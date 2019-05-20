 "Не отсекаем людей! Бульвар открыт!": Зеленский пешком прошел от Рады к зданию Администрации Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский прибыл на ул.Банковую в окружении охраны и своих соратников – Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука и Андрея Богдана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Видео Олег Богачук
По дороге к Администрации Зеленского также сопровождали несколько сотен простых граждан, которые ждали его в Мариинском парке и возле здания Верховной Рады.
Возле администрации президента были открыты ворота металлического забора, и все желающие смогли пройти к админзданию.
Зеленский вошел в здание администрации президента Украины под приветственные возгласы своих сторонников.
Фото Олег Богачук
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