 "Даже этот парламент должен уйти красиво": Тимошенко поддержала роспуск Рады. ВИДЕО

Об этом Тимошенко сообщила 20 мая в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что парламент "наработал" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу", - сказала Тимошенко.

По ее словам, Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.

"Хотела бы предупредить всех депутатов, выполнить эту функцию - это важно, потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированный, лоббистским, таким, что предал интересы людей", - заявила руководительница "Батькивщины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "О роспуске Рады", - Зеленский о своем первом указе