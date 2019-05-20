 Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и у новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.
Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".
Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа. "У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.
Что будет на этот раз?
Или терять уже нечего?
C 1991 по 1996 год учился на физическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко (специализация - теоретическая физика). Второе высшее образование - экономист-международник.
За порошенко.
Вот у кого он заберет выборцев.
@A3AP нет... Я с уважением отношусь к россиянам и русской культуре вообще02:16 - 28 февр. 2014 г
... это ж , скоко ж ему денёх дали, шо б он обратно в Политку залез? -- просто страшные суммы на ум приходят!
-- я б тоже запел -- любым голосом...*)
топ-автор
Один день с Президентом. Отчет о поездке.
«....
И на закуску оставила вам самое, наверное, волнительное. Между Авдеевкой и Часов Яром я летела в другом вертолете. С Порохом, Муженко, Полтораком и Пастором. Эпичная компания. Градус трепета просто зашкаливал, несмотря на мою природную черту наплевательства к чинам.
Потому что не в чинах дело.
Потому что без этих четверых Украины не стало бы еще в 15-м. Это факт. Кстати, я тут не пытаюсь унизить воевак, волонтёров и всех прочих сопричастных. Машина едет тогда, когда работает двигатель, есть горючее и за рулём сидит тот, кто умеет её водить.
Приветы передала, обнимашки тоже, заспасибила всех и от Львова, и от Киева, и от Днепра и даже от тех, кто сейчас в оккупации.
Если вы ждёте от меня конкретных каких-то утешалок, то их не будет. Про парламентские мы тоже не говорили. Но. Я услышала несколько важных слов.
- Украине упасть во влажные ладошки одного кремлёвского гениталия никто не даст.
- Для этого существуют механизмы сдерживания влияния пророссийских сил как внутри страны так и вне её.
- ПП не считает выборы провальными, он напротив гордится вами. Потому что 25% для человека, проводящего реальные реформы, даже в устойчивой, спокойной стране-это более чем нормально. Мы растём как нация и это тоже не бывает вот так сразу.
Когда я спросила, вернётся ли ПП в политику, он ответил «А я никуда из неё и не собираюсь уходить. Я сделаю всё, чтоб Украина процветала».
И знаете, я ему почему-то верю.
Может потому, что очень этого хочу.
Может потому, что у Пороха очень большой кейс с надписью «у меня УЖЕ получилось».
А может потому, что в Украине есть мы. Двигатель, горючее и может даже будущие пилоты.
Не знаю, как вы после прочтения, а я после поездки вернулась снова подключенная к оптимизму. Подключайтесь и вы. Не всеремось !)»
Кроме того, что Ляля является его женой, она еще и работает арт-директором группы «Океан Эльзы», поэтому пара почти все время проводит вместе. Также Фонарева занимается бизнесом, по слухам, она является владелицей магазина одежды и салона красоты «911».
кобелявакарчука не отмыть до бела.
Хорошая, и правдивая фотка.
Янек хотел продать - парламент не дал
Порох пытался - парламент не дал.
Сейчас за этот вопрос возьмется Беня
ВАКАРЧУК ДОЛЖЕН СБЕРЕЧЬ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ