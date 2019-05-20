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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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 Ляшко и Зеленский устроили словесную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сделал замечание Владимиру Зеленскому, который во время своей речи в парламенте перешел на русский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ, замечание Ляшко выкрикнул с места заявив о том, что жители оккупированного Крыма и и территорий Донбасса понимают украинский язык.

Зеленский в ответ обвинил Ляшко в том, что он разделяет людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127750
 
 
 Топ комментарии
 
Принят Закон об украинском языке.
Зеленский - НАРУШИЛ ЗАКОН своей речью по кацапски.
И теперь, как честный человек, он должен ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!
Ляшко и Зеленский устроили словестную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента - Цензор.НЕТ 4770
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Ляшко правильно йому сказав.
Президент найперший має пам'ятати, яка мова є державною.
Він вже не на сцені кварталу.
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Да не грузитесь так! И не стесняйтесь так - тут всё анонимно: на улице кто вас увидит - даже хохотать не будет. К тому же "Вы" достойно держите марку своей фамилии - кто бы другой пошёл в зэ-боты. А правда всегда скучна, банальна и - предсказуема, поскольку очевидна. А всё же: какой тариф "общения"?
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Ну что докулупаюсь до Вашего ника Грішний Зануда это ник по Фрейду что на подсознательном уровне то наружу такой Вы и в жизни нудный и скучный и еще сейчас озлобленный то то Вам не так то это
Я уже сто раз писал порохоботы по методичке любят до фамилий доставать до запятых к грамматике а выразить свою мысль по сути только бе ме , так и Вы ,может Вы и не порохобот но по натуре точно, успехов подпевала
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Зеленський надто вже поспішно записав у "наші" тих самих людей, що зупиняли бронетехніку ЗСУ в 2014-му. Далеко не всі там наші.
Але й Ляшка теж рано записувати у патріоти. Ця ахметівська шістка - патріот бабла. Де бабло, там і він.
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Нет, серьезно, вопрос к фанатам шимпанЗе - вы себе можете представить, чтобы ВВХ на своей речи при вступлении в должность, перешел с русского на украинский? А почему клоун это делает???
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А почему ген прокурор зек и алкаш?
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Тому що вони саме цього бажають. Це малороси, для них мова, віра та армія - ніщо, холодильник і тарифи - усе. Мойсей, коли виводив євреїв з рабства, у пустелі таких кінчав без суду і слідства.
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За 18 років незалежності не опанувавши української мови ця істота тим самим плює на нас. Оскільки воно "людей не розділяє", тим самим воно плює на усіх нас взагалі, співгромадян кожної національної належності. Мова - така сама індивідуальна ознака, як і форма носу. І коли яку скотину щонайменше відлупцюють, то не за те, що у нього ніс, як у гітлера, а за те, що він - скотина.
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Расскажи это пацанам на передке, что они истоты и не владеют мовой.... У нас половина была таких. Многие погибли за Украину. Зато как ******* воры в вышиванках! Прям душа радуется
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Так я сейчас это и расскажу, - воспользуюсь этим твоим обращением, - заодно и тебе, чтобы ты мог это в своем отчёте твоему эфэсбешному куратору без перевода вставить. Этот ваш "презэдент" не на передке обретался. Насчёт его передка, - это совершенно другая ...вещь, - он им ...исполнял. Так что спрятать этого своего подельника за русскоговорящими нашими героями у тебя не получится. Незавидная у тебя, шпиона, судьба. Никудышная и неудачная, как и эта твоя текстуальная дефекация.
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Козел! Наши люди? Это те кто под танки лож итлся и не пускал когда Гиркин захватывал Славянск!!!!! Это как???? Или вы люди совсем офанарели????? Иди у вас память короткая! Так покажите хронику!!!!
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Одне радує, що якщо вони тепер ляжуть, ми їх з задоволенням переїдемо.
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Не ошпарьте себе ноги, "правоведы", обсцыкаясь кипятком от того, что "Блазень" "заткнул рот Ляшку...". Уже утверждён и вступил в силу закон о применении "государственного" языка... И Президент ОБЯЗАН говорить, обращаясь к народу, на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке... Так что ещё "нужно посмотреть", кто кому "рот заткнул", или "кто кому "место указал...".
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Невже ляшко просить гроші у рижого українською і той дає?
Пора йому перейменувати партію ,"Удар" є,"Голос" є,а "Очко" нема,а така б коаліція була
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Я впервые зауважал Ляшка, когда он заткнул *********. Но когда он сегодня приземлил оборзевшего преЗедента - и заставил его уважать закон - я зауважал Олега Валерьевича еще больше.
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у тебя типичный ход думок шимпанЗЕ
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Да Ляшко на фоне хриплого шимпанЗе - государственный муж.
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на його фоні і баба Параска міжнародна величина.
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По крайнем мере Ляшко можно считать кем угодно, но не клоуном
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Зауважал ляшка? Ох **** как мало тебе надо
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Правильно. Для этого тебе надо еще подрасти...
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Смотри не перестарайся,а то к ляшко попадешь
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А где ты был эти 5 лет при оборзевших до нет куда дальше, депутатов и пепо ?
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Заберите у него Булаву а от это бешенный Поц еще кого-нибудь зашибет
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знатно у четвертушников подгорает)
оно того стоило!
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Я думаю клован специально перешел на русский, и Ляшко специально ввернул реплику про украинский чтобы Зе мог озвучить тезис про "разделение людей" - весь этот цирк с целью получить голоса домбасян и ваты на выборах в Раду.
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А пшло вон вилы в бок! Фсякие геи будут открывать ротяру!
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як не толерантно...і це така Європа... ?? Ляшко і Зеленський влаштували словесну перепалку через російську мову під час інавгураційної промови Президента - Цензор.НЕТ 6942
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Ваши мнения разошлись - с той соедоносчицей сверху.
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Если б только я, никаких проблем. Но ваш пэдрот выпер из Неньки миллионы! В одной Италии 500 000! Cosi stanno le cose.
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Зебіл вже в перші хвилини плюнув в очі українцям, зато як хохли хлопали, коли він перейшов на мову агресора.
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Что то быстро сдулся заднеприводной! Видимо жопой почуял угрозу.
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Содержант (- ка) Ахметова, такой же "патртиот" и "проукраинский политик" как и Рабинович ( просто места кормления разные). Так что главный "Рад и кал"просто попытался вставить свои 5 копеек, хотя видимо там немного наоборот. Каждый пытается попасть в новостные сайты. Ляшко вот так, Виталя ( тот что ударенный ) на велосипеде приехал ( наконец научился ездить). А вы говорит "клоун", да на фоне нашей "элиты" Зеленский скоро будет смотреться Эйнштейном.
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Так вот зачем в столице улицы перекрывали... Ударенный на велике в город выехал!!!
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Короче повздорили содержанка Бэни и содержанка Ахмета
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То есть "русский" язык объединяет ?
Ну, ну.... По ходу Вован и 100 дней не усидит.
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В том то и проблема , что усидит. 75% хотят тарыфов
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так на ордло тоже голосовали за российские пенсии, а оно вот как некрасиво вышло)
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ой як аплодірує опоблоковий сектор, прям заглідєніє
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Какой же он убогий и жалкий этот Зе! *****, даже украинского языка не знает, говнюк.
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То было "а то путен нападет", теперь новый спич - "не делите людей"
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Воно виявилося ще тупіше, ніж я думав. Зебіли, поздоровляю.
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Этот ***** Зе говорит Ляшку, что вы разделяете людей. Ну точно зедибил. Да ты сам начал разделять людей перейдя на русский. Тебе Ляшко все правильно сказал, что они украинский понимают. **** ненавижу этого Зе. Ну шо **** 73% наивных *********. Хотели Беню в презики получите. Беня не защищал Украину в Днепре, он защищал свои бабки а на Украину ему насрать. Для бени нет войны против рашки, это по его словам гражданский конфликт. Нате жрите свое дерьмо. Скоро будут эти 73% орать и кричать как он ****** этот Зе (Беня).
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енависть ослепляет мозг - что очевидно!!!
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В этот момент все украинофобы кончили.
Зеленский молодец, умет работать ртом.
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"Конечно, конечно, все что ты видишь твое, но до тех пор пока ты здесь"(с)
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Красиво на место поставил !!!!!!! Наш президент !!!!!!
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Неможливо ділити громадян, звертаючись до них єдиною державною мовою. Поділ відбувається саме тоді, коли до одних - українською, а до інших - російською. Пишу і сама дивуюся: невже такі очевидні речі не зрозумілі.
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Ну дуже гарно сказав для тих, хто ненавидить Україну! Ну, а що далі? Що буде порушувати Конституцію - бо там для президента України - українська мова? Таким чином він точно розділить Україну. Бо є скрізь писані і неписані правила. Це держава - це не 95 квартал. В державі є державна мова, а Ви пане - президент цієї країни. То ж захищайте Україні і її мову. Вас для цього вибрали, а не порушуйте Закони, які писані депутатами і українським народом!
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Теперь дождемся ОФИЦИАЛЬНОЙ декларации и уплаченных налогов + неправдивые сведения в декларации.
Сам себя сажать будет? Обещал же!
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зеля нарушил новый закон про мову, должен уйти как обещал
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Розкол країни розпочато. І почався він, як і слід було очікувати з языка... За що боролись на те й напоролись... Що ви хотіли від гаранта Конституції з таким баченням світу?
https://www.youtube.com/watch?v=UR7tBUT332M
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У меня еврейская кровь, я говорю по русски, но я... президент Украины.. Ляшко і Зеленський влаштували словесну перепалку через російську мову під час інавгураційної промови Президента - Цензор.НЕТ 2312
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за двомя зайцями, ось що це відео показує... зе зразу і так і сяк, і що я.... ого-го херой...
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Президент Украины не владеет государственным языком, ну вы даете ребята, неужели выбирать было не из кого, такого же нигде нет?
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та зуб даю легше балакати расіянською, ось він і ригонув... кацапам вуха приласкав...
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В данном случае Ляшко прав....... Зеленский с сегодняшнего(!!!) дня президент Украины и обязан/должен в государственных структурах говорить по-украински........ по-русски может Зеленский говорить, например, на встречах со своими избирателями....
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Щось мені так здається, що Зелебенське з такими замашками не добуде свій п'ятирічний президентський термін до кінця!
ПаРашною мовою розпочало патякать, посвідчення Президента впало, Радо почало розпускать, свою відповідальність як Президента перекладає на кожного з нас.....
А Ляшку респект, молодець!!!
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Панове порохоботи, заспокойтеся та згадайте на якій мові найкращий Кнур Всесвіту "закривал засєданіє" та "отсєкал ґражданскіх"?
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Да. Заўтра выявіцца, што і ў Расеі "наші люді", і што "мы - одін народ".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛяшко и Зеленский устроили словесную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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