 Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, работа росгвардейцев попала в поле зрения трех камер наблюдения и опубликована на видеохостинге youtube. На записи неудачная попытка задержать водителя, который резко уезжает от фургона спецслужб и прорывается через закрытые ворота двора. Фургон поехал за ним, но из-за своих габаритов не смог сразу проехать через сломанные ворота. Запись сделана в Санкт-Петербурге в 2018 году.
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Пьяный водитель автомобиля на евробляхах сбил семью на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
+69
я думаю, что водитель и пассажиры "мерса" погибли от смеха!..
+33
Смотреть под музыку "Деревня дураков". Отлично!
+25
Идиоты !!
вон наши суперкопы набили кучу приусов - что, ремонтируют за свои деньги?
ни одна страна в мире не похожа на это убогое образование под название раша!!
«Документальных следов» подобной операции в архиве Росгвардии не нашлось.
«Каждая операция спецназа, особенно задержание, сопровождается рядом документов, в том числе отчетом по факту проведения. В данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции мы не обнаружили», - констатировал Грибакин.
В частности, отметил официальный представитель Росгвардии, художественную постановку в видео выдает отсутствие оружия у людей, наличие только одной машины с якобы «силовиками» и банальные ошибки в действиях.
«Сотрудники спецназа так не работают, можно очень долго описывать несостыковки в видео - например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль "подозреваемых" не заблокирован», - поделился Грибакин.
Также в ведомстве вопросы вызвало и одинаковое качество картинок со всех трех якобы задействованных в съемке видеокамер наблюдения: «Складывается ощущение, что снимали все сцены на одну камеру».
или в парашке не так как у всех?
Даже рекламу можно задвинуть мерсу...
Мерс...легкий уход от мусоров!))))
Попытка задержания водителя Infiniti 24.04.2019 ЧП Красноярск
Если бы не прохожие,для них это так бы и осталось--ворота которые не открываются Это типа как кружка без дна,но с заваренным верхом.))
Абитуриенты делятся на
Умных и сильных!)))
Последних конечно 99%))))
Это же оскорбление представителей власти в чистом виде!)))
Мусора просто обязаны были ареставать ворота...
За СОПРОТИВЛЕНИЕ представителям власти...
Какая, плять, расия - такая и гвардия...
Это даже не позор. Это - МЕГА ПОЗОРИЩЕ!
Такой "спецназ" годится токо пи...ть дубинками безоружных людей. Больше ни на шо их подвязывать не имеет смысла - обосрутся.
https://www.youtube.com/watch?v=hBFd2L1P_rI&feature=youtu.be