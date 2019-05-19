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 Политика Украины
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Все про:США (14975) Йованович (186)

 Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович. ВИДЕО

Посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович 20 мая 2019 года завершает работу в Украине.

В ролике, обнародованном на YouTube посольства, она рассказала о прогрессе, достигнутом Украиной со времен Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

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"Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепили или вскоре окрепнут", - заявила она.

Она напомнила, что идут реформы в сфере образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения и отметила, что для их завершения необходимо много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году", - уверена Йованович.

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Напомним, ряд СМИ написали об отзыве посла США из Украины.

По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Позже представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае.

Источник: https://censor.net.ua/v3127686
 
 
 Топ комментарии
 
Вот с завтра,каламойный клован покажет какие у него достижения по игре на пианине...
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Господь с вами. Если Украина и идет в ЕС то не по короткому пути на запад а на восток через Рашку и КНДР.
Кстати ненависть украинской власти к всему европейскому в том числе технике, одежде и европейских автомобилях тоже говорит о том что мы идем в ЕС?
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Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович - Цензор.НЕТ 4662

Ето вам Петя рассказал который декриминализировал коррупцию и незаконное обогащение и теперь все кто украл больше миллиона долларов не подпадают под криминальную ответственность?
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Господь с вами. Если Украина и идет в ЕС то не по короткому пути на запад а на восток через Рашку и КНДР.
Кстати ненависть украинской власти к всему европейскому в том числе технике, одежде и европейских автомобилях тоже говорит о том что мы идем в ЕС?
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Вот с завтра,каламойный клован покажет какие у него достижения по игре на пианине...
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жил-был на районе гоп-со-смыком
славился своим протяжным хрипом
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Да она бухая - страна стала самой нищей в Европе, выехали сотни тысяч на заработки, а она расплетает.
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Ты прав, без прикола. Я вот хочу джип полноприводный, а мне только на кросовер переднеприводный хватает. рено иди мазда. Но это же смешно. Это типа джип для бедных. А я не хочу так!
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Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович - Цензор.НЕТ 4662

Ето вам Петя рассказал который декриминализировал коррупцию и незаконное обогащение и теперь все кто украл больше миллиона долларов не подпадают под криминальную ответственность?
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Так... На шляху... Але зараз буде зупинка, бо гальма до керівництва обрали...
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https://gorky-look.livejournal.com/

«Профессиональный рост, або Цыплята по осени
Ну что же, сделано немало.
Почти как при Сталине, который «принял Россию с сохой, а сдал с ядерной бомбой» - Порошенко принял страну в которой президентом был скоморох-любитель, а сдает с профессиональным комиком во главе.
То есть в этом плане рост налицо.
И что интересно - винить особо некого. Порошенко показал себя как выдающийся кризисный государственный администратор - но никакой публичный политик. С другой стороны - у нас и публика такая… подходящая. Что ему надо было делать? Брехать про снижение тарифов и что Путин сам отдаст Крым и Донбасс, надо только сесть с ним поговорить?
Короче, встретились два одиночества
Много говорят о качественном росте самосознания нации. Но тут самих себя тоже обманывать не надо. «Качественный» - это такой, который позволяет совершить переход на новый уровень, а это значит совершить электоральный переход от популизма к реальной деятельности.
А этого не случилось. Нельзя же считать качественным изменением рост квалификации президента в роли юмориста.
Можно говорить о количественном. Это - да, это есть. Но теперь другая проблема - количественный рост, он у нас как в книжке: для Атоса это слишком много, для графа де Ля Фер - слишком мало. Количество пассионариев таково, что они перестали быть приправой к постному супу равнодушия, зато теперь замаячил призрак внутригражданского раскола.
Что нашим врагам и требуется.
***
Безусловно, пути выхода из ситуации есть. Но они могут быть, во-первых, таковыми что публика офигеет. А во-вторых, будут связаны с потерями для страны, потому что любая ошибка имеет цену.
Ладно, будем считать, что это неизбежная цена.
А для минимизации потерь, я так понимаю, 25% завершат социальное и политическое отделение и закукливание, подождут, остальные пока 73% не поймут, что главнокомандующий Фаина Раневская - это не так смешно, как кажется. Пока общественное разочарование не станет невыносимым, и тогда начнут новый электоральный поход.
Только всегда есть риск, что 73% сделают не те выводы, которые нужно, и после провала комика предложат избрать кого-то посерьезней: артиста драмы, например. Или вообще кого-то из цирковых - в цирке знают цену риска!
Политический опыт, как всегда, зрителей не интересует. Им надо хлеба и зрелищ. Пока будет хлеб - ничего кроме зрелищ зубожилых не будет интересовать. Пропадет хлеб, как в 2014 году - зрелища отойдут на второй план. Чертово колесо.
Ладно, увидим. Но когда мне говорят - «цыплят по осени считают», я знаю одно: для появления цыплят требуются сначала куры, а потом яйца. Это я в Песках выучил, в АСАП. Я там, среди прочего, за отрядных курей отвечал. И знаю наверняка: если курей пустить в суп, а яйца на яишницу под самогон, то осенью считать будет очень просто. Если наша стендап-власть развалит армию, разладит отношения с Западом и начнет играться с экономикой, то для подсчета цыплят цифры не понадобятся.
Только буквы.
Да и то, достаточно будет всего лишь трех букв: «х», «у» и «й».
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Украина находится на пути к европейскому будущему

Это школа Соломона Пляра... ...шаг вперёд и три назад!
https://youtu.be/cvi40ROu7qo
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for example...
За всі роки, які прожила в Україні, так і не вивчила мову...
То уже шпаріла б на йизикє...

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Европа так завзято лягає під ***** за гроші, що я особисто вже не впевнений, що ТАКА Европа може хоч чимось приваблювати українців. Звичайно, якомусь прошарку населення підійдуть і Европа, і навіть Росія, їм теж важливі лише гроші - але це ментально НЕ українці, нехай ідуть куди завгодно. А у нас в своїй хаті своя правда і своя воля.
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Мадам Кольчуга, на кого ж ты покидаешь Шабунина и иже с ним?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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