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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Зеленский (1295) Президент (4263) Грицак Василий (397) Лунев (4)

 Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак и командующий Силами специальных операций Генерал Игорь Лунев во время представления командующих видов войск президенту Украины не отдали честь шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это произошло во время представления родов украинского войска новоспечному верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

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Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский, командующий сил специальных операций Игорь Лунев, глава СБУ Василий Грицак, председатель пограничной службы Петр Цыгикал, глава Нацполиции Сергей Князев, глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан.

Источник: https://censor.net.ua/v3127768
 
   
 Топ комментарии
 
Вполне логично что бы отдвать честь, нужне ее иметь.
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Изумительная харя Ирки-"Свинки". Да-да, черноротая куроторша "лояльных блогеров", это первый Президент которому ни твои орально-говорильные услуги не нужны, ни массажи, ни умение выжрать литру с мужиками. Не пригодишься, свинина, пора на покой. Пшла вон, тварь.

Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому - Цензор.НЕТ 6430
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Хамство, глупость, жадность и наглость. Вот типичные качества личности порохоботов и апостолов педра.
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И все равно четырежды уклонист. Это для военных главнее.
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Кому і кобила наречена.Який він головнокомандуючий?
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Это свинарчуки довели Украину до уровня порноактрисы, что бы выманивать кредиты в МВФ якобы под реформы и потом дерибанить бабло! С украины выводилось бабла в офшоры больше чем получали кредитами!
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Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО
разве Ze знает,что такое честь???
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Скоріш за все він під честю розуміє "дівочу пліву".
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Да хоть лопните от злости - он уже Президент и гарант.
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Да мы только "за", разве же мы "против".
Пусть хоть как Царь запоребриком, на веки вечные, аминь.
Только вот такое дело, как показывает практика Венесуэлы, курс нац, валюты, в отличие от президента, вовсе не обязан быть постоянным.
"Золотые зубы есть?"(С Уксусов), "крупица драгоценного металла?" (С Остап Бендер)
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Да, у него теперь есть удостоверение президента, но тебе с этого ничего не обломится.
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Грицаку і Луньову респект.
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Ничего, пенсия у них хорошая, не пересичная, как-нибудь выживут))
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У президента нет возможности их разжаловать, он не царь. Они в любом случае продолжат служить, потому что блазня рано или поздно попрут вон, а армия останется.
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Цензор, ты охренел?
Что еще за "Президенту Владимиру Зеленскому присягнули на верность... Источник: https://censor.net.ua/v3127768"

У нас не монархия. Присягают один раз народу Украины. А это было представление высших чиновников своему руководителю!
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Воинскую честь отдают тем, кто этого ЗАСЛУЖИЛ, а не гадил на Украину сравнивая её с проституткой.
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В команде Зе есть настоящий мародёр - Апаршин. Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому - Цензор.НЕТ 9899
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А вор до войны - это конечно лучше. Ничего , что армию до войны убили вот такие аПаршины .
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Зебил, СНБО не руководит армией Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 3217
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Бред. Членом команды Ющенко Порошенко оставался вплоть до 2010 года, а в первом правительстве Азарова работал министром экономики и готовил ассоциацию с ЕС (работы шли с 2007 года).
Вам в Лахте краткий курс современной истории Украины не давали? Или думаете, что если из пальца высасывать, то схавают?
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Зинченко перед смертью каялся, что оговорил Порошенко, не проверив предоставленную ему информацию.
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Мародёр Порошенко - Мародер - тот, кто грабит население в районах военных действий, а также убитых и раненых на поле сражения, грабитель. Порошенко ограбил лишь себя, отдав больше миллиарда на армию.

со своими свинарчуками - не доказана связь между свинарчуками и Порошенко.

грабили и мародёрствовали на армии - риторический ход, не несущий смысла. Нет доказательств.

Вывод: брехня от первого до последнего слова.
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Вовочка лично участвовал в обворовывании вкладчиков Приватбанка, отмывая для бени деньги через свои офшоры - только доказанных $41 млн Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 9181
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Это мимо.
Мародер - образное выражение, грабит разоренную войной Украину, грабит все население Украины, пострадавшее в результате войны и его и предшественников махинаций.
Отдал больше миллиарда на армию - не доказано, значит брехня от первого до последнего слова.
Не доказана связь свинарчуков - доказывать был обязан луценко. Всем понятно, что эта тварь не стремилась что-либо доказать. Надеюсь,за него другие докажут и он и вся свора ответят за бездеятельность.
Вывод: ты промахнулся.
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ФСБшній агентці лоліті присягали а нормальній людині без корупції і злодіїв не присягають?
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Ворам Коломойскому с Боголюбовым и ублюдку Портнову присягать просто западло
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тому вору що перекрив воду торговим партнерам мародера?
Чи тому вору що бетери і танки ремонтував для армії в 14 коли ти лизало сраку за корупційні крихти від обкрадання всієї України?
Чи може твій агент лоліта мав тоді власний добробат, який сам фінансував?
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ага броня Днепра 1 за счёт бени 1 мтлб и 4 бмд 2 от химиков без оружия Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 6201 ух страшно ух сила да Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 4052 сколько Беня починил танков Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському - Цензор.НЕТ 4052
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Зе не хочет увольнять Авакова ? 😵. Нешестерка Коломойского ! 😂
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аваков под иммунитетом америкосов, они ему его обещали за честные выборы. Вероятно ему еще придется побыть на должности во избежание чтобы ситуацию сейчас не раскачали ну и пока соевая опухоль не будет вырезана с тела Украины.
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да нашел чем пугать - боевых офицеров - да они там больше были - чем ты - самка собаки - на свежем воздухе)))))
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А в яких боях був Грицак, можна дізнатись, п'яні розборки в саунах не рахуються.
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Порезвитесь, ботва, поизрыгайте напоследок всё то, чем вы наполнены.
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ну вот не стыдно за ССО и за Ув. мною - Лунева Игоря Васильевича - Слава Украине))))))
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Там её и отдавать некому и принимать некому.
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Тарас Чорновіл пару дней назад предсказывал, что может быть что-то подобное... Демарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому - Цензор.НЕТ 8654
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Этот Тараска та еще шлюшка.....
Отец наверно в гробу переворачивается!
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он не идеален, мягко выражаясь...
но иногда говорит интересные вещи
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Он давно варится в этой кухне и кое-что предвидит наперед. В отличие от тех, кто заявляет: "В мою партию не возьму ни одного, кто был депутатом".
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Грицаку и Луневу - 3 наряда вне очереди - туалет в солдатской казарме драить!
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ухаха денчег иди там послужи при зе или как у него очко жим жим
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Игнорируют решение более 70% народа и законы страны которой служат. Ну тогда их заключительные слова " честь имею", это не для них, погоны в тумбочку.
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не истери не 73 % народа а 73% из тех кто пришёл на выборы И за куйла тоже вроде за 70 голосовало и шо он не куйло
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Віддавати честь людині яку не поважаєш це блюзнірство . Генерали зробили правильно . Принаймі їхня совість чиста . До того ж вони присягали служити Україні , а не особистосям .
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Молодцьі...Смех без причиньі признак не всей Украиньі.
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Хреново у генералов со строевой: на плац тренироваться!
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Это цирк на дротi- комик Главнокомандующий.
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а чого він такий маленький, лабутени забув, шо лі?)
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4- ре раза повестка приходила😅 Вьі только подумайте...а потом єта шлазебень нас с Израилем сравнивает.
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Вот так Беня опустил целую страну.
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також помітив.. підтримую офіцерів..
Володимир Олександрович Нецар сьогодні помножив міцніть України на 0,1..
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У военных свои понятия о чести и они не должны отдавать её каждому дереву, включая Узеленского.
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Разве военнослужащие обязаны отдавать честь гражданским лицам? Это - исключительно военное приветствие.
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Я Авакова не узнала=>разкабанел.........☹️
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В Италию приехал на суд над Маркивом, пузо в двери не пролазит.
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Нужно отдать таки ему должное - на суде он защищал Маркива, и привёз свидетелей из Нац. Гвардии. Надеемся, овсободят нашего воина!
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Мєдалькі й зірочки відпрацьовують отримані від мародера.
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Полная некомпетентность автора заметки.......
Начальники родов войск стоят в строю......и согласно уставу не должны отдавать честь....Пусть те кто представляясь отдавали честь.........почитают как это нужно делать согласно устава
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У начальника почетного караула - ноги длинее президента - смотрелось прикольно
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Когда набирали почетный караул, то кто же думал, что когда-то выберут недомерка.
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Вечером нажрутся вместе с пэтей и будут чувствовать себя патриотами. А ведь нужно было всего лишь не воровать, не схематозить.
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Какое облегчение, что пэдрот издох как политик. За грати його!
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Кому честь отдавать,клоуну без мозгов？
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Чмо зеленьське! Ти не мій президент, я сьогодні пила шампанське зранку не чокаюсь за твое здоров'я!
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Віддавати честь істоті, яка ухилилася від призову до армії під час війни, назвала терористів повстанцями - це безчестя для себе!
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Две твари показали свое гнилое нутро.
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Грицак - один из главных претендентов на тюремную шконку, а лунева без выплаты выходного пособия немедленно уволить из рядов ЗСУ.
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Цілком оправданий вчинок. Кому віддавати честь? Зеполеону в гажданці?
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Бо грицак і його малий вилупок - антимайданівці.
От і звільнити його зі служби по НСВ без права на пенсію.
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Честь маю..... Якось звучить по цинічно смішному..... Може проїдемо по будинках тих хто "честь має" і членів їх родин. А потім перевіримо їхні відомства на наявність тих хто має громадянства держави ворога!
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А мог бы начальник караула своей саблей башку снести клоуну.. Никто не мешает, удобно.. ВЖИК и закончился бы этот цирк.
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Весь 'силовой блок' произвёл печальное впечатление: толстопузые преступники. Сразу видно кто их подбирал..
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Віддавати честь клоуну ? Чи не забагато він хоче ? А взагалі тривожний знак, певно наші специ щось знають...
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Грицаку так и так терять нечего, а вот борзого лунева нужно показательно проучить, что бы другой соевой мрази неповадно было
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*****, вот же порохоботы дебилы. Обидились. Ха ха ха, как детский сад. И эти люди ведь занимали очень важные должности.
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Правильно сделали!

Солдат перед клоуном не должен унижаться.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДемарш на инаугурации: глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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