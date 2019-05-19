 Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НФ.

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк во время общения с журналистами в воскресенье, 19 мая.

Яценюк отметил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий: "Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного Президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный Президент принимал присягу".

"Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный Президент примет присягу и представит свой план действий для страны", - сказал он.

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Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая: "Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".

"Важно, что новоизбранный Президент предложит по восстановлению территориальной целостности Украины, у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен Президентом. Так же парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного Президента", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с Президентом: "Все эти дискуссии досрочные выборы или срочные - это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже. Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный Президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию".

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"Поэтому парламент должен проявить максимальное сотрудничество с вновь избранным Президентом. А Президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что "Народный фронт" вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: "Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция".

Парламент принимает решения и продолжает работать, отметил Яценюк: "Это еще одно доказательство того, что парламент работающий и должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать".

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Сегодня Арсений Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.