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Все про:Евровидение (694) победа (388)

 Победителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. ВИДЕО

Победителем 64-го международного песенного конкурса "Евровидение-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade".

Как передает Цензор.НЕТ, представитель Нидерландов набрал 492 балла в финале конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение НОТУ об отказе от участия в Евровидении было преждевременным, - вице-премьер Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/v3127633
 
   
 Топ комментарии
 
Евровидение - это фигня!
С завтрашнего дня у нас концерты каждый день. Скучно не будет.
Только подноси новые рояли - клавиши будут ломаться быстро.
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А як перекладається на українську Dunkan, як Дімон)))???
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Рада, що шльондра відмовилась. Рeзультати Євробачeння чeрговий раз довeли, що голою сракою нікого нe здивуєш.
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А что народ так возбудился на эту помойку, сборище геев и лесбиянок? Других проблем нет? Ладно бы порохоботы, а то и нормальные люди.
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вкусы разные конечно и непонятна сама система голосования как по мне ребята из Норвегии ничем не уступали б голландцу ...
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Что-то непонятно. Пишут, что белорусов отстранили от голосования, а я сам видел, что они Израилю дали 12 баллов, ну и остальным по сколько-то
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПобедителем "Евровидения-2019" стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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