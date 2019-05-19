 Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ.
"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая.
Яценюк отметил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий: "Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного Президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный Президент принимал присягу".
"Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный Президент примет присягу и представит свой план действий для страны", - сказал он.
Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая: "Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".
"Важно, что новоизбранный Президент предложит по восстановлению территориальной целостности Украины, у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен Президентом. Так же парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного Президента", - отметил лидер "Народного фронта".
По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с Президентом: "Все эти дискуссии досрочные выборы или срочные - это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже. Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию".
"Поэтому парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк.
Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что "Народный фронт" вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: "Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция".
Парламент принимает решения и продолжает работать, отметил Яценюк: "Это еще одно доказательство того, что парламент работающий и должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать".
Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.
НЕ НУЖЕН ТЫ ТУТ - У..БУЙ НА СВОИ КОММУНЯЦКИЕ БЕЛОРУССКИЕ САЙТЫ И ТАМ ИСПРАЖНЯЙСЯ В ОСЛОУМИИ.
уЗеленськийРазумков!
Нормальный президент посадил бы такого деятеля, с конфискацией.
1. Призначення людей Коломойського на всі ключові посади по компетенції президента.
2. Розпуск Верховної Ради.
3. Повернення "Привату" Коломойському.
4. Податкова амністія фірмам Коломойського.
5. Програш українських судів до Коломойського.
6. Відплата НБУ 2 млрд. доларів Коломойському як компенсацію.
7. Програш міжнародних судів України до Коломойського і партнерів.
8. Повернення контролю над "Укртранснафта".
9. Поступове витіснення лоукостерів та повернення монополії МАУ.
10. Повернення контролю над "Укрнафта".
рожа крысиная )))
Не хочешь вернуться к разговору - как Украина с помощью вибирающесвергающего большинства просир... шанс движения в Европу?
Не висовуватись, і не заважати Коломойському.
При попаданні на камери імітувати напружену мозкову діяльність.
Випускати дурнуваті ролики з безглуздими пропозиціями та закликами голосувати.
И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию". Источник: https://censor.net.ua/v3127650
Мне одному кажется, что Сеня здесь обвиняет всех экс-президентов в нарушениях по гарантии Конституции? Петро, у тебя еще есть время наказать этого балабола и дать по шапке!
В вот теперь - "А это значит" будет означать, что придётся осуществлять курс на ЕС и НАТО.
Особенно про курс, где Сеня не сказал ни слова!
Какие, например?
У них сейчас творческий кризис, потому-что всё что они предлагают, либо уже сделано, либо в процессе выполнения за последних 5 лет.
P.S. Фишки типа "Зарплаты учителям по 4000 долларов" я не считаю, это ихние ноухау.