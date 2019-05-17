 "На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал во время своего выступления в эфире проекта "Право на владу".

"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе... Я вам больше скажу - здесь не надо заниматься изнасилованием потому, что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет и я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73 процента Зеленскому - надоело... В данной ситуации надо помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала", - заявил Разумков.