 Ляшко и Зеленский устроили словесную перепалку из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, замечание Ляшко выкрикнул с места заявив о том, что жители оккупированного Крыма и и территорий Донбасса понимают украинский язык.
Зеленский в ответ обвинил Ляшко в том, что он разделяет людей.Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО
Я уже сто раз писал порохоботы по методичке любят до фамилий доставать до запятых к грамматике а выразить свою мысль по сути только бе ме , так и Вы ,может Вы и не порохобот но по натуре точно, успехов подпевала
Але й Ляшка теж рано записувати у патріоти. Ця ахметівська шістка - патріот бабла. Де бабло, там і він.
Пора йому перейменувати партію ,"Удар" є,"Голос" є,а "Очко" нема,а така б коаліція була
оно того стоило!
Ну, ну.... По ходу Вован и 100 дней не усидит.
Зеленский молодец, умет работать ртом.
Сам себя сажать будет? Обещал же!
https://www.youtube.com/watch?v=UR7tBUT332M
ПаРашною мовою розпочало патякать, посвідчення Президента впало, Радо почало розпускать, свою відповідальність як Президента перекладає на кожного з нас.....
А Ляшку респект, молодець!!!