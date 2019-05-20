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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Даже этот парламент должен уйти красиво": Тимошенко поддержала роспуск Рады. ВИДЕО

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво. Она заявила, что полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Тимошенко сообщила 20 мая в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что парламент "наработал" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу", - сказала Тимошенко.

По ее словам, Верховная Рада безотлагательно должна принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: Генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снижение тарифов.

"Хотела бы предупредить всех депутатов, выполнить эту функцию - это важно, потому что даже этот парламент должен уйти красиво, а не коррумпированный, лоббистским, таким, что предал интересы людей", - заявила руководительница "Батькивщины".

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3127832
 
 
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а бабе Йуле пора на пенсию в Качановский дом престарелых!
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тимошенко покажи пример возми распусти свою свору воров
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У Баби Юлі восени буде посада Прем"єра,а у Порося шконка.
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Баб Юль,а ты уверена-что пройдеш в следующий?
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красиво такое быдло как титеруки и им подобные никогда не уйдут, будут цепляться как вши на гребешке, за каждую возможность и дальше паразитировать за счет народных денег, а тут вышла незадача, пенсию депутатскую оформить не удастся, хоть в этом паразиты пролетят, не будут пить кровь до своих похорон "Даже этот парламент должен уйти красиво": Тимошенко поддержала роспуск Рады - Цензор.НЕТ 8236
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Юля забирай своего друга Кулю в лоба и валите уже с Украины!
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все гавно и запроданцы за роспуск.... а теперь вопрос, если гавно За Зе.... то значит надо наоборот?
Ну шо, как говорится, вопрос... по чем нас продали? Во сколько вова у вовы оценил слив страны? И сколько мы заплатим за этот писец к зиме....
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Какие тарифы? Вова первый может и обидится на такое предложение...
Хотя чего уж там...наверное уже можно и тарифы снизить...ЗВР за год или за полгола прожрать разницы нет...
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Жулька конечно п@дла еще та но как профессионально переобувается.....уровень Бог! ))
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укомплектуйте депутатов селфи-палками...
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с каких пор стало красивым согнутся под шантажом дворовой шпаны?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Даже этот парламент должен уйти красиво": Тимошенко поддержала роспуск Рады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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