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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО

Лидер группы "Океан Эльзы" и лидер новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто точно не сможет оказаться в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досрочные выборы выгодны Зеленскому и Порошенко, чтобы не растерять симпатиков до осени. Вакарчук отберет голоса у Порошенко" - социолог Бекешкина

"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и у новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа. "У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.

Также читайте: Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.

Источник: https://censor.net.ua/v3127694
 
 
 Топ комментарии
 
Клоунофилы почуяли опасность. Это ж сколько адекватный умный Вокарчук заберёт голосов и дураковатого клоуна, Бениной шестёрки.
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Слушай, днепровский, твой главпахан Беня превратил твой город в скопище наливаек; зато метро недостроено с 1995 года. Ты хочешь такой судьбы для всей Украины ? Что она тебе плохого сделала ?
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Название есть - содержимого нет. Голосуйте за обертку.
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Сначала понабирались бы опыта.. а то лезут, кто не поподя во власть всякие шариковы..
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И не говорите. Президент - фигляр без опыта, от слова ВООБЩЕ. И как можно было за такого Шарикова голосовать? Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 115
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Сейчас тема - Вакарчук. Так можно голосовать, за тех, кто без опыта - да или нет?
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Вакарчук ушел из Верховной Рады, чтобы не потерять себя.
Что будет на этот раз?
Или терять уже нечего?
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Хорошо что Вакарчук не проктолог....даже стесняюсь представить название партии его в єтом случае...
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Зато вот у клоуна... На языке деловых - "шестака"
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Людей за идиотов держат. Ну ОК - создаешь ты партию, НО придумай же идеологию! А то очередная, 101 партия , которая за все хорошее, против всего плохого..
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После того как клоуна раскрученного в сериале Голоумко выбрали преЗЕдентом то Вокарчук вообще на его фоне кажеца гением - интеллектуалом.
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Кому кажется? Порохоботам и прочим недоумкам? Вот конкретно, что такого гениального говорит Вакарчук? Ты слышал от него суть его новой экономической реформы?
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Так от твоего клоуна кроме видеороликров и заученых сценариев Шапито 95 вообще никто ничего не слышал, за него вообще рыгосос Разумков говорит, но тебя ж это не смущает когда ты за него топишь
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Ну начнем с того что у Зеленского юридическое образование. А у Славка Сиплого естрадно-цирковое училище.
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Alex Surov 3d90a6e3 Він захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук.
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Зараз Вам прийдеться спробувати розтлумачити ватному овочу, що таке фізика і математика...
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Тяжело быть брехливым клоуноботом во времена интернета когда запросто проверить твою вонючую брехню:

C 1991 по 1996 год учился на физическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко (специализация - теоретическая физика). Второе высшее образование - экономист-международник.
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Шо, последняя ночка в роли порохобота? беснуешься? от корытца то благодетелей твоих оторвут, они то прокормятся. а вот тебе пайку урежут до пустого корыта.
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Не. За него проголосует в лучшем случае пара западных обл, вот увидите.
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а чего бы и нет, народ то вон как ведется
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Вакарчук уже шел в депутаты, а потом сбежал с Рады. Вышел бы сейчас и объяснил, почему тогда так вышло, почему в этот раз так не будет (?). А он просто считает, что люди забыли, как он очень "успешно" депутатствовал.
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То что сам сбежал только добавляет ему уважения. Значит есть совесть. Только не понятно почему клоунофилы так напрягаюца. ЧТо почуяли опасть для партии "Слуга Бабломойского"
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Порохологика:пошел в депутаты - молодец, он совесть нации, .. сбежал с депутатства - молодец, есть совесть,.. пошел в депутаты - молодец, не стоить осторонь проблем держави, патриот! У попа была собака.. Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5745
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О, уже оказывается, что "голосовать не по приколу" - это было так, по приколу.
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Просрал ты доверие Славко. Как то противно иметь дело с тем кем Петя Мародер попользовался.
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Не имей. Я за него проголосую. А ты небось за клоуна голосовал шестёрку бабломойского. Т е по твоей версии клоун прихвостень Бени лутше, да Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9690
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Так ты за своего Петю, шестерку Медведчука и Ахметова больше не будешь голосовать?
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За кого не голосуй, всё лутше будет дураковатого шута, Бениного прихвостня.
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А за кого ты голосовал?
За порошенко.
Вот у кого он заберет выборцев.
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Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5596Sviatoslav VakarchukПодлинная учетная запись @s_vakarchuk

Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6924

@A3AP нет... Я с уважением отношусь к россиянам и русской культуре вообще02:16 - 28 февр. 2014 г

Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5425
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Очень скользкий тип. Может часами говорить просто ни о чем.
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Клоун вообще говорить не может, за него рыготина Разумков говорит, но тебя ж это не смущает Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 55
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Вакар -- щас заспіває! -
... это ж , скоко ж ему денёх дали, шо б он обратно в Политку залез? -- просто страшные суммы на ум приходят!
-- я б тоже запел -- любым голосом...*)
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Нам без разницы, лишь бы побыстрее за решеткой урода шоколадного увидеть .
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Ну хорошо -- все за решёткой! ...шо дальше? -- шоколад повкуснеет? *)
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Tanya Adams
топ-автор

Один день с Президентом. Отчет о поездке.

«....

И на закуску оставила вам самое, наверное, волнительное. Между Авдеевкой и Часов Яром я летела в другом вертолете. С Порохом, Муженко, Полтораком и Пастором. Эпичная компания. Градус трепета просто зашкаливал, несмотря на мою природную черту наплевательства к чинам.
Потому что не в чинах дело.
Потому что без этих четверых Украины не стало бы еще в 15-м. Это факт. Кстати, я тут не пытаюсь унизить воевак, волонтёров и всех прочих сопричастных. Машина едет тогда, когда работает двигатель, есть горючее и за рулём сидит тот, кто умеет её водить.
Приветы передала, обнимашки тоже, заспасибила всех и от Львова, и от Киева, и от Днепра и даже от тех, кто сейчас в оккупации.
Если вы ждёте от меня конкретных каких-то утешалок, то их не будет. Про парламентские мы тоже не говорили. Но. Я услышала несколько важных слов.
- Украине упасть во влажные ладошки одного кремлёвского гениталия никто не даст.
- Для этого существуют механизмы сдерживания влияния пророссийских сил как внутри страны так и вне её.
- ПП не считает выборы провальными, он напротив гордится вами. Потому что 25% для человека, проводящего реальные реформы, даже в устойчивой, спокойной стране-это более чем нормально. Мы растём как нация и это тоже не бывает вот так сразу.
Когда я спросила, вернётся ли ПП в политику, он ответил «А я никуда из неё и не собираюсь уходить. Я сделаю всё, чтоб Украина процветала».
И знаете, я ему почему-то верю.
Может потому, что очень этого хочу.
Может потому, что у Пороха очень большой кейс с надписью «у меня УЖЕ получилось».
А может потому, что в Украине есть мы. Двигатель, горючее и может даже будущие пилоты.
Не знаю, как вы после прочтения, а я после поездки вернулась снова подключенная к оптимизму. Подключайтесь и вы. Не всеремось !)»
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Назвав би вже партію як є: Голос Порошенка, дочірня партія БПП.
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Попутался зебик клоунофил, ещё 21 апреля Петя должен был сбежать в Ростов.
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Просто счастлив, что Славко идет в депутаты: 5 % он не наберет, но вот эти свои 4-4,5% у кого он заберет? )))) - у Петьки - потому что они на одном поле порохоботском 24% пасутся
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Свині розраховують, що пролізуть обі партії. Якщо по соціології Голос буде в прольоті, то зніметься з виборів. Це тандем.
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Да понятно, что они рассчитывают. Но на это 24% претендует Порошенко, Вакарчук, Свобода, Самопомич, Правый Сектор (и еще что то подобное) + частично Гриценко, в какой-то мере Ляшко, Тимошенко, Гройсман. + еще кто-то может выскочить. Не маловато ли 24% для такой компании?
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Якщо таки попруть обидва і ГПП пролетить, то я буду довго сміятися з їх тупості. Хоча й нічого дивного, вони ж интиликтуальна иліта.
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Де ваша гідність? Розумна людина не буде ображати інших, чи вас не вчили цьому батьки?
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это даже не тандем это попытка сменить масть свинарника. Но народ такими мыролюбными реформаторскими финтами не обмануть.
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Слушайте, а что это Вакарчук десятилетием сам мотается? Он вообще женат? Ну не по бумагам, как Путин когда то и Трамп, и Кличко сейчас, а вот на самом деле?
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Вы ее когда то видели? По тв с Славком? Она вообще есть в живых?
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А вас там в Лахти че,в Гугле забанили?
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Кусай,падаль кацапская обрезанную шнягу каломойского
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С Фонаревой они вместе уже почти 20 лет, однако официально супругами стали только в 2015. До этого они жили в гражданском браке целых 15 лет. Свою свадьбу они сыграли скромно, без пафоса и камер, во Львове, в кругу самых близких друзей и родных.

Кроме того, что Ляля является его женой, она еще и работает арт-директором группы «Океан Эльзы», поэтому пара почти все время проводит вместе. Также Фонарева занимается бизнесом, по слухам, она является владелицей магазина одежды и салона красоты «911».

Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9000
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вакарчук это неудачная попытка мыролюбной свинофермы попасть в новое верхнее шапито. Как говорят в народе черного кобеля вакарчука не отмыть до бела.
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почему сцена цвета кацапского флага?
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-- шо-то мне пошлое припомнилось: Хочешь слышать женский голос -- дёрни с корнем ейный волос! -- это ещё смягчённый вариант ... -- с Киевского Подола, кстати! *)
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Вакарчуку більше б личила партія Томос. Голос в томос. Вакарчук голосить в томос.
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Нарику своему кровь почисти у дохтура со Сватов в кацапском Евролабе.
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это зильберштейн со свиномыролюбными любителями мыролюбного реформизма и перемирий?

Хорошая, и правдивая фотка.
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там и описание фотки в левом углу реальное "Ужас мыролюбных свиней"
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К осени Бенина лахта обделаеца жиденько -- никого не посадят, тарифы не снизят, грабёж с вернувшимися коломойскими и рыгами Януковича будет по полной, и на этом фоне Вокарчук с БПП возьмут массу голосов, ну ещё може хитросракая баба Жюля вклиница, ну и конечно козломордая шваль типа Бойко. А вот рейтинг кловуна к тому моменту будет ЗЕро. Потому так Бенина банда и спешила с роспуском Рады шоб побольше своих подельников завести пока рейтинг не обнулили. Знают бандюки что к осени уже от рейтинга будет дым. Да вот только бенину мафию красиво умыли с досрочными выборами. Теперь будут по полной лить грязь на Вокарчка и Петю...представляю бесноватых на Г+Г...
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давай соя не останавливайся, чеши дальше про свиномыролюбство и свинореформы. и про пользу свиноперемирий не забудь.
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А шо, Сердючка не дурак- хороший министр культуры.
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Цель Коломойского ясна. Сделать большинство в парламенте и ПРОДАТЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ - ПОСЛЕДНИЙ ДОРОГОЙ УКРАИНСКИЙ АКТИВ.
Янек хотел продать - парламент не дал
Порох пытался - парламент не дал.
Сейчас за этот вопрос возьмется Беня
ВАКАРЧУК ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ
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ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ))) Та да, збережіть! Велика честь жити з такими людьми в свій час.
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Славко, ти скажи прямо: чи підтримує твоя партія вимогу народу №1 - право громадянина на зброю? Якщо так - є про що говорити, якщо ні - велком на звалище історії поряд з БПП, ригами, та іншими хоплофобами.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПартия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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