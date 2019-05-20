EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  16954  81
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1295) инаугурация (343)

 Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде. ВИДЕО

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде поцеловал своего друга и коллегу из "Квартала 95" Евгения Кошевого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Зеленский поцеловал Кошевого в голову. Чтобы зделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть оперевшись на ограждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3127727
 
   
 Топ комментарии
 
Чого тільки не утнеш під стимуляторами.
 показать весь комментарий
 
зеленский поцеловал мужика, фу гомосек! Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4926
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чого тільки не утнеш під стимуляторами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И шо, соя? Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4825
Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4403
 показать весь комментарий
 
 
Загальновідомо, що Бартез наркоман. Шах і мат, зрадофіле.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ах ,как же смешно когда зРада стоя аплодирует Зеленскому ... На нары ВСЕХ на нары !!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да,из Зрады ВСЕХ !
 показать весь комментарий
 
 
так иди сажай, что ты сидишь на Цензоре?)
 показать весь комментарий
 
 
мерзотник, который пять лет отсиделся в Раде
 показать весь комментарий
 
Та нет, он в Раде не сидел, он как раз занимался полезными делами, мочил кацапское быдло, а ты чем занимался?
 показать весь комментарий
 
 
Это тот кто кацапов мочит, только одной своей визиткой их в ужас вгоняет....
 показать весь комментарий
 
Зе распустил Верховную Раду,прямо на инаугурации.
 показать весь комментарий
 
 
Только у него еще распускалка не отросла Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 2212 Мог бы заодно и ООН распустить Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7262
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вова красавчик !!!вот это речь толкнул !!!УДАЧИ тебе
Вовчик в борьбе со свиньями потроха и прочей мрази
присосавшейся к телу Украины !!!
 показать весь комментарий
 
 
А кто же ещё кроме пороха в твоём списке интересно?
 показать весь комментарий
 
Президент народу... наче б то.
Побачимо, що буде з обіцянками.
 показать весь комментарий
 
 
Так, побачимо. Якщо побачимо, що працює кардинально против України - вийдемо на Майдан, якщо ж ні - то проголосуємо на виборах до Ради відповідно до його реальних дій.
А зараз роздмухувати хейт нідочого.
 показать весь комментарий
 
 
ну нічого собі... довести країну до Майдану то іграшки..
 показать весь комментарий
 
 
То не іграшки - то наша можлива відповідь на щось дуже і дуже сер'йозне, бо це буде коштувати жіттів. Поки що ми все ще не знаємо, чого чекати від Зеленського. Але треба надіятися на краще.
 показать весь комментарий
 
Ну копнули ж Порошенка без Майдану. Так само копнуть будь-кого, хто буде робити якісь підозрілі рухи.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
зелупа, когда посадишь двух своих друзей? можешь начать с кошевого
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сперва друзей кондитера и его самого. Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 8384
 показать весь комментарий
 
 
Просто цікаво, за що садити Кошевого?
 показать весь комментарий
 
 
а какая разница? ли кван ю сказал сажать друзей, значит надо сажать друзей, тогда корупции не будет! Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3555
 показать весь комментарий
 
Любую высказанную мудрость и воспринимать нужно с умом.
 показать весь комментарий
 
 
что-то не помню чтобы зрадофилы воспринимали хоть что нибудь с умом... Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3096
 показать весь комментарий
 
С учетом того, что последний месяц зрадофил=порохобот, я с вами соглашусь.
 показать весь комментарий
 
Сначала сотню Порошенка, а Кошевого за что? Ты шо торохнутый? А чего сомневаться, по твоих коментах. ТАК И ЕСТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
За хранение и употребление. За неуплату налогов еще можно. Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 65
 показать весь комментарий
 
Спочатку завершити виконання обіцянок попередників - це ознака стабільності курсу держави. ЬІліта повинна це розуміти
 показать весь комментарий
 
А Кошевой когда уже успел стать казнокрадом?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если эта "власть" уцепится, максимум через пять лет Украины не будет. А возможно и гораздо раньше.
 показать весь комментарий
 
 
Яка ця? В Україні фактично багатовладдя і Зеленський не основний гравець.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрим кого он назначит нач. СБУ. Всё сразу станет ясно.
 показать весь комментарий
 
уже приводил цитату Портникова, простите за повтор
20 мая к президентской администрации потянутся чиновнички, депутатики, експертики, просто проходимцы, вся эта неуемная жадная челядь, все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами, все эти борцы за народное счастье и справедливость с грязными ручонками... Так вот могу вам гарантировать, дружки - на этот раз вам приспособиться не удастся.
Нельзя приспособиться к хаосу, к взаимоисключающим решениям, к попыткам одновременно угодить патриотам и коллаборационистам, Москве и Вашингтону, народу и олигархам, к некомпетентности, к ликующей виртуальности, к детской самоуверенности...

Будем посмотреть...
 показать весь комментарий
 
 
По регіонам давно потянулись незалежно від партійної орієнтації.
 показать весь комментарий
 
 
Государство слишком слабо. Может не выдержать очередного эксперимента. Я не знаю таких стран которые сохранили бы своё существование если там каждые пять лет полностью меняется режим. Украина в этом отношении уникальна.
 показать весь комментарий
 
 
Витримає, і не настільки слаба Україна як вам уявляється, просто наразі протестний настрій мінімальний, люди чекають як себе поведе новий президент, а далі все може бути.
 показать весь комментарий
 
Вот-вот: чекають.
А враги - действуют. В этом фундаментальная разница.
 показать весь комментарий
 
 
Розумієте, не можна бути в напрузі десятки років, по Гумільову українці субпасіонарії, стара нація, кацапи більш пасионарні бо в них нація ще не склалась.
 показать весь комментарий
 
Уже и не сложится. У лишнехромосомного сброда нет нации. Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7263
 показать весь комментарий
 
Ахаха, а Португалия? Еще некоторые - десятки пр-тв за пару лет. Ты, вижу, дабы облизать Петка, лжешь как и Антиколорадос. Чем вы лучше от Писелева и Солов-Помета? гадко просто
 показать весь комментарий
 
Попустись уже со своими прогнозами, иностранец. Выборы закончились, хватит хейта, если ты, конечно, не работаешь реально на кремль - только ему этот хейт выгоден.
 показать весь комментарий
 
 
Что значит "хватит"? Хейт только начинается! Пока это чмо клоунадило по городам и весям, обсирая Украину - было мерзко, но терпимо. А теперь оно вознамерилось развалить ненавистную ему страну до основания. Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8319
 показать весь комментарий
 
зеленский поцеловал мужика, фу гомосек! Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4926
 показать весь комментарий
 
 
Но билеты продавал на свои концерты? Значит барыга.
 показать весь комментарий
 
А вы обычно работаете забесплатно?
 показать весь комментарий
 
 
проходя мимо Кошевого, Вова по привычке отпустил Лысому шалобан..
при этом, руки Зеленского были в кармане..
 показать весь комментарий
 
 
Фух. Дали таки булаву... Шо б тобі.... той булавою.
 показать весь комментарий
 
Так это лысый был, а то думал кого это он там чмокнул в прыжке.))
 показать весь комментарий
 
 
Те кому посчастливилось похлопаться ладошками с президентом,теперь пять лет не будут мыть руки Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8001 Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1027
 показать весь комментарий
 
Презедент в прыжке дотягивает до 1.70 хотя бы ?
 показать весь комментарий
 
Все таки чудова у нас країна, москалі спочатку думали що найгірше що може бути це Майдан, а зараз з жахом дивляться на наші вибори.
 показать весь комментарий
 
 
Они фундаментально вложились в кампанию Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Маючи в родині 2-х членів ОВК, можу сказати що фінансування Зеленського було на порядки менше ніж в Петра та ЮВТ, так що незрозуміло куди вони вкладались.
 показать весь комментарий
 
В избирательную кампанию. Разумков и проч. - это гигантская спецоперация ФСБ по формированию общественного мнения.
 показать весь комментарий
 
На порядки? Ты в математику точно умеешь?
 показать весь комментарий
 
 
Так и не понял президент ни где он находится, ни кем он стал (по ошибке). Все прыгает на арене.
 показать весь комментарий
 
 
*нигде* в этом случае пишется слитно. Соевые неучи! Прыгайте по направлению к начальной школе!
 показать весь комментарий
 
Два дебила - это сила, три дебила - это мрак, шесть дебилов - это мило, ... два дебила это сила три дебила это мощь пять дебилов многовато шесть дебилов это винкс!!!!
 показать весь комментарий
 
ашо було б, если бы петя так скакнул, при нем тока вийсковые в обморок падали
 показать весь комментарий
 
 
странно, что только прыгнул, а не зад показал. Недоразумение и позорище!
 показать весь комментарий
 
Какая отличная погода у вас! Сколько солнца и тепла! Друзья украинцы! Я впервые искренне радуюсь за мою Родину Украину! Без мародёрофф и лжецоффЪ! Счастья вам!
 показать весь комментарий
 
НУ что СОЕВЫЕ на поверку оказалось, что Петруха дутый пузырь а не политический Гигант. Так-что соевые меньше брызгайте слюной, а то уже весь интернет заплевали.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх