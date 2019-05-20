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 Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно церемонии инаугурации Зеленский получил удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из учасников церемонии и уложено на место.

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Источник: https://censor.net.ua/v3127744
 
   
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Случай - это язык которым с нами разговаривает Бог. Удостоверение упало на 13 секунде после вручения. Символично! Скорее всего до конца своей каденции Зеленский не дотянет.
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Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському - Цензор.НЕТ 8451а шоб не падало, нужно в карманчик сразу
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Ага) Бог не фраер. Венком по голове получил!
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Теперь его удостоверением можно подтереться. Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському - Цензор.НЕТ 6182
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Воин опустил удостоверение, значит Воины сбросят этого преЗЕдента с кресла.
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Публий Корнелий Сципион, удачливый полководец, привел в Африку римское войско. Говорят, ступив на африканскую землю, Сципион
споткнулся и растянулся на земле во весь рост, раскинув руки, - дурной знак в начале дела, а римляне верят приметам. Только ведь Сципион не растерялся. «О, Африка ты моя!» - прокричал он, обнимая землю Карфагена так, чтобы его слышали легионы. (с)
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спершу Рейган, тепер Сцілон... ще з Македонським порівняйте то чудо...
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Хороший знак! Через год, так через год!
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От поперло, так поперло. Фішєчкі так і сиплються. Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському - Цензор.НЕТ 2398
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Падающие венки, удостоверения и тепловые удары у солдат, это действительно знаки. Знаки того, что Украинцы верят в судьбу, рок, высшие силы, а не реальный ход жизни. Это знаки того, что всякие колдуны, шаманы и политтехнологи, без проблем могут вести такой народ, куда захотят и они будут ходить за ними, как дети вокруг ёлки. Видно судьба. Если ограбили, то значит это судьба, обманули, снова судьба, а если надо отобрать у кого то 100 гривен, то можно приставить нож к горлу и отобрать. Такая у жертвы судьба.
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А чому всі стояли і лише один Парубій сидів ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУдостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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