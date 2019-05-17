 "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

После двух лет жизни за границей Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день ближе к вечеру прибыл в Киев.

Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как олигарх из аэропорта "Борисполь" направился в ресторан Сatch в центре столицы. Это заведение находится в бизнес-центре по улице Владимирской, где имеет офис Коломойский. Журналист "Схем" зашел в ресторан и заметил, что олигарх находился в компании народных депутатов от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника и Андрея Шипко, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца "95-го квартала" Тимура Миндича.

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Коломойский согласился поговорить со "Схемами". В первом экспресс-интервью после возвращения в Украину Коломойский рассказал о деле, которое расследуют против него в Америке, знакомстве с подозреваемым по делу о хищении сотен миллионов облэнерго Дмитрием Крючковым и о том, пойдет ли на инаугурацию Владимира Зеленского.