 Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.Это произошло во время представления родов украинского войска новоспечному верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.
Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, командующий сил специальных операций Игорь Лунев, глава СБУ Василий Грицак, председатель пограничной службы Петр Цыгикал, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.
разве Ze знает,что такое честь???
Пусть хоть как Царь запоребриком, на веки вечные, аминь.
Только вот такое дело, как показывает практика Венесуэлы, курс нац, валюты, в отличие от президента, вовсе не обязан быть постоянным.
"Золотые зубы есть?"(С Уксусов), "крупица драгоценного металла?" (С Остап Бендер)
Что еще за "Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность... Источник: https://censor.net.ua/v3127768"
У нас не монархия. Присягают один раз народу Украины. А это было представление высших чиновников своему руководителю!
Вам в Лахте краткий курс современной истории Украины не давали? Или думаете, что если из пальца высасывать, то схавают?
со своими свинарчуками - не доказана связь между свинарчуками и Порошенко.
грабили и мародёрствовали на армии - риторический ход, не несущий смысла. Нет доказательств.
Вывод: брехня от первого до последнего слова.
Мародер - образное выражение, грабит разоренную войной Украину, грабит все население Украины, пострадавшее в результате войны и его и предшественников махинаций.
Отдал больше миллиарда на армию - не доказано, значит брехня от первого до последнего слова.
Не доказана связь свинарчуков - доказывать был обязан луценко. Всем понятно, что эта тварь не стремилась что-либо доказать. Надеюсь,за него другие докажут и он и вся свора ответят за бездеятельность.
Вывод: ты промахнулся.
Чи тому вору що бетери і танки ремонтував для армії в 14 коли ти лизало сраку за корупційні крихти від обкрадання всієї України?
Чи може твій агент лоліта мав тоді власний добробат, який сам фінансував?
Отец наверно в гробу переворачивается!
но иногда говорит интересные вещи
Володимир Олександрович Нецар сьогодні помножив міцніть України на 0,1..
Начальники родов войск стоят в строю......и согласно уставу не должны отдавать честь....Пусть те кто представляясь отдавали честь.........почитают как это нужно делать согласно устава
От і звільнити його зі служби по НСВ без права на пенсію.
Солдат перед клоуном не должен унижаться.