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то заберіть його до себе на рашу взад
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Ну и фантазия у клоунофилов
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Брехня, телеканальі обеспокоеньі только рейтингами, потому что тогда цена телеканала для больше, собственник рад, деньги отбиваются, за рекламу платят, ну никто же не хочет в убьіток работать, ето же не россия, где деньги с бюджета и линия партии, как и что показьівать
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Согласен. Рейтинг для канала, как срач для Бутусова - всё монитезируется и наполняет мошну. Остальное - трёп.
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Уже пора организовать такую программу, чтобы главными в ней был народ, а не политики! Сделайте это!!!
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Шлюхстер і хо грошей дасть або за кого дадуть, щоб побільше лайна на Україну вилив.
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Вам мало программ где народ друг другу морды бьет?))) Ну так организуйте свою)))
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"Специалистов" из службы занятости, налоговой и судов , которые гнобили журналистов, страна должна знать в лицо!
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Чому Шустер не хоче працювати в Ізраїлі?
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Там нельзя стравливать граждан. За это статья. А у нас за это деньги платят.
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Або в Італії , питання риторичне) заказух нема)
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Naki Thompso Ізраїль земля обітована.Нехай своїм братам євреям розказує за цензуру.В Україні просто такі люди,що будуть слухати усіляку всячину.
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Чому Шустер не хоче працювати в Ізраїлі?
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Бо Петро Олексійович попередив, що готовий покласти життя, щоб Шустер працював у Ізраїлі. Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 5005

Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 776
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Ну не дали им еще новых картинок. Постят шо со старых времен осталось.
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У студії Савіка Шустера Президент України Петро Порошенко сказав наступне (дослівно): "Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі... Але я віддам життя за те, щоб вона була!"

"Савіка Шустера позбавили права на роботу в Україні. Його можна дивитися чи не дивитися, це всього лише один із телеканалів, з невисоким рейтингом, який поширюється тільки в кабельних мережах і через супутник. Він не веде антидержавної пропаганди, але він не подобається конкретним політикам. Немає сумнівів, що це політичне рішення, санкцію на яке дав президент Петро Порошенко. Наскільки мені відомо, жоден з медіа-менеджерів президента це рішення не підтримував. Це не радники нарадили, це сам президент вирішив"
Юрій Бутусов (с) https://censor.net.ua/ua/n386288

Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 70
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там, якщо буделайном країну поливати і політиків, то посадять або як мінімум закриють програму разом з телеканалом, а тут ще й доплачують
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Не знаю. Как кому, а мне он нравился. Сколько сейчас таких шоу??? Как минимум пять или шесть. И мне как то они не нравятся. Хотя многие сделаны вроде как и похоже. Но все равно не то....
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Савик честный журналист? Да на этой журношлюхе проб ставить не где.
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Когда будут петь осанну Клоуну и гнать его ********* это по Шустеру не будет цензурой. Шустеровская закваска - это прежде всего ЛИЦЕМЕРИЕ и иезуитская ложь.
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ну був би у людей мозок, то був би Гриценко президентом. а так..
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Была команда не брать Бутусова, Но при этом была команда брать на эфиры постоянно Юлю, чтобы сподручнее ей было обливать Порошенко. Блин.......... ну на кого это рассчитано Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров - Цензор.НЕТ 9033
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Столько МОИСЕЕВ в Украине,а вот никто не решается объединить
Украинский народ с гражданами Украины,а на Московии кремлёвские нас называют обычным народом Украины(советским,а потом российским) западным колониальным народом Московии
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І Бутусов хороший.Міг би теж щось прибрехати.Типу,тиснули-пресували,щоб прибрав статті ,закрив рота,а він не піддався,ще й в пику їм плюнув.
Добре,що влада диктатора впала.Тепер можна не боячись писати про успіхи молодої,талановитої команди !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБутусов, Гриценко, было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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