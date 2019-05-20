 Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно церемонии инаугурации Зеленский получил удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из учасников церемонии и уложено на место.

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