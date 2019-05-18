 "Кровавый Пастор на защите Украины": в сети появилось видео по итогам работы Турчинова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео появилось в YouTubе.
Как сообщалось ранее, решение об отставке Турчинова обнародовала пресс-служба СНБО 17 мая.
Александр Турчинов находился на посту секретаря СНБО с декабря 2014 года. 10 февраля 2015 года он руководил наступлением сил АТО под Мариуполем, когда украинские бойцы освободили от боевиков 5 населенных пунктов, в том числе и Широкино.
А українці шанують.
мабуть з Майдану..
ВСЕ ?
Он был оперным певцом, волонтером и воином. Сегодня в зоне АТО под Дебальцево погиб доброволец Василий Слипак. 19 лет жизни он провел во Франции, но вернулся на родину, потому что не мог оставаться в стороне войны. Его ранило, когда он стоял за пулеметом, бронебойная пуля калибра 12,7 миллиметров пробила два короба с патронами, не спас поющего бойца и бронежилет. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-zone-ato-pogib-izvestnyy-opernyy-pevec-vasiliy-slipak.html
А этот настоящий герой не ждал повестки по всем канцелярским процедурам.
Вот со свинарчуками только неловко получилось. ну, тут больше педро постарался.
Крыма непонятна .
- голова ВЛКСМ Дніпропетровська
- робота на КДБ
- дружба з ЮВТ і Лазаренком , фактично - права рука Юльки
- під загрозою оприлюднення його досьє в КДБ-ФСБ , здав Крим і фактично Донбас ...