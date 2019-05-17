EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7313  198
Все про:Коломойский (1035) Хомутынник (115) Шипко (5) Фукс (12)

 "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Журналисты программы "СХЕМИ: корупція в деталях" взяли интервью у Игоря Коломойского после его возвращения в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

После двух лет жизни за границей Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день ближе к вечеру прибыл в Киев.

Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как олигарх из аэропорта "Борисполь" направился в ресторан Сatch в центре столицы. Это заведение находится в бизнес-центре по улице Владимирской, где имеет офис Коломойский. Журналист "Схем" зашел в ресторан и заметил, что олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский прилетел с бизнесменом Миндичем и депутатом "Видродження" Шипко, он не в розыске и контроль прошел без проблем, - Бутусов

Коломойский согласился поговорить со "Схемами". В первом экспресс-интервью после возвращения в Украину Коломойский рассказал о деле, которое расследуют против него в Америке, знакомстве с подозреваемым по делу о хищении сотен миллионов облэнерго Дмитрием Крючковым и о том, пойдет ли на инаугурацию Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/v3127536
 
   
 Топ комментарии
 
...олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.


"независимый я, он сам пришел!" кричал вазелин пятый месяц))
 показать весь комментарий
 
Беня решил остаться на 5 лет.. Совпадение?)
до зебилов что-то стало доходить...
в т.ч."Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем" - Цензор.НЕТ 9415
 показать весь комментарий
 
Yoohoею! А через 5 лет типа красть будет нечего будет красть? И клован не прикроет. Беня совсем стыд потерял.
. Ну шо зеклованы готовтес.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Це занадто складно для його розуміння.
 показать весь комментарий
 
 
А если Клована до Нового Года попрут с должности - опять в Израиль?
 показать весь комментарий
 
 
Чую евреи ближайшие 5 лет будут жить хорошо - эра нищенства закончилась, ЗЕ же обещал
 показать весь комментарий
 
 
Мої знайомі євреї (підприємці середнього бізнесу, віком за 60) вже виводять гроші за кордон і збираються їхати звідси. Кілька сімей одразу.
 показать весь комментарий
 
 
Так евреи бывают разные - бывают евреи, и ....ы так сказать, я вот про тех последних.
 показать весь комментарий
 
Евреи и сейчас не плохо живут. Хочешь сравним с Латвией?
В Израиле ВВП больше, численность населения растет, средний возраст населения намного моложе, безработица меньше, уровень инфляции меньше, срединная зарплата выше, продолжительность жизни выше, размер пенсий выше.
 показать весь комментарий
 
Tak Jevreji ne byli pod okupacijej rosiji,tak i dolzny zyt luce.A jesli Latvija nevydela okupaciji oni zyli kak Daniji.V te vremena do okupaciji uroven Daniji i Latviji byl odinakovy.Uroven infliaciji skolko Izraele?bezrabotica skolko % dlia interesa skazyte.
 показать весь комментарий
 
Счастье-то какое для Украины и украинцев!
 показать весь комментарий
 
 
переживаю, чтобьі Новоизбранньій не спровоцировал вражdу между богатьіми
 показать весь комментарий
 
 
Завязывай нюхать дурь,а то загнешся.
 показать весь комментарий
 
 
У меня такая ****** выросла , шо ты у меня в прицеле ноль .
 показать весь комментарий
 
Бєня приїхав не дарма - схоже Луцик , нещодавно в Ізраїлі , зрадив Свина остаточно ! "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 1530
 показать весь комментарий
 
 
Отлично. Стадо надо дрюкать. Может очнутся.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевые - народ? Петено стадо.
 показать весь комментарий
 
 
чи є тут хтось з 95 кварталу? невже ні вдень , ні тепер нікого немає... хочу щось спитати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О как некоторых тут корежит! А шо случилось? Ну приехал коллега по профессии вашего шоколадного кумира. Которому кстати многие из этих ура-фанатов вышиванок жопу должны поцеловать за его батальоны Днепр, Кривбасс, которые дошли до Иловайска, где их ваш соевый и угробил...
 показать весь комментарий
 
 
Вылизывать Бенин зад - это теперь ваша зебильная обязанность.
 показать весь комментарий
 
 
ну тогда поминки через 5. лет, ведь больше беня не планирует, хотя решает Бог.
 показать весь комментарий
 
 
и не говори, феодал будет рядом а его лизун (из древнего мультика про гоблинов) оглошать курс движения - счастье та какое, стадо гаджетов будет рада.
 показать весь комментарий
 
 
Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине...

Если точнее, то он имел в виду: Я решил пожить в Украине пока тут при должности мой клоун.
 показать весь комментарий
 
 
Вот ничего от Зеленского не жду. Ну не может булочник управлять самолётом. Поэтому будет, как я вижу, надутые губки Зе, постоянно жалующегося что ему все мешают, что у него нет никаких полномочий и т.д и т.п. Всё будет решать Рада.
 показать весь комментарий
 
 
вовачка кстати очень обидчивый мальчик...а низкорослые обидчивые мальчики могут принести много беды...
 показать весь комментарий
 
 
А умеющие управлять страной доуправлялись до ручки , что страна самая бедная . Так мог и дворник поуправлять и то результат был бы лучшим
 показать весь комментарий
 
Тому вирішили відійти від штампів і обрали піаніста х..м на роялі.. гірше ж бо не буде?))
 показать весь комментарий
 
 
Еще проклятые папередники и вредители в Раде. Вот я бы сейчас кааааак сделал бы чего-то, но ...
 показать весь комментарий
 
Там чуть выше твой коллега такую же фотку влепил .
 показать весь комментарий
 
 
так це один і той же персонаж флудить - під різними ніками ..))
 показать весь комментарий
 
 
Да тут уже не знаешь кто президент - Разумков, Богдан или все скопом.
 показать весь комментарий
 
 
Это сборный образ - "узеленского" называется.
 показать весь комментарий
 
 
Беня! Вам где больше нравица в Израиле или в Украине?
-В дороге... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 331
 показать весь комментарий
 
Чего пристали к человеку, может он решил приехать зарплаты своим сотрудникам поднять, а то некоторые уже зубы на полки положили.
 показать весь комментарий
 
Народ,когда уже Ахметова гниду кончать будем?
 показать весь комментарий
 
 
Шутить изволите? Ждите, 20-го нарисуется.
 показать весь комментарий
 
Помоему все наоборот они вас доканывают.
 показать весь комментарий
 
за 5 років шкуру з українців до кісточок здере. а тоді десь звалить *раку гріти на сонечку....
 показать весь комментарий
 
 
Ігор Валерьевич людина яка любить гроші а там як карта ляже
 показать весь комментарий
 
Да уж понятное дело-в Украине. Что это за ,,президент'' (пусть даже и теневой)-на выселках? Да и за Вовой глаз да глаз нужен,а то ещё чего доброго подумает,что он-настоящий президент и начнёт чудить по полной.
 показать весь комментарий
 
Порохососы,ваши шутки плоские,поносите ни в чем ещё не виновного Зеленского,а сами забыли сколько людей угробил Пеца за пять лет ,затеяв войнушку
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а путлер по-вашему ни при чем? Или может Вы считаете, что он спасал людей от ужасного Пети?
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Он просто так, погулять вышел...
Б..., какие же вы е......, зелебобики.
 показать весь комментарий
 
 
это чучело козломордое в первом туре за Бойкого голосовало во втором за кловуна.
 показать весь комментарий
 
 
А меня больше волнует Ахметов. Неужели он останется безнаказанным за войну на Донбассе, тысячи убитых там людей. за Роттердам+, монополию в энергетике?
Вот кто настоящий внутренний враг Украины, похлеще Медведчука. Но почему-то все боятся даже произносить его фамилию.
 показать весь комментарий
 
 
Свобода, доречі, на це питання відповіді не дає. Ну не бачить вона Ахметова, і все. Дивно? Не думаю. Треба придивитись до статті, за якою Свобода фінансується
 показать весь комментарий
 
Беня канеш класньій чувак, но сп#здить с тумбочки 4,5 лярда чужих денех и еще требовать компенсацию за свою тумбочку 2 лярда єто не по еврейски, єто по жидовски.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно требовать от Зе и не давать ему съехать.
 показать весь комментарий
 
 
Как ни странно зелёнкин тоже сказал что он исключительно на 5 лет
 показать весь комментарий
 
Каждый олигарх это паразит на теле Украины и пора народу Украины уже избавиться от этих кровопивцев.
 показать весь комментарий
 
А судья считает, что как минимум восемь! "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2961
 показать весь комментарий
 
Да, ближайшие лет 20 ти проживешь в Украине
За решеткой
 показать весь комментарий
 
Слухайте! Та будьте ви людьми! Залиште вже цю булаву Петру! Ну прикіпіла у пана душа до булави! Нехай забирає її собі(на довічне з конфіскацією) і бавиться стільки, скільки душа забажає! "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 5801
 показать весь комментарий
 
Ну, если ты считаешь, шо это жизнь, то заходи. От ***** нам же еще не очень досталось, так что давай, ломай нас полностью.
 показать весь комментарий
 
а ты нам ворюга и нах..не нада....валил бы ты подальше а то вдруг не доживеш свои 5 лет..
 показать весь комментарий
 
Гы-гы!!! Бирюков присит УВІЛЬНИТИ йего... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 9640 Вы представляете себе, какие дебилы руководили нашей страной? А мы еще с Азирова смеялись."Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 5810 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2342
 показать весь комментарий
 
Дай бог что бы ваЗЕлин хоть так смог написать
 показать весь комментарий
 
 
придурок! .. Бирюков это делает по Закону!.. Такое заявление напишут все советники Президента! .. и это делается каждые пять лет.. а у вас в Рашке по другому?!
 показать весь комментарий
 
 
Свое забрать и года хватит! Присматривать за Зелей будет,чтобы с крючка не сорвался .
 показать весь комментарий
 
Вовік добре знав тему, коли грав в Кварталі Коломойського. Як не найкраще передав характер особистості колишнього губернатора. Не буду радити нічого Коломойському, але на його місті запрошував би журналістів Свободи переодично на інтерв"ю. Бо вони явно мають до Валерійовича якийсь сантимент. Не монжна бути такимо жерстокосердрдним, щоб не звертати увагу на таку небайдужість колектива журналістів
 показать весь комментарий
 
В теплой хорошей камере можно и 10 лет прожить.
 показать весь комментарий
 
 
Ніяких задушлевих камер! Мінстецькі мають вітбувати свій термін на свіжому повітрі з фізичними вправами!(на примусових в автодорі по суду)
 показать весь комментарий
 
"Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине"... Конечно своим аватаром же нужно управлять, с Израиля как то не сподручно... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 8718
 показать весь комментарий
 
Мародеры Порошенко с Коломойским ограбили каждую украинскую семью на 15 тыс грн - Гриценко 05.07.2017 ПолитрадаВладельцы Привата украли больше, чем государство (мы с Вами) потратила на армию за весь период войны с Россией (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором). У каждой украинской семьи, из четырех человек, владельцы Привата украли почти 15 000 гривен.Такие оценки озвучил сегодня лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.И за это - никого не посадили? Даже не арестовали?Ни владельцев Привата, ни топ-менеджеров, ни руководителей Нацбанка-регулятора, которые годами закрывали глаза на миллиардные сделки в Привате, да еще и оказывали ему под эти сделки многомиллиардный рефинанс, попутно обваливая гривну?Не посадили, не арестовали, не отняли все их имущество - потому что гарант-олигарх с Коломойским-олигархом кулуарно «договорились», их языком, «по понятиям»? За наш с Вами счет!Безбашенные мародеры действительно думают, что их «понятийным договоренностями» все так мирно и закончится?Ошибаются. ТАКОГО - прощать нельзя. Невечно на Банковой будет сидеть гарант-олигарх и не вечно генпрокурором будет кум гаранта-олигарха. Ответственность наступит, найдет и догонит!***Данный пост Анатолия Гриценко перекликается с недавними оценками на этот же счет экс-губернатора Михеила Саакашвили. Он, в частности, 24 июня заявил про «олигархический договорняк между Порошенко и Коломойским», за который заплатили из своих карманов украинцы, комментируя свежую информацию от Минфина Украины о том, что государство выделяет на капитализацию ПриватБанка дополнительно еще 38,5 млрд грн "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 2782
 показать весь комментарий
 
А каким боком к Приват-банку Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ти за людина? Все нормально, нормально, а потім на своїх кидаєшся. Пан хочаб визначивсь, що він хоче? Бо в нього в голові суцільна каша, здається
 показать весь комментарий
 
 
Коломойський проживе в Україні 5 років , а от чи народ України проживе в Україні так як Коломойський 5 років дуже сумніваюся!!!
 показать весь комментарий
 
"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 1570главное не спалить,что клоун не марионетка "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 1570
 показать весь комментарий
 
Ну приехал и приехал, не такое прям событие. Но есть другой вопрос, - зачем брать в свою тусовку фсб-эшного бабуина Фукса, отморозка и криминала, который был причастен к попытке создания "ХНР", давил на Гепу тогда, требовал активных действий, а через год с фсбэшной легендой заявился в Украину, получил крышу Порошенка, затем купил пару бакланов из Народного фронта для продвижения интересов и стал скупать бизнес в стране при полном попустительстве власти. Теперь фсбэшное гавно уже к Бене примазалось.
 показать весь комментарий
 
Прийде на п'ять років до красти , до дирибанити то ,що ще не успів за 27 ........браво 73 % дозволили ..... "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 23 "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем" - Цензор.НЕТ 23
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх