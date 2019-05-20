 Ляшко и Зеленский устроили словесную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, замечание Ляшко выкрикнул с места заявив о том, что жители оккупированного Крыма и и территорий Донбасса понимают украинский язык.

Зеленский в ответ обвинил Ляшко в том, что он разделяет людей.