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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Говорите просто - Владимир": Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - написал Зеленский.

Говорите просто - Владимир: Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству 01

Именно на таком обращении к себе Президент Украины Зеленский настаивал и во время шествия из парламента в Администрацию президента после инаугурации.

Видео ТСН

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3127823
 
 
 Топ комментарии
 
Клоун попросил к нему вообще не обращаться, а сразу к Игорю Валерьевичу...
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Потужно. Перша перемога. Зелібоби в екстазі.
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А вчителі що ще не отримують по 4к баксів зарплати? Сопля вже півдня як президент!
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Это да, но что поделаешь! У нас - демократия! Мы ж не какая-нибудь засрандия, у нас возможна смена элит
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Вовка в Украине имя известное и больше ассоциируется с веселыми анекдотами. Так что тут он угадал! (Смеялись, как оказалось, над собой.) "Эпоха бедности" закончилась,теперь ждем всеобщего богатства. Надо надеяться ,что комуниз не горами!
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он не сможет так далеко посчитать - у него только 5 пальцев на руке
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Ну и правильно. Будем примеры брать от туда в чью строну идем. Представляю Макрона если бы его звали Эммануэль Жан Мишелевич Макрон или например Дональд Фредович Трамп.
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От Владимиров всегда одно зло, и они всегда **********, что Вова ***** что Вова Членин. Теперь вот у нас Вовочка.
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а какое зло от киевского князя Владимира? и каким боком к нынешней Украине те два персонажа? что то вы напутали товарищ киселев.
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да Владимир Ссаныч как-то не комильфо. "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові - Цензор.НЕТ 9823
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Вова . всех депутатов и кабмин на ФРОНТ ! Распорядись выдать им повестки !
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Владимир Бенин...можно просто Бенин...😀
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Порохоботы...теперь ваше жизненное правило: когда вас насилуют, расслабтесь и получайте удовольствие!!!
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Вот это языком по моим яайцам это меня насилуют? Ну пусть продолжают...щекотно немного правда...😀
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ой накаркаешь, ведь любой нормальный суд оправдает, так принято в мире, убийство насильника считается самозащитой, точно накаркаешь. Кстати, ты виду разжижения остатков мозга об этом не подумал, ну признавайся
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Бумеранг /А правда что зеленботов клеймят как кастрированнах собак, биркою в ухе, чтоб они хитростью дважды не получали корм?
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Эх, как знатно Володя сегодня трахнул наших можновладцив. Одно удовольствие смотреть на эти омерзительные и обосравшиеся рожи. Дави их дальше, Президент.
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сколько комар слонов задавил? да ещё, чего паршивец на срускую перешёл, ведь он не базарная баба и должен говорить на государственной мове.
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говорит будем зеЛя или просто клоунярА
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Воооо...
Устав Вити возвращается...
Просто Вова, Вован ..
Просто Коля , Колян, колямба..
Просто Жека...
Вот этот сброд будет руководить Украиной...
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вована зальцмана можно просто- зебил. это , по крайней мере, соответствует действительности.
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Браво Зеленеский! Если по европески то во всем. Обязательное произношение отчества, это рудимент царского режима и совковой глупости. Человек сам воелен выбирать, как его нужно называть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Говорите просто - Владимир": Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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