EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1028  10
Все про:суд (22127) Аллеров (88) Майборода Олег (1)

 Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому по делу экс-главы Нацгвардии Юрия Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Выслушав доводы сторон судья Виктория Жовноватюк решила отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры, которая требовала назначить гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороде меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Вместо этого, судья постановила назначить Майбороде залог в разимере 2 млн грн. а также обязала его носить элоктронное средство контрлоля (электронный браслет).

После заседания суда Майборода отметил, что средства для внесения залога у него имеются. Вместе с тем, его защита изучает врученное ему подозрения для дальнейшего его обжалования.

Комментируя приобретение дочерью Аллерова, Екатериной Пустынниковой, квартиры по цене около 7 тыс. грн за квадратный метр, вместо рыночной около 24 тыс. грн за квадратный метр, Майборода заявил: "Там своя история. Я не помню нюансы, но юристы анализировали, говорили, что были там определенные причины. Были другие финансовые... Может был депозит размещен. Я не знаю этих всех нюансов".

Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 01

Судья Жовноватюк оглашает свое решение.

Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 02

Майборода на заседании суда.

Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 03
Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 04
Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 05
Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.

Источник: https://censor.net.ua/v3127453
 
 
 Топ комментарии
 
А что вы думали? Суд - коммерческое предприятие, ничего личного...
 показать весь комментарий
 
Это очень грамтоная и интересная реформа от Пэпы
 показать весь комментарий
 
Я в улёте
Ну как можно отпускать под залог?
А еще интересно откуда у этого бульдога в принципе миллионы чесных денег.
Практически суд пытается получть миллион ворованных денег))
И это все в европу ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо ? Не получилось доказать в суде, что 110 квартир в Жмеренке это куда лучше чем 80 в Киеве на Печерске ?
 показать весь комментарий
 
"Там своя история, что были там определенные причины. Были другие финансовые... Может был депозит размещен. Я не знаю этих всех нюансов"

Нюанс во всем виноват ...
 показать весь комментарий
 
 
Хотя по большому счету он кинул не сколько государство, сколько свои коллег, так бы мент получил квартиру на Печерске ценой больше десятка млн., а так где то у черта на куличках ценой 300-500 тыс.
 показать весь комментарий
 
Я в улёте
Ну как можно отпускать под залог?
А еще интересно откуда у этого бульдога в принципе миллионы чесных денег.
Практически суд пытается получть миллион ворованных денег))
И это все в европу ?
 показать весь комментарий
 
 
А что вы думали? Суд - коммерческое предприятие, ничего личного...
 показать весь комментарий
 
 
Это очень грамтоная и интересная реформа от Пэпы
 показать весь комментарий
 
 
Корупція була і буде. Чому ця фірма Аллєрова встановила таку ціну? Суд цього не знає, а тому до з*ясування обставин цей Майборода невинний. Слухайте музику його далекого родича:
«ПЕСНИ Платона Майбороды» - YouTube
 показать весь комментарий
 
я настільки тотально та абсолютно не вірю нашим судам, що навіть не можу оцінити судове рішення правильно воно чи ні, навіть, якщо воно випадково - правильне.
 показать весь комментарий
 
в нашей стране самое главное побольше наворовать , вот и залог заплатить можно и откупиться
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх