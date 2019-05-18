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 Политика Украины
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 "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова. ВИДЕО

После вчерашнего заявления Александра Турчинова о его отставке с должности секретаря СНБО в сети Интернет появилось видео по итогам его работы: начиная со времен Майдана и по сегодняшний день.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео появилось в YouTubе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку

Как сообщалось ранее, решение об отставке Турчинова обнародовала пресс-служба СНБО 17 мая.

Александр Турчинов находился на посту секретаря СНБО с декабря 2014 года. 10 февраля 2015 года он руководил наступлением сил АТО под Мариуполем, когда украинские бойцы освободили от боевиков 5 населенных пунктов, в том числе и Широкино.

Источник: https://censor.net.ua/v3127594
 
   
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Вата його ненавидить ))))
А українці шанують.
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давно вата ненавидить ?
мабуть з Майдану..
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Нет. Давно ли его каренные шанують, которые за всех украинцев отвечают?
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добре, за тебе не відповідаю, ти ж в нас самородок, біла ворона, більмо на оці, скалка в дупцях..
ВСЕ ?
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Почитай комментарии своих собратьев по зеленой вере на ветке о том где Турчинав снял с себя полномочия главы СНБО.... узнаешь...
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Вата всіх ненавидить - Україну, піндосів, євреїв, европу. Все крім рідного русскага сральника з діркою в полу. Це у них основна скрєпа.
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Чим корисний ? Крим віддяпати ви ще до закінчення Майдану спланували, а перед цим значно послабили нашу армію, підкупили місцевих чинуш та армійців.
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Особливо зелені чоловічки в Криму за його виважену позицію в весною 2014 року.
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ах, ну да...я і забула, що в нас була армія, майже натівського івня, вона рвалась в бій, а Турчинов не пустив "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова - Цензор.НЕТ 8198
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Было время - снимали фильмы от души, а не так как сейчас.
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Людина 5років робили необхідну для країни справу,поки деякі ховалися від призову та канцерти давали
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досить нести всяку ахінею, як попугаї, повторюють одне і те ж
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Повторение мать учения.... особенно для адептов зеленой веры....
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ну ну, повторяйте, чтобы запомнить на 5 лет, а вера у нас свободная
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И это повторим...и новое напишем...не переживайте...сладкой жизни зебеням не будет....
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я забыла, что сладкая жизнь у вас уже сейчас при "царе" петре и не надо спамить, если ответить нечем
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Какая ахинея, если Зе сам говорил, что мама ему говорил о повестке?

Он был оперным певцом, волонтером и воином. Сегодня в зоне АТО под Дебальцево погиб доброволец Василий Слипак. 19 лет жизни он провел во Франции, но вернулся на родину, потому что не мог оставаться в стороне войны. Его ранило, когда он стоял за пулеметом, бронебойная пуля калибра 12,7 миллиметров пробила два короба с патронами, не спас поющего бойца и бронежилет. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-zone-ato-pogib-izvestnyy-opernyy-pevec-vasiliy-slipak.html

А этот настоящий герой не ждал повестки по всем канцелярским процедурам.
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5 ЛЕТ МЕТОДИЧНО ПОМОГАЛ СИВОМУ ДРУГУ ******* ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА,А ЗЕ ДАВАЛ КОНЦЕРТЫ И ПОМОГАЛ АРМИИ... "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова - Цензор.НЕТ 7823
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Вата еще много лет будет кричать и писаться во сне......
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Да, Турчинов молодец! А сколько лили на него тут, на Цезоре! И Крым сдал, и Донбасс сдал...
Вот со свинарчуками только неловко получилось. ну, тут больше педро постарался.
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Турчинов по моему один из не многих честных людей в корупционной банде Свинарчуков .Вот только его роль в просырании
Крыма непонятна .
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Только что смотрел интересное вью Маломужа с Балашовым. Я что-то сомневаюсь, что ничего нельзя было поделать с Крымом в 2014 году. Сепарская история с "президентом Мешковым" в Крыму была ликвидирована за несколько часов тремя тысячами СБУшников из западной и центральной части Украины за один день. Одни из руководителей операции был Маломуж. Почему Наливайчекно не отдал приказ о захвате всех этих аксеновых, безлеров и т.п.?
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комсомолец турчинов, перекрасившийся в слугу господа, так и остался слугой любой власти, ему все равно, кто там будет старшим, главное сидеть в теплой ванне, меня только заведующих бани, от тимошенко к очкастому кролю, чоколядному зайцу, а теперь готов себе лоб зеленкой намазать
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Краще скажи чесно ссявся від Пастора, ватопітек?
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СКОРЕЕ КРОВАВЫЙ КОМСОРГ... "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова - Цензор.НЕТ 8335 ЕГО РАБОТА В ЕГО ДЕКЛАРАЦИИ ... "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова - Цензор.НЕТ 5932
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підсумки діяльності -
- голова ВЛКСМ Дніпропетровська
- робота на КДБ
- дружба з ЮВТ і Лазаренком , фактично - права рука Юльки
- під загрозою оприлюднення його досьє в КДБ-ФСБ , здав Крим і фактично Донбас ...
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ага Пастор здав... ще й куйла припрошував ну візьми, - а той все віднєкувався)
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Сбылась мечта зерады и они завтра найдут вместо "сдавшего Крым" (по крайней мере он сдал Крым в постах зерады до того, как Зе избрали) достойного на замену...
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Сраный Пастор - всегда готов просрать Крым и Донбасс!
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фу какая мыролюбная мерзость. почему ничего не сняли о херойской сдачи крыма серливым животным пластером шлангом? Соя!!! Или сейчас опасно вам стало говорить о свиномыролюбстве и свиноперемириях?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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