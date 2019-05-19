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Все про:Зеленский (1284) Яценюк (7753) Народный фронт (1278)

 Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк. ВИДЕО

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал о своих ожиданиях от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ.

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая.

Яценюк отметил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий: "Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного Президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный Президент принимал присягу".

"Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный Президент примет присягу и представит свой план действий для страны", - сказал он.

Смотрите: Новый президент должен будет обратиться к избирателям оппонента и доказать, что готов решать их проблемы, - Яценюк (обновлено)

Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая: "Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".

"Важно, что новоизбранный Президент предложит по восстановлению территориальной целостности Украины, у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен Президентом. Так же парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного Президента", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с Президентом: "Все эти дискуссии досрочные выборы или срочные - это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже. Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию".

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"Поэтому парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что "Народный фронт" вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: "Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция".

Парламент принимает решения и продолжает работать, отметил Яценюк: "Это еще одно доказательство того, что парламент работающий и должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать".

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Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

Источник: https://censor.net.ua/v3127650
 
   
 Топ комментарии
 
ага.. трибуну уже подготовили под рост преЗЕдента..
Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк - Цензор.НЕТ 18
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Какую ещё повестку? А, не, ребьяты, мы так не договаривались. Я не для того четырежды отпетлял от повесток, чтоб став президентом получать повестки. Про "фишечки" базар был, а про повестки ничего такого не было. ИарьВалерьичь, мы так не договаривались! /зЕ!/
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НЕА. ЗНАЮ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЧТО ТЫ СВОИМ ЯЗЫКОМ ДАВНО И ПЛОТНО У БАЦЬКИ САМ ЗНАЕШЬ ГДЕ. А К НАМ - В АТМОСФЕРУ СВОБОДЫ, ТЫ С ВЫСУНУТОЙ ИЗ ПАСТИ ЯЗЫКОМ ПРИБЕГАЕШЬ ИЗЛИТЬ СВОЕГО ГАВНЕЦА И ВЫСРАТЬ ВОНЮЧЕЕ МНЕНИЕ.
НЕ НУЖЕН ТЫ ТУТ - У..БУЙ НА СВОИ КОММУНЯЦКИЕ БЕЛОРУССКИЕ САЙТЫ И ТАМ ИСПРАЖНЯЙСЯ В ОСЛОУМИИ.
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Пока ты не готов писать сценарии для 95 квартала, но ты - на верном пути, слово говнецо это - самое то для их сценариев.
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Это зал, куда пригласили "порохоботов", чтобы за бесплатно послушать про Украину - поноактриссу? Вот видишь, они даже за бесплатно не хотят на чернуху ходит, в отличие от зелектората, который готов за это платить.
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Клавиша зЕ! рояля, а тебя и таких же зЕ!билов угостят, думаешь?
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Якутія-аеро? не проблема. Скульптори виліплять з лайна 1:1.
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судя по тому с какой скоростью возвращаются все "притеснённые" - повестка будет соответствующая)
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Яценюк дожидается политического погребения.5 лет бепрерывного грабежа украинцев развратили ВРУ.Надо помочь.Вторник - весёлый день в ВРУ будет.
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Зеленський сам із себе представляє "повестку", що позначила падіння свідомості в своїх діях українських громадян.

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"Куля в лоб" то таке, а по факту "Повестки дня для страны" Що не варто навіть і сподіватися, не "царское" это дело?
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А парламент,как и президент парашенко голый
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тревожится, хочет снать- пойдет на нары или власть сделает вид, что ничего не было, никто ничего не крал
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пока что от Владимира Александровича Рыбы украинцы получают только повестки дна для страны(
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Вовочка розгублений, зекомандА ще не склала йому плану на завтра.
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"Повєстка дня" готова на 92,6 відсотка, скаже уЗеленський Разумков!
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А может лучше молча пересадить казнокрадов. Меньше слов.
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Та не-е. Завтра шашлычки на пол-лимона замаринованы. Потом отходняк... Не до повестки дня будет. Так что сами придумайте программу, повестку и все эту фигню. Клоуну это неинтересно.
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Ага виставить павєстку , а потім зіграє на роялі без контрацептива .
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Зрозуміло, що НФ вже непотрібний і половина його людей готуються служити Коломойському. Також у цій статті цікаві очікування Яценюка стосовно подальших дій Зеленського, особливо дотримання Конституції! Пояснюю Яценюка, що Зеленський не читав Конституцію і не обіцяв демократію в Україні. Його задача - репресувати ворогів Коломойського, особливо порохоботів. Якщо при цьому не буде України, то його це не буде хвилювати.
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Очкуй Сеня. Приедет Зе к тебе домой, посмотрит на твой заборчик от обычных людей и на ту Стену, что ты построил от рашистов...
Нормальный президент посадил бы такого деятеля, с конфискацией.
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Очечки не забудьте новоизбранному принести, у Юлии Владимировны возьмите, они без диоптрий. Юлии Владимировне очечки пока без надобности, а "коземанде"(С) в самый раз.
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Сьогодні ще не пізно вручити йому "павєстку" з військкомату.
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Повестка дня - кролика сеню и его шобло за грати))) прелетная была бы повестка)
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Вона вже відома.

1. Призначення людей Коломойського на всі ключові посади по компетенції президента.
2. Розпуск Верховної Ради.
3. Повернення "Привату" Коломойському.
4. Податкова амністія фірмам Коломойського.
5. Програш українських судів до Коломойського.
6. Відплата НБУ 2 млрд. доларів Коломойському як компенсацію.
7. Програш міжнародних судів України до Коломойського і партнерів.
8. Повернення контролю над "Укртранснафта".
9. Поступове витіснення лоукостерів та повернення монополії МАУ.
10. Повернення контролю над "Укрнафта".
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В повестке дня нового Президента обязательно должен быть пункт про то чтоб Морковкин закончил строить свою Великую Кролячью Стену ! Желательно чтоб лично . С киркой и лопатой . И с конвоирами
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Сручатель, как там Украина поживает - выбирая и свергая президентов, чем зерада гордится, и топчется на месте? :D
Не хочешь вернуться к разговору - как Украина с помощью вибирающесвергающего большинства просир... шанс движения в Европу?
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План простий.

Не висовуватись, і не заважати Коломойському.
При попаданні на камери імітувати напружену мозкову діяльність.
Випускати дурнуваті ролики з безглуздими пропозиціями та закликами голосувати.
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Интересно...а сколько полвареничков можно купить на полмиллиона гривен запланированных на пикничОк презЕдента зеленского..?? Сколько зубожилых можно осчастливить..?? Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2354
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Яенюк:
И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию". Источник: https://censor.net.ua/v3127650

Мне одному кажется, что Сеня здесь обвиняет всех экс-президентов в нарушениях по гарантии Конституции? Петро, у тебя еще есть время наказать этого балабола и дать по шапке! Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1526
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Пока самый ближайший - это Петро, а бить по шапке он может и даже очень сильно!
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Это следует ("А это значит") из заявления Узеленского и Яцению это напомнил, а не обвиняет.
В вот теперь - "А это значит" будет означать, что придётся осуществлять курс на ЕС и НАТО.
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Эти свои заморочки поясняй перед обедом в детском саду, может и аппетит там нагонишь!

Особенно про курс, где Сеня не сказал ни слова! Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2917
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Для тех, кто в танке - обед уже давно прошел, оставь его себе на ужин! Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1442
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Сеня,какая на фиг повестка,тете мудаку ,только ордер на арест..
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Кулявлоба очень интересуется можно ли возвращаться в Украину и не будет ли первым указом Зеленского задержать преступников прошлой власти?
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Главное перед завтрашней инаугурацией, булаву продезинфицировать и закрасить на ней царапины от пэпыных когтей и зубов.
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Повестка дня: " все те,кто за эти 5 лет ,будучи на гос должностях,незаконно обогатились,приумножили свои миллионы, пришли к власти на крови,пооформляли свои полумилионные маетки на тёщ-пенсионерок,жен,любовниц,должны предоставить доказательства источники заработка тёщ и т.д.,в противном случае,всё должно быть конфисковано в доход государства на поддержание тех семей,у которых погибли отцы,дети,и военнопленным патриотам в плену у пуйла уже столько лет."
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так и должно быть. Но будет к сожалению амнистия.
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пункт 2. запретить рояли на любых встречах
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ПУНКТ 3. ОТПРАВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОПАТЬ БУЛЬБУ
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пункт 4. Сручателя, написавшего ПУНКТ 3., научить ходить в туалет, а не на форум
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Я не пойму при каких делах вообще куля непробиваемый ? Сваливший в штаты !
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Ожидайте разгона гадючника наперсточники это для вас актуальней !!!!!Кролик хватит лезть на экраны ты никто и партия твою зовут никак!!!Реинкарнации не будет!!!
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Т.е. ты не хочешь услышать то, что уже лично Зеленский скажет о том - что он собирается делать, а будешь жить в мечтаниях тем, что влили в уши зелекторату перед первым и вторым турами?
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а все чекав, коли виступить Яценюк...бо важко розібратися в ситуації без нього.
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Яценюк неправильные вопросы задал?
Какие, например?
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буде введене электронне народовладдя. Тобто народ через інтернет-референдуми буде вирішувати певні державні питання. Перше - це зняття недоторканості з депутатів. Очевидно, що вони самі нізащо недоторканість з себе самі не знімуть. Зніме народ УКраїни.
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а в селах є інтернети для народовладдя? у нас села застрягли десь в 1950-х роках
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Яценюк, тебя не спросили, авось представит. Радует сложившаяся уже практика (тьфу-тьфу), когда никчемы и болтуны просто получают подсрачника и оказываются там, где сейчас яценюк и завтра будет порошенко.
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Зеленського варто було обрати лише за те, щоб отримати задоволення від споглядання, як спливають на гімно ті, котрих він називав повіями з німецького кіно.
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У державній резиденції «Синьогора», що в селі Гута Богородчанського району, оголосили тендер на закупівлю різних видів м'яса - яловичини, свинини, курятини та потрухів. Як свідчить інформація на сайті публічних закупівель ProzZoro, на придбання цих продуктів у президентській резиденції, господарем якої після інавгурації стане Володимир Зеленський, готові потратити 403 тисячі 100 гривень...
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Не правильная позиция. Необходимо просто посмотреть одноимённый сериал и там всё подробно описано. Не нужно задавать глупые вопросы команде КоЗе, им и так не легко.
У них сейчас творческий кризис, потому-что всё что они предлагают, либо уже сделано, либо в процессе выполнения за последних 5 лет.
P.S. Фишки типа "Зарплаты учителям по 4000 долларов" я не считаю, это ихние ноухау.
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Я так думаю , що кролю дадуть років 25 строгача з конфіскацією.
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Порядок денний для краіни - прикололись, балакали, сіли та заплакали.
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А что остаётся Яценюку ещё ожидать, когда у него нет рейтинга---и не ожидается.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОжидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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