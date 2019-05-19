 Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно, - Йованович. ВИДЕО

В ролике, обнародованном на YouTube посольства, она рассказала о прогрессе, достигнутом Украиной со времен Революции Достоинства, передает Цензор.НЕТ.

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"Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепили или вскоре окрепнут", - заявила она.

Она напомнила, что идут реформы в сфере образования, пенсионного обеспечения, здравоохранения и отметила, что для их завершения необходимо много лет.

"Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупция не преодолена, но был достигнут прогресс, как введение Антикоррупционного суда в этом году", - уверена Йованович.

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Напомним, ряд СМИ написали об отзыве посла США из Украины.

По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Позже представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае.