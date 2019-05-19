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 Бывший наемник из танкового батальона "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Во время проверки оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска ГУ НП в Луганской области задержали 34-летнего жителя пгт Меловое, который весной 2015 года "служил" в танковом батальоне террористов "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам задержанного, он отправился в Луганск на заработки. По прибытию на автовокзал познакомился с местным жителем, который за рюмкой предложил поступить в танковое подразделение боевиков.

Согласившись на предложение, мужчина с новым другом отправился в местный "военкомат", где ему выдали оружие, форму, зачислили на должность водителя, и направили в танковый батальон в г. Брянка. Через некоторое время, когда подразделение наемников РФ начали отправлять на передовые позиции, он, испугавшись, покинул ряды боевиков.

Смотрите: Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО (обновлено)

Впоследствии, вернувшись домой житель Луганщины решил пойти на контрактную службу в украинской армии.

Сейчас мужчину передали в Службу безопасности Украины, где он активно сотрудничает с правоохранителями.

Смотрите: Бойцы батальона "Луганск-1" задержали наемника "ЛНР", - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127646
 
 
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типичный свиносоевый тамжынашлюдь - мирно перемещающий грузы.
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Причина ухода - испугался . А пойти на контракт не испугался , что-то здесь не связывается .
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Кто нибудь вкурсе какое примерное соотношение местных боевиков и приезжих? В плен почти всегда попадает местный колорит.
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Сейчас подавляющее число местных. Русские в основном уехали.
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Для того, чтоб зеле массовку в мариинском делать? А то от зеботов хрен дождешься
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБывший наемник из танкового батальона "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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