 "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Парубий сделал это объявляя о завершении торжественного заседание.
"Спасибо всем, кто принимал участие в нашем торжественном заседании. Было весело. Спасибо Презеденту Украины...", - сказал Парубий.
"Это только начало", - отреагировал на слова спикера Зеленский.
Там - "гражданская война". Это Беня Коломойский сказал.
А Зеля вообще этот цирк хотел в День Траура устроить.
нечисть
не надійтесь
Dnipro 75ed19bb
Ещё веселее будет парубию в генпрокуратуре по делу майдана
20.05.2019 12:21 Ответить Мне нравится 4
Dnipro 75ed19bb
По расстрелам неб.сотни.Там ещё пашинского будут ждать с его снп.винтовкой.очень сильно
20.05.2019 12:26 Ответить Мне нравится 2
Экс-премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров отметил, что за госпереворот 2014 года должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий и другие его участники
Один из организаторов государственного переворота Андрей Парубий заявил, что все его фотографии вместе со снайперами Майдана - это фейк. Но ведь есть и видеодоказательства, что именно киевские власти сами организовали расстрелы на Майдане и совершили государственный переворот, написал на своей страничке в «Фейсбуке»Николай Азаров.
О событиях февраля 2014 года говорить деликатно нельзя. Это была серьезная трагедия, за которую должны нести ответственность Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий и другие участники Майдана, занимающие сейчас ключевые должности в Украине.
Читать далее: https://ukraina.ru/sn/20181029/1021578112.html
Так... Не зворушливо, не переконливо...а весело.
ДЕ САМЕ, ТВАРИНА,ТОБІ ВЕСЕЛО БУЛО???
Що воно бекало?
Или для лахтинских это запрещено?
Тепло сегодня в Питере?
Просто для прикладу - Кошулинський
> за исключением мужчин, которым исполнилось больше 60 лет
Тебе в психарне давно лекарств не выдавали?
Иди у тебя с памятью напряги?
Или с моралью?
вибравши дезертира й клоуна
Ахаха, Гройсманська клоунада готуйте лижі)))))
На счет параши , тебе под шконкой наверно виднее )))
Добре,шо ти далеко і не смердиш
мечтательно:
Эх, ещё бы чечётку бы станцевал....
У Парубия нервная истерика на почве увольнения.
А то кукарекаеш как потерпевший
Тот его вечно унижал и высмеивал на своих говношоу на канале Г+Г.
Парубий вставил ему тоже круто и все поржали и высмеяли клована, который под смех и ржач покинул раду.
Хорошая ответочка! Достойная.
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.
Готуйтесь! І тут не проблема в Зеленському, а у всіх тих хто сидів у залі, стояв під радою і дивився по телевізору з придуркуватим виразом обличчя..... Люди ви знаєте, що таке держава???! Бо щоб її будувати це потрібно знати! А якщо президент говорить, що за ради миру та полонених він готовий йти на все, що і потрібно ворогові, який завжди завойовував Україну та українців шляхом - принуждения к миру, а ви при цьому аплодуєте. В такому разі ви всі вже програли і ніякої Європи в головах ваших, ніколи не буде, а буде рюсский мир в якому кожен живе по понятіях та системі чим гірше іншим тим краще мені.....
В Раді "було весело", а тепер в Україні буде весело!!!
А Парубій молодець, респект Парубію за " весело"!!!