 "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Сниданок з 1+1".Он рассказал, что у него было несколько суперовых разговоров, последний - позавчера, т. е. 18 мая.
"Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где нужно, а это будет нужно, как чувствую, поскольку международный контекст на самом деле очень сложный. Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны. Но оставаться, я считаю, неправильным сейчас, а потом посмотрим", - сказал Климкин.
Дипломант подчеркнул, что сказал Зеленскому, что будет на прямой связи на 100%.
"А после выборов посмотрим. Жизнь меняется и у нас будет много перезагрузок", - добавил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.
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Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны.
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Какое откровение! Что ж ты молчал раньше? Рот шоколадом склеило?