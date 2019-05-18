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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1276) инаугурация (334) Разумков Дмитрий (45)

 "По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО

Ведущая программы "Право на владу" на 1+1 Наталья Мосейчук в эфире назвала президентом Украины не Владимира Зеленского, а его политического советника Дмитрия Разумкова.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий фрагмент эфира шоу выложил на своей странице в Facebook исполнительный директор центра "Миротворец" Роман Зайцев.

Это произошло, когда присутствующие в студии обсуждали вопрос, на что расчитывает "Батькивщина" при новом президенте Зеленском.

Так, обращаясь к нардепу от "Батькивщины" Сергею Власенко, Мосейчук спросила: "На что рассчитывает политическая сила "Батькивщина" сейчас, при новом президенте Разумкове? Какие переговоры у вас...".

Отметим, после этого ведущая сразу заметила свою оговорку и извинилась.

"Зеленского. Сорри вери матч", - спохватилась Мосейчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится 20 мая. 

Источник: https://censor.net.ua/v3127579
 
   
 Топ комментарии
 
Мосейчук что-то знает...))) а мы только догадываемся)))
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Никакого Фрейда. Похоже что Зеленского где-то на цепь посадили, и иногда выпускают в фейсбуке покрасоваться.
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Как то некрасиво получилось.
Перед беней.
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Це ж запитання і до "по Фрейду ведучої" Іванової... Перепрошую, Мосейчук.
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Вот это "новость"! Порохоботы в экстазе! " цензору" замечание - почему не жирным шрифтом?
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Порохобаба спалила Разумкова, ніколи не компроментуйте свого преЗЕдента.
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Та хоч і Разумков аби не Порохосвиня 😃
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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