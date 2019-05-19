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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 У Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева провели репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. К зданию парламента никого не пускают.

Об этом сообщает корреспондент Громадського, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

В правительственном квартале идет подготовка к инаугурации президента. В репетиции церемонии у здания Верховной Рады участвовал Владимир Зеленский.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая.

В то же время, доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь в парламент 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Также читайте: На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

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Фото: Ангелина Карякина

Источник: https://censor.net.ua/v3127689
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра будут смеяться даже те, кто до этого ни когда не смеялся
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Смотрю, у порохоботов пуканы рвутся как у ольгинских тролей...Помните, уроды, вы с ними одной крови.
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"24%",через 10 годин Петро стане гарбузом))
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Клавиша того самого 73%-ого рояля, тут беда в том что через 10 часов зЕ!лёная сопля Коломойского так и останется зЕ!лёной соплёй.
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Може і так,а може і ні,а ось Петро стане гарбузом точно.
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у тебяч тоже проблемы с математикой и ты 24,45% округляешь до 24?
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Якби було 24,5,тоді б округлялось до 25,а так тільки 24))Вчи математику,міліціянт))
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Петро завтра станет страшным сном Зе-бени. Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 3164
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Разумков с Портновым указы пишут. Президентские, естественно. Зе занят, бенефис завтра, готовиться. Речь учит, произношение там, грамматика. Устройство государства выучить надо, суфлера то не будет. Короче, дел много.
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да сцену стройте начинаться 95 квартал !!! зЕдебилы придётся жить вам с клоуном 1825 дней
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Пережили кухаря Порошенко,переживемо і "клоуна"))
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да я согласен мы проФфесора пережили ты помнеш да ? Но какой ценной?
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ты когда это писал ты своей головой думал а ? Что бы ушёл Порошенко сколько людей погибло ?
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"...Пусть слепые
Веселятся
И глухие
Песнь поют -
В Небо им
Не достучаться
Когда срок
Часы пробьют..."
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В зомбоящике на Г+Г,-там где голобородько !!!!
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Angelina Rozova

Народный президент, слуга народу наставил народных заборов вокруг ВР. Как неудобно получилось) Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 5199=)
Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 5077
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Ну надо быть справедливыми. Завтра будет куча иностранных гостей, так что меры безопасности абсолютно адекватные. Вопрос......... будет Зе-беня потом ездить на велике на работу.? Или таки разочарует свой лохторат уже наутро после кенгуризации?
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Последний день порошенко подошел к концу.
Спи спокойно. Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 7707
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Сколько еще осталось набить постов до конца смены ?
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Завтра рано по утру
Нам настанет кенгуру Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 5732 Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 4069

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 7627 Ігор‏ @chernobaiev 46 мин.46 минут назад
Навстречу кенгурации... Выбирая костюмчик... Переживаю я за наших воинов. Я бы не удержался.

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 3469

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 14

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 3088

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 304
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ЗАшоко.ляді лягайте спати -вам нічого не заплатять - традиція вашого мародера!
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А если вдруг завтра клоун членом на барабане не сыграет, то иностранные гости могут задать резонный вопрос: а зачем мы тогда вообще приезжали? Обещали барабан...
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Всех поздравляю! Эпохе бедности конец! Особо рад за учителей.
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А где "стенвей" для кенугаруционной речи пре(зидента) ?
В кустах, что-ли ? Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації - Цензор.НЕТ 4489
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ Верховной Рады провели репетицию инаугурации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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