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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) МИД (4988) Климкин (2172)

 "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что у него состоялась очень хорошая беседа с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ , министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Сниданок з 1+1".

Он рассказал, что у него было несколько суперовых разговоров, последний - позавчера, т. е. 18 мая.

"Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где нужно, а это будет нужно, как чувствую, поскольку международный контекст на самом деле очень сложный. Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны. Но оставаться, я считаю, неправильным сейчас, а потом посмотрим", - сказал Климкин.

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Дипломант подчеркнул, что сказал Зеленскому, что будет на прямой связи на 100%.

"А после выборов посмотрим. Жизнь меняется и у нас будет много перезагрузок", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке.

Источник: https://censor.net.ua/v3127718
 
 
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Это правильно, а то наруководят в международных делах своим "коллективным разумом" так, что вообще с нами никто общаться не будет.... "100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским - Цензор.НЕТ 2662
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Климкин:
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Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны.
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Какое откровение! Что ж ты молчал раньше? Рот шоколадом склеило?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"100% буду помогать там, где нужно", - Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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