 "На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал во время своего выступления в эфире проекта "Право на владу".
"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе... Я вам больше скажу - здесь не надо заниматься изнасилованием потому, что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет и я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73 процента Зеленскому - надоело... В данной ситуации надо помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала", - заявил Разумков.Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов
ну дешевки Узененского..... )))))
И только зебилы и зебени этого не понимают...
А у вас все квартал тепер винуватий та Зе...наче вашого любого Порошенка тут не було.
Вы вообще понимаете, чем тексты администрации Президента отличаются от срача на форуме?
Пипец!
ето какой то позор...
ето какой то позор...
обвинямый закончил пояснения: ваша честь - я кончил!
судья: я - тоже.
Конечно, понятно, прогнозировали политаналитики невосполнимые потери имиджа Украины с выбором шута, но все равно как то неприятно, чтоле
На Зеленского надеются одни мрази и ...идоры. Венгры надеются, что он отменит языковой закон, уйло надеется, что он просто перестанет стрелять и сдаст Украину, беня надеется, что он вернет ему Приватбанк. А вы о ком подумали?
Карабас ...идарас и сам офигел, когда узнал, что буратины таки согласились обменять пять миллиардов золотых на обещания о дешевой цибуле.
У Зеленского пообещали, если видео с беней о гражданской войне наберет 10000 лайков, то Моторыле и Гиви присвоят звания героев Украины.В украинской "гражданской" войне Коломойский и Зеленский почему-то воюют на стороне России.
Это не вы выбрали Зеленского на роль президента, это Коломойский выбрал вас на роль жертвы.
Коломойский будет самым дорогим консультантом в вашей жизни. За его услуги ваша семья будет расплачиваться поколениями.
Это не правда, что Зеленский своим рейтингом и возрастом побил исторический рекорд страны. А как же Саня Захарченко? 38 лет, рейтинг 75%
Проукраинские жители Крыма и Донбасса щас немного офигели. 5 лет их обзывали предателями, сепаратистами и трусами. И тут ...уяк, и 73% истинных "патриотов" голосует за малоросса.
Если вы думаете, что избиратели Зеленского щас сидят и ...уевают с поздравлений Януковича, Кадырова, Медведева, с возвращения Портнова и прочей дичи, то вы глубоко ошибаетесь. Именно этого они и хотели, именно это и выбирали.
Только инфантилы и идиоты могут голосовать за Голобородько, когда можно выбрать Робокопа, Чужого или Гомера Симпсона.
Кашпировский вылечит, МММ обогатит, Нибиру всех убьет, прививки не сработают, Зеленский не обманет.