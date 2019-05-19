 Бывший наемник из танкового батальона "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам задержанного, он отправился в Луганск на заработки. По прибытию на автовокзал познакомился с местным жителем, который за рюмкой предложил поступить в танковое подразделение боевиков.

Согласившись на предложение, мужчина с новым другом отправился в местный "военкомат", где ему выдали оружие, форму, зачислили на должность водителя, и направили в танковый батальон в г. Брянка. Через некоторое время, когда подразделение наемников РФ начали отправлять на передовые позиции, он, испугавшись, покинул ряды боевиков.

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Впоследствии, вернувшись домой житель Луганщины решил пойти на контрактную службу в украинской армии.

Сейчас мужчину передали в Службу безопасности Украины, где он активно сотрудничает с правоохранителями.

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