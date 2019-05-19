 Полк НГУ "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".
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+35
Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
+19
Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
+18
Слава Героям !
Молодці !
Молодці !
Может ты тоже из тех налогоплательщиков, которые считают, что отражать агрессию паРаши можно бесплатно, а не за их счёт?
.
А еще в армии много избыточного имушества ,апарашин сказал.и надо его дерибанить...😫
Вы блин шоколадные дебилы савсем ахренели! Вы же гражданскую войну провоцируете после выборов.
Портнов с Беней в Киеве - штыки в землю и по домам !
"Ждешь когда кто-то за тебя что-то сделает? Вся гнилая суть зебилов!"(с)
теперь, зебилы, сами.. сами всё делайте. А порохоботы будут критиковать вас - сидя в кафешках.. как вы все 5 лет)
Молодці !
хотелось бы ошибиться
чи від сподівання, що сепарків не вбило
ну яка мотивація ?
Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи:
"Пора добраться до картечи!" И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
А щотам за щур по окопам бігав на 1:09?
І ніколи не був.
Мовна політика відповідає новому мовному закону. Я вчора якраз його читала.
Просто в настройках сохранись с украинским языком на закладке. В Опере это просто.
А вот реклама о Кейси точно прокацапская.
сепары с нетерпением ждут инаугурации зе
типа пацан же давал слово перестать стрелять, или как?
Повага їм за це та пам'ять нащадків.
Приятное видео, еДРОН-батон)))))))))))
Успокойтесь ****** - примите реальность и не гавкайте. Следите за действиями нового президента, а не распространяйте слухи шоколадных мародеров.
учиться на родном языке - каким бы он не был?
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