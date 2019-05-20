EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  16890  182
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343) Парубий (1922)

 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО

Спикер парламента Андрей Парубий назвал торжественное заседание Верховной Рады по поводу инаугурации Владимира Зеленского веселым и поблагодарил за это новоизбранного Президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Парубий сделал это объявляя о завершении торжественного заседание.

"Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.

"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3127754
 
   
 Топ комментарии
 
не знал, что Парубий умеет троллить "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте - Цензор.НЕТ 8536 Зачет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
КЛОУН ЗЕЛЕНСКИЙ ,ОН И РАДЕ КЛОУН, НАСТОЯЩИЙ ПОЦ !!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Рад что Парубий не теряет чувства юмора когда писец уже так близко
 показать весь комментарий
 
 
Парубійко сказав дурницю...відверту глупість.
 показать весь комментарий
 
 
почему же? Всем понравилось, не только Парубию. Даже от кайфа привставали. Весело - значит весело. Из песни слов не выбросишь. Да и сам преЗЕдент жаждал такого результата. Или не? "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 3232
 показать весь комментарий
 
 
13000 человек погибших, потерянные Крым с Донбассом, 3.14здец какой уровень коррупции, а ему весело.
 показать весь комментарий
 
 
ты забыл методичку?
Там - "гражданская война". Это Беня Коломойский сказал.
А Зеля вообще этот цирк хотел в День Траура устроить.
 показать весь комментарий
 
 
віддали життя за Україну ...не тобі судити..
нечисть
 показать весь комментарий
 
 
до сих пор не верю - но таки да - ну теперь - выйду на улицу - а там уже закончилась эпоха бедности - вот блин сяду сегодня на трамвай и проеду пару остановок - спрошу - закончилась эпоха бедности - если нет - скажу кто в этом виноват ,однозначно скажу)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Эпоха бедности закончилась. Началась эпоха нищеты.
 показать весь комментарий
 
Ещё веселее будет парубию в генпрокуратуре по делу майдана
 показать весь комментарий
 
 
шо думаешь за участие в Майдане при зели преследовать будут ? - а ну да - портнов ведь приехал - а я еще и спрашиваю - и так все понятно)))
 показать весь комментарий
 
 
По расстрелам неб.сотни.Там ещё пашинского будут ждать с его снп.винтовкой.очень сильно
 показать весь комментарий
 
 
судя по портнову ,скоро и янык может подтянуться - и будут судить участников АТО ,ну как в цапии это делают чеченцы - шо будет ,шо будет - даже боюсь писать - жах - короче так
 показать весь комментарий
 
 
На счет уч.АТО,так их до сих пор и судят пэдрыны рехформированные суды.
 показать весь комментарий
 
 
Да,ваша власть пришла. Теперь активистов -майдановцев и добровольцев АТО судить начнут как водится. Народ в массе хочет возврата СССР. А получит увеличенное по размерам ОРДЛО И Приднестровье. Но население будет довольно -95 квартал в реальной жизни. Гогочи не хочу!
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут это,тролль? Тебе,тоже вставят по самые помидоры,несмотря на то,что ты им зад вылизываешь. Там разбираться не будут.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомный зебот, спасибо за информацию о... себе. :D

Dnipro 75ed19bb

Ещё веселее будет парубию в генпрокуратуре по делу майдана
20.05.2019 12:21 Ответить Мне нравится 4

Dnipro 75ed19bb

По расстрелам неб.сотни.Там ещё пашинского будут ждать с его снп.винтовкой.очень сильно
20.05.2019 12:26 Ответить Мне нравится 2

Экс-премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров отметил, что за госпереворот 2014 года должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий и другие его участники
Один из организаторов государственного переворота Андрей Парубий заявил, что все его фотографии вместе со снайперами Майдана - это фейк. Но ведь есть и видеодоказательства, что именно киевские власти сами организовали расстрелы на Майдане и совершили государственный переворот, написал на своей страничке в «Фейсбуке»Николай Азаров.
О событиях февраля 2014 года говорить деликатно нельзя. Это была серьезная трагедия, за которую должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий и другие участники Майдана, занимающие сейчас ключевые должности в Украине.

Читать далее: https://ukraina.ru/sn/20181029/1021578112.html
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Було весело "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 54
Так... Не зворушливо, не переконливо...а весело.
 показать весь комментарий
 
 
Весело було? Серйозно??? Тобі весело було слухати, як Президент говорив про Донбасс? Про сім'ї, які втрачали своїх дітей? Про мільйони,які зараз не в Україні, тому що немає умов для гідного життя та оплати? Про дороги, що ремонтуються в фантазіях?
ДЕ САМЕ, ТВАРИНА,ТОБІ ВЕСЕЛО БУЛО???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты идиот? Не знал про Донбасс? Так это ТВОЯ проблема.
 показать весь комментарий
 
 
Весело було на інавгурації. Погрози та репліки інавгурованого звучали як у пацана.А щодо ситуації в Україні якраз не дуже весело, тут ви праві. Але Парубій тут ні при чому.
 показать весь комментарий
 
 
галапеду падглубию было весело... надеюсь, что скоро он очень пожалеет о своем веселье...
 показать весь комментарий
 
 
На покрасневшей физиономии Парубия совсем не было признаков веселья...
 показать весь комментарий
 
 
Не хочу никогда видеть этого махинатора, подковерника и шулера, который прикрываясь революционной необходимостью, превратил ВР в посмешище, нарушая лично ежедневно Законы Украины и регламент
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не смотрите российское телевидение, выключите ваш голубой экран.
Или для лахтинских это запрещено?
Тепло сегодня в Питере?
 показать весь комментарий
 
 
Было бы еще веселее, если бы прямо здесь на заседании Рады Зеленский раздал депутатам и членам правительства ( включая уже бывших президентов) мобилизационные повестки из военкомата ( все за исключением женщин и мужчин, которым исполнилось больше 60 лет ) Вот бы народ посмеялся. И посмотрели бы на массовых уклонистов, разбегающихся из зала и черное небо в отлетающих самолетов.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть эта обосравшаяся тварь сначала покажет пример и сама сходит в армию.
 показать весь комментарий
 
 
Невже є варіанти? ))
Просто для прикладу - Кошулинський
 показать весь комментарий
 
Вы говорите о Зеленском, который четыре раза проигнорировал повестки в военкомат? Или есть другой Зеленский, патриот и не трус?
 показать весь комментарий
 
 
> включая уже бывших президентов
> за исключением мужчин, которым исполнилось больше 60 лет
Тебе в психарне давно лекарств не выдавали?
 показать весь комментарий
 
 
Всё верно говоришь, только сам клоун по повесткам в военкомат не явился ни разу. Вот пошёл бы вместе с ними на фронт, я бы, возможно, ему и поверил.
 показать весь комментарий
 
Так он теперь при исполнении должности главнокомандующего, считай мобилизованный ,он и так уже призван на пост. А вот бывший уже свободен, тем более анализы сдал и держался бодрячком, говорил что здоров на все сто.. ( А про уклонистов, начал именно Порох и его партийцы, ну вот им теперь возможность стройной колонной двинуться под Широкино или другую горячую точку. Пусть докажут свою словесную патриотичность. А то Зеленский уклонист, а они все буквально только что с линии фронта. Предъявлять претензии Зеленскому могут те кто на самом деле был на фронте, а не вся эта бумажная рать.
 показать весь комментарий
 
Не упырь словесно. Предъяву зеле могут делать все граждане Украины.То что он уклонист , это и коню понятно. Отслужил бы по Закону как очень многие , предъяв бы не было.А так сыграл на рояле и дело с концом.
 показать весь комментарий
 
Правда как классно опустил страну перед народом и иностранными делегациями. Дебилы довольны. Вам правда это нравится?
 показать весь комментарий
 
 
Дебилка,посмотри выступление зелюка в юрмале Нравится,дебилка?
 показать весь комментарий
 
А что,не нравится?
Иди у тебя с памятью напряги?
Или с моралью?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Красиво, весело, почти как в 95 квартале - чую, обхохочемся....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а може хтось інший опустив...
вибравши дезертира й клоуна "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 3946
 показать весь комментарий
 
 
Уряд не вирішує наші проблеми - уряд і є нашою проблемою. (з виступу Президента)
Ахаха, Гройсманська клоунада готуйте лижі)))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
парубий твое место возле параши там и будешь веселиться
 показать весь комментарий
 
 
Ты ему при встрече , в глаза скажи.
На счет параши , тебе под шконкой наверно виднее )))
 показать весь комментарий
 
 
Соя, тікай, не заважай працювати! Чим далі тим краще, смердітиме менше....
 показать весь комментарий
 
 
А ти куди зелюк втік? Неграм мінєта робиш? Розуму набираєшся?
Добре,шо ти далеко і не смердиш
 показать весь комментарий
 
 
Прокси этой сраны ненадежный , за 300 доляров узнается и домашний адрес и паспортные данные.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это начало твоего конца, Зеля. Блазень, бл...ть.
 показать весь комментарий
 
.................................
мечтательно:
Эх, ещё бы чечётку бы станцевал....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Весело было когда все стояли с опущенными головами перед "клоуном".
У Парубия нервная истерика на почве увольнения.
 показать весь комментарий
 
 
Да, Парубий еще тот тролль! Один ноль в его пользу.
 показать весь комментарий
 
 
Парубий красава,малолетку протянул обрезаным перчиком по асфальту,ай красава.
 показать весь комментарий
 
 
Наймите палубию логопеда, бо оскверняет ридну мову "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 7012
 показать весь комментарий
 
Это твои мозги оскверняют само твое существование. Вернее их полное отсутствие. Я надеюсь, что ты кривоногая и тебе надо сломать обе ноги, чтобы их выровнять, чтобы ты своим видом не позорила женский род.
 показать весь комментарий
 
В житті все буває і хороше і погане,що настає тепер-подивимось( Я ПОРОХОБОТ!),головне,щоб нічого не вчибучив карлик і то вже буде добре!! Якщо в цього ,не знаю як і назвати,щоб не принизити прихильників,назву--ТОВАРИЩА!! Можливо і рвоне НЕНЬКА ВПЕРЕД!!! Головне,щоб не ВЗАД!!! Дуже виникають питання до повернення Портнова,виходить,що ті закони во благо були,а ми не зрозуміли,а ще ось Шарій припреться,а там і Азіров,виходить загибла сотня----були,навіть не знаю ким!!!!! А там і зоборона ПЦУ,і мова вже і не українська в нас а рос. ,то вже може і пачпорти видавать,народ один--БРАТСЬКИЙ!!!! КОШМАР!!!! "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 5380
 показать весь комментарий
 
 
на зоне научат его правильно разговаривать
 показать весь комментарий
 
У порохоботов это самая сильная клятва?
 показать весь комментарий
 
Петух,так ты у порохоботов и спрашивай.
А то кукарекаеш как потерпевший
 показать весь комментарий
 
Молодец, Парубий. Ответил кловану той же монетой.
Тот его вечно унижал и высмеивал на своих говношоу на канале Г+Г.
Парубий вставил ему тоже круто и все поржали и высмеяли клована, который под смех и ржач покинул раду.
Хорошая ответочка! Достойная.
 показать весь комментарий
 
 
Так в Украине не тролили еще ни одного президента !
"Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті - Цензор.НЕТ 2684 Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
 показать весь комментарий
 
 
А и правда, это же только начало, впереди целых пять лет терпеть стёб и подколы.)))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь "кортавый" будешь веселиться на зоне лет 10 минимум, там может через жопу тебе и речь поправят ребята)
 показать весь комментарий
 
 
А если нет - ты на бутылку присядеш,пендосина?
 показать весь комментарий
 
Cміх крізь сльози, або щоб не плакать, я сміюся.......... Кожен так званий президент здавав та торгував державними інтересами в геометричній прогресії. Від кульки сніжки до снігової лавини.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
 показать весь комментарий
 
 
Тепер п'ять років 73% будуть іржать і веселитись!!!!
В Раді "було весело", а тепер в Україні буде весело!!!
А Парубій молодець, респект Парубію за " весело"!!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх