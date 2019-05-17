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Все про:задержание (5379) курьез (3972) Росгвардия (5)

 Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись комичной "спецоперации" Росгвардии по задержанию водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работа росгвардейцев попала в поле зрения трех камер наблюдения и опубликована на видеохостинге youtube. На записи неудачная попытка задержать водителя, который резко уезжает от фургона спецслужб и прорывается через закрытые ворота двора. Фургон поехал за ним, но из-за своих габаритов не смог сразу проехать через сломанные ворота. Запись сделана в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я вернулся из Сирии!" - пьяный контрактник Росгвардии устроил стрельбу из автомата на балконе многоэтажки в Челябинской области. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127473
 
   
 Топ комментарии
 
я думаю, что водитель и пассажиры "мерса" погибли от смеха!..
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Смотреть под музыку "Деревня дураков". Отлично!
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я думаю, что водитель и пассажиры "мерса" погибли от смеха!..
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Время такое.А у нас вообще клоун президентом стал...
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туда только с лишней хромосомой принимают
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Кстати, да. Вот мы смеемся, а и у нас тоже так- машину потом ремонтировать за свой счет. Совок- он такой.
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ну почему вы - дебилы, всегда приплетаете сюда Украину?!

вон наши суперкопы набили кучу приусов - что, ремонтируют за свои деньги?
ни одна страна в мире не похожа на это убогое образование под название раша!!
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Слышь, кеша... Ты паскуда, за метлой последи, не ровен час отдавят. Мне насрать, как ты относишься к рашке, но тварь ты истинно рашенская. Я пишу то, что знаю, а не что тебе в башку херачит.
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Але смердить рашкою то від тебе...""Паскуда,за мєтлой слєді,насрать,тварь,хєрачіт" - так в Україні говорить лишень москальське недобите лайно...
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как тупят на парашке мне по большому счёту всё равно,основное это, что бы наши так не тупили
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Видео нуждается в музыке из шоу Бенни Хилла! 😂
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надо Спилбергу отправить вместо того шо он из рук ***** смотрел, это уже точно мадэ ин раша
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Это ватникам не ватников на бутылки сажать) Боевикам Поцгвардии - премию вне очереди, за то что это получилось смешно.
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Они туды не поедут - там ВАРОТА )))))))))))))))))
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а вашу спецназовскую бабку в грязь - повеселили Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 864 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 864 Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 864
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Мы изучаем это видео, задействовали специалистов по тактике действий для его анализа. Вся эта "операция", если можно действие это так назвать, проходила, скорее всего, в Петербурге. Запечатленные на нем люди точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам, в целом. Все это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», - заявил Грибакин.
«Документальных следов» подобной операции в архиве Росгвардии не нашлось.
«Каждая операция спецназа, особенно задержание, сопровождается рядом документов, в том числе отчетом по факту проведения. В данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции мы не обнаружили», - констатировал Грибакин.
В частности, отметил официальный представитель Росгвардии, художественную постановку в видео выдает отсутствие оружия у людей, наличие только одной машины с якобы «силовиками» и банальные ошибки в действиях.

«Сотрудники спецназа так не работают, можно очень долго описывать несостыковки в видео - например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль "подозреваемых" не заблокирован», - поделился Грибакин.
Также в ведомстве вопросы вызвало и одинаковое качество картинок со всех трех якобы задействованных в съемке видеокамер наблюдения: «Складывается ощущение, что снимали все сцены на одну камеру».
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когда делают видеонаблюдение в ЖК, то чё, все камеры должны быть разные?
или в парашке не так как у всех?
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Так они так и действовали. Просто "что то пошло не так", начиная с ооочень дальнего расположения засады, позднего раздуплениия, что пора выезжать и блокировать....... Ну а уж эпизод с воротами - ... - класика простой тупости.
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Сцена с открыванием ворот - я давно так не ржал!!! Все анекдоты про вкручиващих лампочку мусоров или молдаван, Маски-шоу и, естественно, 95 квартал, курят в сторонке
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Особенно когда три АЛКеНЯ на своих догоняют Мерс))))
Даже рекламу можно задвинуть мерсу...
Мерс...легкий уход от мусоров!))))
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Минут через 15 до болванов дошло шо ворота открываются в другую сторону 😂😂
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Не брат,до них это так и не дошло))
Если бы не прохожие,для них это так бы и осталось--ворота которые не открываются Это типа как кружка без дна,но с заваренным верхом.))
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В академии МВД есть экзамен...нужно квадрат вставить в паз соответствующей формы в стене
Абитуриенты делятся на
Умных и сильных!)))
Последних конечно 99%))))
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Судя то по видео...эти менты именно этот экзамен и сдали!))))
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Совсем глупые и смешные, не то, что герои в Княжичах....
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Всех кто смеялся...на шконку!))
Это же оскорбление представителей власти в чистом виде!)))
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порушник, напевно-таки втік)))...поки ці йолопи з каліткою воювали...))))
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Так как Мерс ушел...
Мусора просто обязаны были ареставать ворота...
За СОПРОТИВЛЕНИЕ представителям власти...
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Странно что они ещё охранников не отметелили)
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Странно шо жители домов не отметелили горе мусоров)))за сломанное имущество...
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Музон с деревни дураков так и просится под это видео))))
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Спасибо! Не смеялась так давно, до слёз, до хохота! Пересмотрю ещё! Это феерично!
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Как поймают - на кол посодют, а уж опосля...)))
Какая, плять, расия - такая и гвардия...
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Ржал до слез.
Это даже не позор. Это - МЕГА ПОЗОРИЩЕ!
Такой "спецназ" годится токо пи...ть дубинками безоружных людей. Больше ни на шо их подвязывать не имеет смысла - обосрутся.
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А мне было приятно на это смотреть.Так держать.Ну и так бежать
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Дебилы. Им только всё сломать. Не своё, не жалко.
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Ахаха кацапчики спалились ))) реальный уровень засветили
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Мокшанкська рукожопість не має меж )))))))))))))))))))))))))
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Сказать можно только одно - а вы госдолг Америки видели?
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😂🤣 это писец. Клоунский спецназ.💣
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И ведь они потом поднимутся вверх по служебной лестнице.Получат генералов...
Елітний загін спецпризначенців Росгвардії розсмішив соцмережі спробою затримати водія в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 3464
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Цензор.НЕТВидеоКурьезыЭлитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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