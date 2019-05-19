 Полк "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".
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Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО
Воронки от 122-мм снарядов, разбитые окна и пробоины в стенах жилых домов: террористы продолжают обстреливать населенные пункты на Донбассе, - СЦКК. Схема
Из РФ на Донбасс доставили очередную партию 122-мм гаубиц и БТРов, - ГУР
На складах под Ичней взрывается стратегический запас боеприпасов для 122-мм гаубиц и "Градов", которые не производятся в Украине, - Геращенко
Украина усилила контроль над несколькими населенными пунктами на Донбассе, четко соблюдая Минские соглашения, - Муженко
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А еще в армии много избыточного имушества ,апарашин сказал.и надо его дерибанить...😫
Зараз сєкта вєующих во Пєтра почне кричати про нашистів і бєлого вождя, який продався Пуйлу. Азов - справжні захисники України, а не армійські заробітчани.
19.05.2019 14:59
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Молодці !
А щотам за щур по окопам бігав на 1:09?
І ніколи не був.
Мовна політика відповідає новому мовному закону. Я вчора якраз його читала.
Просто в настройках сохранись с украинским языком на закладке. В Опере это просто.
А вот реклама о Кейси точно прокацапская.