 Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, представитель Нидерландов набрал 492 балла в финале конкурса.
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Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019", - Суспільне
Сегодня в Украине стартует отбор на Евровидение-2019
Гастролирующая в РФ певица MARUV победила в украинском отборе на "Евровидение-2019". ВИДЕО
Нацотбор на Евровидение-2019: в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. ВИДЕО
В контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко
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Genadiy Frolov
А хто зайняв друге і третє місця?
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19.05.2019 09:45
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Leon Renk
А як перекладається на українську Dunkan, як Дімон)))???
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19.05.2019 09:49
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галина галка
Рада, що шльондра відмовилась. Рeзультати Євробачeння чeрговий раз довeли, що голою сракою нікого нe здивуєш.
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19.05.2019 09:52
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А П 6d5dcd2e
А что народ так возбудился на эту помойку, сборище геев и лесбиянок? Других проблем нет? Ладно бы порохоботы, а то и нормальные люди.
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19.05.2019 09:55
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цукер берг
вкусы разные конечно и непонятна сама система голосования как по мне ребята из Норвегии ничем не уступали б голландцу ...
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19.05.2019 09:59
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rofs
Что-то непонятно. Пишут, что белорусов отстранили от голосования, а я сам видел, что они Израилю дали 12 баллов, ну и остальным по сколько-то
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19.05.2019 10:00
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С завтрашнего дня у нас концерты каждый день. Скучно не будет.
Только подноси новые рояли - клавиши будут ломаться быстро.