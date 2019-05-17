 Стандарты работы российской журналистики: "За слова отвечаешь? Тогда бей". ВИДЕО

Соответствующее видео размещено в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, в российском Екатеринбурге с начала недели идут протесты против строительства храма РПЦ на месте сквера. За три дня полицейские задержали почти 100 противников стройки, а забор, который протестующие пытались снести, заменили на капитальный.

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