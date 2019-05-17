EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
  1485  23
Все про:парк (123) протест (4420) Россия (72808) РПЦ (561)

 Стандарты работы российской журналистики: "За слова отвечаешь? Тогда бей". ВИДЕО

В российском Екатеринбурге журналист, провоцировавший протестующих против строительства храма РПЦ на месте сквера, получил по лицу.

Соответствующее видео размещено в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, в российском Екатеринбурге с начала недели идут протесты против строительства храма РПЦ на месте сквера. За три дня полицейские задержали почти 100 противников стройки, а забор, который протестующие пытались снести, заменили на капитальный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани

Источник: https://censor.net.ua/v3127544
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
меня в этом сюжете мучил вопрос: что это с мужиком в трусах: волосатый лиф или аномалия?!
Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий" - Цензор.НЕТ 8486
 показать весь комментарий
 
 
Кажана витатуйовано. В московському спецназі служив.
 показать весь комментарий
 
 
Один у фонтана получил, а этот возле стройки.Пора повсей засРашке такой флешмоб устроить Стандарты работы российской журналистики: "За слова отвечаешь? Тогда бей" - Цензор.НЕТ 9705
 показать весь комментарий
 
 
Та нехай щодня б'ються, щодня вбивають один одного, а краще дєрєвня на дєрєвню, райіон на райіон. Про що новина? "У світі жЬІвотньіх"?
 показать весь комментарий
 
 
Респект шульзі. Журналюга міркував що справа летітиме, але прорахувався.
 показать весь комментарий
 
 
Хороший пацан, не испорченный. Жаль засудят.
 показать весь комментарий
 
 
откуда ты знаешь что он хороший? он же россиянин
 показать весь комментарий
 
жесть- это даже не журнашлюха, а тупо гопник какой-то с микрофоном
 показать весь комментарий
 
 
Гремми?!.. нет!. Оскара и гринкарту в лучшую страну, боксеру!
 показать весь комментарий
 
 
Скрепно влупил, молодой и сильный, но получит парень на полную катушку. Жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Ну влупил так себе, скорее толкнул, но журнашлюшке этого хватило
 показать весь комментарий
 
Если бы потрошиная гнида выиграла бы выборы, то потрохососы были бы как этот журнашлюх *****.
Потрох во всём копировал *****. ***** победобесие и потрох армия. ***** духовные скрепы и потрох томос. ***** руцкий мир и потрох мову. ***** весь в говно-троллях и потрох в потрохососах. Продинамив потроха мы упредили ************ Украины.
 показать весь комментарий
 
 
вот любопытно: что тебя родило и как ты выросло?!
 показать весь комментарий
 
 
Чакрою відчуваю, що москалі починають вставати з колін. Незадоволеність життям вилилося у цей протест. Храм - це лише привід. Мабуть, пора переходити на Єкатеринбургські сайти і допомогти "стратегічним партнерам" так, як вони "допомагали" нам в 2014 році на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
хорошо когда кацапоиды друг-дружку метелят. приятно посмотреть
 показать весь комментарий
 
 
Только помесь генетическая потомков алкаша крепостного и алкаша советского начинает в религию лезть не через покаяние и чтение Письма а с перегаром и понятиями- слыш Михаил, короче ты теперь на воротах не стоишь а слетай нам за пивом и девочками и вот тут мне ещё парковку и заправку для мерса забацай, сразу перед райскими воротами.Благо тут только шо если в это гуано попасть вогом оно пудово сдохнет навсегда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоСтандарты работы российской журналистики: "За слова отвечаешь? Тогда бей". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх