 "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова. ВИДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку

Как сообщалось ранее, решение об отставке Турчинова обнародовала пресс-служба СНБО 17 мая.

Александр Турчинов находился на посту секретаря СНБО с декабря 2014 года. 10 февраля 2015 года он руководил наступлением сил АТО под Мариуполем, когда украинские бойцы освободили от боевиков 5 населенных пунктов, в том числе и Широкино.