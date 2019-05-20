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 "Не отсекаем людей! Бульвар открыт!": Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в здание администрации президента Украины на ул.Банковой в Киеве.

Зеленский прибыл на ул.Банковую в окружении охраны и своих соратников – Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Андрея Богдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео Олег Богачук

По дороге к Администрации Зеленского также сопровождали несколько сотен простых граждан, которые ждали его в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады.

Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.

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Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.

Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 01
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 02
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 03
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 04
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 05
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 06
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 07
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 08
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 09
Не отсекаем людей! Бульвар открыт!: Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента 10

Фото Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3127789
 
   
 Топ комментарии
 
вернувся він при пороху а не при зеленському, і питання до СБУ і решти як?-Значить він не засуджений, а чому то питання до вас порохососів бо ЗЕ тільки но присягу прийняв, чи він особісто має бігти і арештовувати?
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Я этот словесный бред не понимаю. Учиться никогда не поздно. А тебе это еще и срочно нужно. Начинай с первого класса.
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так таня учить мне тебя надо как рабыню из пампаса
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Metro" vs. ДАП "Взятіє "Metro" в головах українського обиватєля Tatyana Pomolova стоїть на 5 ступєньок вище 242 днів оборони ДАПа. Єслі на вулиці спросить: "Шо б ви хотіли повторить? Подвіг Кіборгів чи рознос великого... https://www.facebook.com/100010282922448/posts/889397541413002/ … "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 1513
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Не нужно прятаться за киборгов. Между ними и тобой бездна.
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не хрюкай танюха не визжи ты им нам ВСУ и фрайкору плюнула в лицо теперь получай салом по хлебалу своему "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4945 И поведай про боефой путь сопли зелёной которая косила от армии под юпко мама Рима "Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4945
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"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 6457

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А Оффшоренко Мальдивский когда в Одессе в 17 году открывал Потёмкинскую лестницу (с таким видом, как будто это он её построил, а не Воронцов за 180 лет до того), приказал огородить всё металлическими заборами в радиусе километра, чтобы не дай бог холопы не приблизились к нему.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не отсекаем людей! Бульвар открыт!": Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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