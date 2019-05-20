 Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно церемонии инаугурации Зеленский получил удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из учасников церемонии и уложено на место.
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Хорошее начало
споткнулся и растянулся на земле во весь рост, раскинув руки, - дурной знак в начале дела, а римляне верят приметам. Только ведь Сципион не растерялся. «О, Африка ты моя!» - прокричал он, обнимая землю Карфагена так, чтобы его слышали легионы. (с)