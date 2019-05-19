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 Полк "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО

Бойцы полка "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127658
 
   
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Полк Азов молодцы. Ждем когда Нацдружины будут уничтожать Портновых, Коломойских.....
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Не понял? Как это - спонсоров и уничтожать?
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Зараз сєкта вєующих во Пєтра почне кричати про нашистів і бєлого вождя, який продався Пуйлу. Азов - справжні захисники України, а не армійські заробітчани.
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Не ,я буду кричать как зеклован шо нада перестать стрелять *************************
.
А еще в армии много избыточного имушества ,апарашин сказал.и надо его дерибанить...😫
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Полк "Азов" знищив російську гаубицю калібру 122 мм, яка обстрілювала населені пункти, порушуючи Мінські угоди - Цензор.НЕТ 6110 Василь Довганенко 7230397a

Зараз сєкта вєующих во Пєтра почне кричати про нашистів і бєлого вождя, який продався Пуйлу. Азов - справжні захисники України, а не армійські заробітчани.
19.05.2019 14:59
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Ага... Армійці в нас вже заробітчани...Так сказати заробляють на крові мірних апалченцев
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Ну и рассмешили ж Вы. Нацжены - это титушня, кторая возбуждается по команде и пока команды нет, будет сидеть с засунутым в сраку языком.
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Нереальна влучність! Таке враження, що вогонь ведеться високоточними ************... Невже це реалії?..
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по окопам просто не реально из гаубицы или миномета
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Монтаж. Обратите внимание на количество воронок рядом с попаданием "высокоточного".
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кучно, так!.. видна хорошая координация между аэроразведкой и артой.. Молодцы!
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Браво!
А щотам за щур по окопам бігав на 1:09?
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Цензор не кацапський.
І ніколи не був.
Мовна політика відповідає новому мовному закону. Я вчора якраз його читала.
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Та здесь у них все в порядке.
Просто в настройках сохранись с украинским языком на закладке. В Опере это просто.
А вот реклама о Кейси точно прокацапская.
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Молодці,азовці! Бийте ворога-окупанта,щоб духу його не залишилось на нашій Донеччині!!!
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Хоть и командовал медпунктом, но в Полку Артиллерийской Разведки. -- рад за Потомков -- в школе Жизни нет каникул... -- красиво кладут и ложат -- поддержал! ... *)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолк "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122 мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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