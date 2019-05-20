 Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Зеленский поцеловал Кошевого в голову. Чтобы зделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть оперевшись на ограждение.

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