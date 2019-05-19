 У Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019
В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019
В правительственном квартале идет подготовка к инаугурации президента. В репетиции церемонии у здания Верховной Рады участвовал Владимир Зеленский.
Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая.
В то же время, доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
Народный президент, слуга народу наставил народных заборов вокруг ВР. Как неудобно получилось) =)
Спи спокойно.
Нам настанет кенгуру
Ігор @chernobaiev 46 мин.46 минут назад
Навстречу кенгурации... Выбирая костюмчик... Переживаю я за наших воинов. Я бы не удержался.
В кустах, что-ли ?
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