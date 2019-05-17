 "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
После двух лет жизни за границей Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день ближе к вечеру прибыл в Киев.
Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как олигарх из аэропорта "Борисполь" направился в ресторан Сatch в центре столицы. Это заведение находится в бизнес-центре по улице Владимирской, где имеет офис Коломойский. Журналист "Схем" зашел в ресторан и заметил, что олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.
Коломойский согласился поговорить со "Схемами". В первом экспресс-интервью после возвращения в Украину Коломойский рассказал о деле, которое расследуют против него в Америке, знакомстве с подозреваемым по делу о хищении сотен миллионов облэнерго Дмитрием Крючковым и о том, пойдет ли на инаугурацию Владимира Зеленского.
В Израиле ВВП больше, численность населения растет, средний возраст населения намного моложе, безработица меньше, уровень инфляции меньше, срединная зарплата выше, продолжительность жизни выше, размер пенсий выше.
Если точнее, то он имел в виду: Я решил пожить в Украине пока тут при должности мой клоун.
https://www.facebook.com/677spo/videos/2313096715424748/
-В дороге...
Б..., какие же вы е......, зелебобики.
Вот кто настоящий внутренний враг Украины, похлеще Медведчука. Но почему-то все боятся даже произносить его фамилию.
За решеткой