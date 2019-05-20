 Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадское.Харьков".
18 мая суд разрешил оставить палатку по сбору помощи военным в центре города.
Ранее в центре Харькова устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в которой собирают помощь украинским военным.
Напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет убрать с площади Свободы в центре города палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.
Кадры решения апелляционного суда
источник - Фейсбук Катерины Яресько
браво, судье!
Мы же их сделали, чё за нах?
Чомусь здається,шо ці пасажири взагалі "лєві"на паромі під назвою Україна,тільки завдяки вєнським зобовязанням найшоколаднішого перед фірташем і льовочкіним після кровопролитного Майдану зберегли цю нечисть,та дозволили ще й плисти далі,хоч і "лєвими"
ПиСи. Якщо картинку запостиш знову, то прислухайся. У мене для тебе дещо в голос.
https://youtu.be/90jNwE6VSdg