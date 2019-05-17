 Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, работа росгвардейцев попала в поле зрения трех камер наблюдения и опубликована на видеохостинге youtube. На записи неудачная попытка задержать водителя, который резко уезжает от фургона спецслужб и прорывается через закрытые ворота двора. Фургон поехал за ним, но из-за своих габаритов не смог сразу проехать через сломанные ворота. Запись сделана в Санкт-Петербурге в 2018 году.

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