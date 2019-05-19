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 Полк НГУ "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО

Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127658
 
   
 Топ комментарии
 
Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
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Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
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Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
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Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
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Потрібен новий рід військ - війська БПЛА які будуть постійно тримати в повітрі над фронтом і кордоном тисячі ударних та розвідувальних БПЛА, які будуть миттево визначати небезпеку та знищувати терористів!
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За бесплатно или налогоплательщики готовы ещё отстегнуть на ВСУ?
Может ты тоже из тех налогоплательщиков, которые считают, что отражать агрессию паРаши можно бесплатно, а не за их счёт?
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можно напрямую - минуя карманы свинов любимых порохней ))
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8 миллионов, да ещё не совсем обоснованных у Свинарчуков разрушили ВСУ? Жги ещё на форуме, если ПТУРСы на передовой не жгут орков. :D
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скоро коломойский из твоего кармана 2 лярда витащит
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_Каких ещё "террористов"? Что ты мелешь! Это оккупационные войска расии, а не какие-то самодеятельные террористы.
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...игареша, опять от воскресных процедур отлыниваешь?
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Не ,я буду кричать как зеклован шо нада перестать стрелять *************************
.
А еще в армии много избыточного имушества ,апарашин сказал.и надо его дерибанить...😫
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Вообще-то с такими обвинениями в адрес президента Украины после 20-го мая можно и нарваться! За клевету и подстрекательство.
Вы блин шоколадные дебилы савсем ахренели! Вы же гражданскую войну провоцируете после выборов.
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Ага... Армійці в нас вже заробітчани...Так сказати заробляють на крові мірних апалченцев
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Ну и рассмешили ж Вы. Нацжены - это титушня, кторая возбуждается по команде и пока команды нет, будет сидеть с засунутым в сраку языком.
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Азов, просто уже пора перестать стрелять.
Портнов с Беней в Киеве - штыки в землю и по домам !
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Коломойський - спонсор Азова. А "торговий партнер" Лоліти Ахмет - спонсор Востока. Тут ти все перепутав.
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Портнов - спонсор Луценко Юрки, судячи з останніх новин.
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портнов со своим УПК - спонсор всех барыг...
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Ждешь когда кто-то за тебя что-то сделает? Вся гнилая суть порохоботов! Что тебе мешает поймать предателя портнова которому недоплакулол так и не смог ничего предъявить? За что Коломойского собрался уничтожать, херой?
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так в чем проблемы - почему ты тут сидишь и до сих пор не словил портнова?
"Ждешь когда кто-то за тебя что-то сделает? Вся гнилая суть зебилов!"(с) Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 3092
теперь, зебилы, сами.. сами всё делайте. А порохоботы будут критиковать вас - сидя в кафешках.. как вы все 5 лет)
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а беню коломойского - за устроенный иловайск и гибель пяти сотен бойцов добробата. или ты не знал - кто и для чего создал котел в Иловайске?
Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 4697
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Не, Нацдружины работали только по Пороху. Другие не оплачены.)))
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Нереальна влучність! Таке враження, що вогонь ведеться високоточними ************... Невже це реалії?..
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по окопам просто не реально из гаубицы или миномета
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огонь по окопам - впечатление пиротехнического фуфляфка на публику. Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 1845
хотелось бы ошибиться
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Монтаж. Обратите внимание на количество воронок рядом с попаданием "высокоточного".
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скільки би ви не коментували подібні відео то постійно знаходите хиби
чи від сподівання, що сепарків не вбило
ну яка мотивація ?
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Я просто сказал правду. Ниже Unitazoff Bob сказал то же самое.
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Там нарезка, на примере с Лягушкой видно, что попасть в единичную цель проблемно. Да контрбатарейная работа получилась, но уничтожить расчет и орудие не вышло. Нужны поставки в войска управляемых мин и снарядов и тогда ЗСУ может выполнить Минск за узких и их проксисилы, уничтожив всю технику и вооруженных орков на фронте.
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Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!" И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 7468
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кучно, так!.. видна хорошая координация между аэроразведкой и артой.. Молодцы!
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Браво!
А щотам за щур по окопам бігав на 1:09?
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Та то він тренування проводив, з бігу.
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Цензор не кацапський.
І ніколи не був.
Мовна політика відповідає новому мовному закону. Я вчора якраз його читала.
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Та здесь у них все в порядке.
Просто в настройках сохранись с украинским языком на закладке. В Опере это просто.
А вот реклама о Кейси точно прокацапская.
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Молодці,азовці! Бийте ворога-окупанта,щоб духу його не залишилось на нашій Донеччині!!!
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Хоть и командовал медпунктом, но в Полку Артиллерийской Разведки. -- рад за Потомков -- в школе Жизни нет каникул... -- красиво кладут и ложат -- поддержал! ... *)
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Новая система подавления в спайке с беспилотниками радует. Утилизация сепаров. Я думаю тут без помощи американских и израильских друзей не обошлось.
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Да, израильские друзья вовсю продают беспилотники(россиянам), а Пеньямин Нетаньягович - с удовольствием мотается в колорадки. друзья прям до гробовой доски
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я вас расстрою,наверное: в 90% подобных наводок участвуют китайские дроны DJI: Фантом и Мавик)).
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Я думаю тут без помощи американских и израильских друзей не обошлось./ Главный промывальщик мозгов израильтянам Кедми, рупор путинского лакея Нетаньяхи, выливает тонны дерьма на украинцев в Израиле и в РФ у Соловьёва./Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018, 13:07
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Яшка в Израиле ноль без палочки,а насчет Украины он помалкивает в тряпочку. ему у нас быстро рот заткнут. Читает лекции об истории современного Израиля.
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Яшка в Израиле ноль без палочки/ Сделать таким бывшего главу израильской спецслубы «Натив» Яков Кедми таким не только для русскоговорящих, но и для ивритоговорящих израильтян-задача выходцев из Украины.
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Гарно відпрацювали. Чим більше зажмурених сєпарів - тим краще
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Это ведь не преследования по политическим мотивам Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 4917 Надо быть осторожными...
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Мабуть це не високоточні снаряди, але це й зрозуміло, кудись старі снаряди теж потрібно дівати.
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Старі снаряди утілізовувати. Разом з сєпарами.
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Красиво гаубицу свернули вместо сепаров.
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зачетно
сепары с нетерпением ждут инаугурации зе
типа пацан же давал слово перестать стрелять, или как?
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Тогда не "сепары" а повстанци. Главное что бы наших пацанов не обвинили в том что они убивали мирное население Лугандона
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Хлопці молодці.

Повага їм за це та пам'ять нащадків.
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На 1:07 скрепное тело по траншее все рекорды в беге порвало, так в рай торопилось. Торопись - не торопись, в рай не успеешь, придется просто сдохнуть.
Приятное видео, еДРОН-батон)))))))))))
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Да блин... Стакими **** суперпатриотами, как соевые неугомонные не фокус и Украину просрать, как в 1920.
Успокойтесь ****** - примите реальность и не гавкайте. Следите за действиями нового президента, а не распространяйте слухи шоколадных мародеров.
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Хорошо, но мало. Надо так трахнуть, чтоб волна до Владивостока докатилась.
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Хочешь иметь возможность разговаривать, читать книги, смотреть фильмы,
учиться на родном языке - каким бы он не был?
Позаботься о своем будущем, подпиши петицию
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Прямого попадания в гаубицу не было, ее утащат через час и в снежном подлатают, это работа для квитныка или хелфаера
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолк НГУ "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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