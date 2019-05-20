 Зеленский, подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Зеленский поцеловал Кошевого в голову. Чтобы зделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть оперевшись на ограждение.
16954 81
Материалы по теме: Инаугурация Зеленского
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. ВИДЕО
Сможет ли Зеленский распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы в парламент. ВИДЕО
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Артист Кошевой стоял на дебатах за спиной Зеленского в одежде фирмы POHUY. ФОТО
В Болгарии требовали отставки президента Радева из-за его пророссийской позиции
+23
Чого тільки не утнеш під стимуляторами.
+19
надеюсь выше пояса достал ????
+16
зеленский поцеловал мужика, фу гомосек!
Вовчик в борьбе со свиньями потроха и прочей мрази
присосавшейся к телу Украины !!!
Побачимо, що буде з обіцянками.
А зараз роздмухувати хейт нідочого.
20 мая к президентской администрации потянутся чиновнички, депутатики, експертики, просто проходимцы, вся эта неуемная жадная челядь, все эти сельские грамотеи с несуществующими дипломами, все эти борцы за народное счастье и справедливость с грязными ручонками... Так вот могу вам гарантировать, дружки - на этот раз вам приспособиться не удастся.
Нельзя приспособиться к хаосу, к взаимоисключающим решениям, к попыткам одновременно угодить патриотам и коллаборационистам, Москве и Вашингтону, народу и олигархам, к некомпетентности, к ликующей виртуальности, к детской самоуверенности...
Будем посмотреть...
А враги - действуют. В этом фундаментальная разница.
при этом, руки Зеленского были в кармане..