Соответствующее видео размещено в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, в российском Екатеринбурге с начала недели идут протесты против строительства храма РПЦ на месте сквера. За три дня полицейские задержали почти 100 противников стройки, а забор, который протестующие пытались снести, заменили на капитальный.
Потрох во всём копировал *****. ***** победобесие и потрох армия. ***** духовные скрепы и потрох томос. ***** руцкий мир и потрох мову. ***** весь в говно-троллях и потрох в потрохососах. Продинамив потроха мы упредили ************ Украины.