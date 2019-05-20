 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Парубий сделал это объявляя о завершении торжественного заседание.

"Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.

"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.