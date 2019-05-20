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Все про:горсовет (432) Харьков (4270)

 Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение. ВИДЕО

Харьковский апелляционный суд отклонил жалобу горсовета Харькова и позволил оставить в центре города палатку, в которой собирают помощь украинским военным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадское.Харьков".

18 мая суд разрешил оставить палатку по сбору помощи военным в центре города.

Ранее в центре Харькова устроили акцию против сноса палатки волонтеров, в которой собирают помощь украинским военным.

Напомним, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет убрать с площади Свободы в центре города палатку волонтеров и вернуть одному из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова.

Также читайте: Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города

Кадры решения апелляционного суда 

источник - Фейсбук Катерины Яресько

Источник: https://censor.net.ua/v3127899
 
   
 Топ комментарии
 
очевидное невероятное..)))
браво, судье!
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Я б судді здравиці не співав. Просто суддя виявилася з добре вираженим відчуттям самозбереження. Вона правио конфлікт з розлюченими атовцями небезпечніший для здоров'я. ніж конфлікт з "колясочником" Гепою. Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8903
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Поздравляю харківян з маленькою перемогою!!!
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гепа в планы клована не входит - одноверцы Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8425
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алеж частина тих 73%( від 60 -ти % "галасававших") за - а другая - против...- конфликт "интересов" получаэтся
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Там в тих 73,22%, - 11,67% Бойка, 7% Тимошенко, 3 % Гриценко, 5,48% Ляшко, 4,15 Вілкула .
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ну , я каждому зЭбилу не доХтор Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду - Цензор.НЕТ 9591- но точно знаю, что 5 с хвостиком лямов зЭбилов от общего количества выбоцов Украины - а это свыше 32 000 000 ..., это только 6-я часть , и точно не БОЛЬШИНСТВО..., а то, что большинство - не КАЧЕСТВО , это Аксиома...
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Він і так сидить і вже ніколи не встане. Краще спитайте коли його покладуть, та на його мерії повісять меморіальну дошку... може Харків'яни порозумнішали за цей час і знову не оберуть таку мерзоту...
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Я б судді здравиці не співав. Просто суддя виявилася з добре вираженим відчуттям самозбереження. Вона правио конфлікт з розлюченими атовцями небезпечніший для здоров'я. ніж конфлікт з "колясочником" Гепою. Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8903
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не понял! Гепа же за клована начал переобуваться, а тут такое? Шо за гониво? Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 8198
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Саакашвили Порошенко быстро выгнал,а вот Гепу не трогал,как и других сепаров
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гЭпа за зЭлень - читай "власть"...., а всякие там приходяще - уходящие, это такое - интересы ( зЭлень) - это вечное
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ты - гражданин, я президент... Но ты тоже должен быть президентом. Так клован сказал. Все. кто против нас - против президента. Или не?
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та я уже давно сам себе "Президент" - и в фУй они все мне не упирались ...., и это - ты держись, зЭбилов много
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а помнишь, как он в шарфике с аваковым кричал с бронивика - Ющенко - ТАК!? Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 9874
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Ну да,Витя его озеленял,Петя его озеленял,а чтож теперь то будет? Всё логично.Пока был Петя,в любой момент мог понадобится кипиш.И палаточка один из вариантов его организовать на патриотическоф основе.Палаточку следовательно под конец Петиной каденции,для пущей нагнетаемости решено было"закрыть".Надо же было с Пети по максимуму озеленится.Ушел Петя,палаточку(которую якобы пытались закрыть)оставили в покое,нах она ни кому теперь из старого правительства не нужна,бо оно отправилось отдыхать,а"майдана"харьковского так и не случилось.Все логично,зачем с новыми властями отношения портить,пусть себе стоит,есть же не просит.Да и пригодится ежели в очередной раз надо будет заказушный пердимонокль устроить.Перед выборами в Парламент например.Тем более Ирке Геращенко надо будет где-то посидеть, что-то поотстаивать для пущей убедительности в её необходимисти...Короче,детский политический сад,не иначе.
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...ну "28" лет однако - пора "взрослеть" и отвечать ВСЕМ за свои "поступки"...
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Надеюсь так и будет.Хотя бы по финансовой части вопроса.Было бы хорошо,чтобы эти существа растались с львиной долей награбленного,которая ушла бы в казну и уе...али из страны раз и навсегда,вместе со своими выводками.
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купи себе книжку "Рузкие народные сказки" в переводе с иврита
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" пора брат пора - сказал "ворошиловский стрелок"....- был ветер , и не учтена была ""похЫбка" Харьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение - Цензор.НЕТ 9401
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Ну вот.Наломали Ирке Геращенко весь перформанс.Так она там и не посидела,как полагается.Что за необоснованная судейская справедливость?!Как теперь дамочке доказать свой патриотизм и пользу новому правительству?Шо за люди...
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Но гандоны, которые её сжечь пытались на суды плевали.
Мы же их сделали, чё за нах?
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Гепа і трухан створюють якусь партію "Лєвий бєрєг"
Чомусь здається,шо ці пасажири взагалі "лєві"на паромі під назвою Україна,тільки завдяки вєнським зобовязанням найшоколаднішого перед фірташем і льовочкіним після кровопролитного Майдану зберегли цю нечисть,та дозволили ще й плисти далі,хоч і "лєвими"
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Та шо вже нервувати. Завтра-післязавтра зЄ! їх посадить.

ПиСи. Якщо картинку запостиш знову, то прислухайся. У мене для тебе дещо в голос.
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Пропоную замість спаленой палатки у гепи готель "Національ" відібрати , і нема питань.
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Поздравляю харківян з маленькою перемогою!!!
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дякуємо! Але вірно буде "вітаю", а не "поздравляю".
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Ну и когда это Кернеса останавливало требование закона? Палатку нужно охранять, удвоив посты, иначе снесет нанятыми титушками, а потом скажет, что так и было.
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агентура спецслужб России пытается проводить русификацию. Коллаборантов на нары гнить по статье 111. гос измена. Они работают на вражеские спецслужбы и действуют против государства Украина! таких раньше расстреливали!
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Гепе той намет нафіг не потрібен, то просто показати що він сам потрібен при будь якій владі як мер другого міста в Україні по чисельності населення.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоХарьковский горсовет проиграл апелляцию по палатке в центре города - суд позволил оставить волонтерское сооружение. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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