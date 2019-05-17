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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1265) парламент (839) Разумков Дмитрий (41)

 "На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом. ВИДЕО

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков не допускает каких-либо радикальных действий в отношениях новоизбранного главы государства и парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Разумков сказал во время своего выступления в эфире проекта "Право на владу".

"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе... Я вам больше скажу - здесь не надо заниматься изнасилованием потому, что изнасилованием занимаются на протяжении многих лет и я думаю, что именно поэтому украинский народ отдал 73 процента Зеленскому - надоело... В данной ситуации надо помочь Раде наконец выполнить все те обещания, которые она давала", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о распаде коалиции: Это желание отсрочить какие-либо действия по проведению досрочных выборов

Источник: https://censor.net.ua/v3127438
 
   
 Топ комментарии
 
Так тонко Зеленского еще не троллил никто...

Зеленский - девушка так себе

Превый раз согласен в Разумковым
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В тему разумкова:

"Врачи утверждают, что если происходит преждевременная инаугурация,
то могут быть проблемы с булавостоянием."
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где то я это уже встречал. по моему "Лиса и виноград". дедушка Крылов... ))))
ну дешевки Узененского..... ))))) "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 7612
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"На згвалтування точно йти не варто.Та й дівчина так собі", - сказав хом'ячок,дивлячись на слониху.
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За пять лет на Цензоре ещё не было столько любви к ВРУ. Обычно её все разносили "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 6587 Но тут, вдруг, столько комментариев в её защиту... Боты, вам Петя до сих пор платит? Или, может быть, шеф Пети Медведчук? "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 7958
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Никто тут Раду не защищает. Эта чувырла много рассказывала тут про выбор народа и что Зе-бене булаву не дают в сроки по его хотелкам. Так вот............ если он не в курсе, то и Раду выбирал народ. Пусть дойдёт до их тупых голов - не им решать, сочли бы нужным - вынесли бы Раду как Овоща. А он вообще пустое место - никто и звать никак. Пока что ******* без статуса. Пусть лучше подумает какой девочкой он будет к осени. Так себе или с Окружной.
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Все дело в том родимый...что сейчас рада должна работать...что бы принять необходимые народу Украины законы....
И только зебилы и зебени этого не понимают...
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Нехай вже само непороЗЕміння хоть щось скаже...
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Потрясающе........ Еще вчера были правовые основания для роспуска Рады. "На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 11 А сегодня........... " не особо-то и хочется". Что.......... сделала вас Рада как порноактрису? Позу-то хоть выбрать дали или нет?
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я бачу ви любитель клубнічки...розбираєтеся....
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Посмотришь несколько раз Квартал и не в таком разбираться научишься. Стыдно не знать основные шедевры Слуги Коломойского.
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я таке не дивлюся. А ви навіть нєсколько раз передивлялася - бач, яка ви... любите високе мистецтво. Коли показували квартали дуже уважно слухав Порошенку, це дуже цікавий персонаж та актор. Талановита людина.
А у вас все квартал тепер винуватий та Зе...наче вашого любого Порошенка тут не було.
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Мда... Мов повернувся в часи Овоча. Аж ;казли, каториє мєшают нам жіть; згадалися...
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Нехай ляпает, чем больше он своим ватным языком наляпает, тем больше с КоЗеМанды потом спросят. Да и ему потом дорога только на мокшанские болота, комаров кормить.
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Ау, рибята, мать вашу!
Вы вообще понимаете, чем тексты администрации Президента отличаются от срача на форуме?
Пипец!
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цей Разумков непоганий хлопчина...але якийсь малоосвічений - української ніяк не здолає.
ето какой то позор...
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цей Разумков непоганий хлопчина...але якийсь малоосвічений - української ніяк не здолає.
ето какой то позор...
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Просто затупий щоб вивчити українську мову.
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Он прекрасно говорит по украински , посмотрите интервью с ним , где он указывает принципиальную позицию почему говорит по русскому, что бы показать козломордым , что ему комфортно в Украине даже если он говорит по русски и не надо его спасать . И если будет на госслужбе то обязательно буде говорити на мові
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дело об изасиловании в суде..
обвинямый закончил пояснения: ваша честь - я кончил!
судья: я - тоже.
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Интересно, а что будет, если Разумков вдруг зайдет на конкурс красоты?
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Отличная идея, нужно ему такой конкурс организовать, там он спалится окончательно. Ролик я не смотрела, у меня на Разумкова рвотный рефлекс, но даже на заставке видео видно, что этот пучеглазый имеет серьёзные проблемы. Латентный маньяк, адназначна.
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От тільки рада Разумкову нічого не должна. Вона должна тільки своїм родітєлям"На зґвалтування точно йти не варто. Та й дівчина так собі", - Разумков про взаємодію Зеленського з парламентом - Цензор.НЕТ 4929
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А вы по соточке накиньте и девушка вам покажется привлекательной. А мы поможем.
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Аааааххаххахха!!! отморозок)) Когда будет юмор про бабушку с половыми органами дедушки?
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Скоро...очень скоро...а судя по "ксивам"..и "зуб даю"...нам еще на рояле "мурку" сыграют...и не руками...😀
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а если бы у бабушки было как у дедушки )))))
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Перешли на тюремный сленг - зуб даю. девушка так себе.
Конечно, понятно, прогнозировали политаналитики невосполнимые потери имиджа Украины с выбором шута, но все равно как то неприятно, чтоле
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тем более что девушкой она никогда не была.
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На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии...много на себя берет разумков с зелей. Как бы и невзначай не схлопотать .
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Веселая подборочка

На Зеленского надеются одни мрази и ...идоры. Венгры надеются, что он отменит языковой закон, уйло надеется, что он просто перестанет стрелять и сдаст Украину, беня надеется, что он вернет ему Приватбанк. А вы о ком подумали?

Карабас ...идарас и сам офигел, когда узнал, что буратины таки согласились обменять пять миллиардов золотых на обещания о дешевой цибуле.

У Зеленского пообещали, если видео с беней о гражданской войне наберет 10000 лайков, то Моторыле и Гиви присвоят звания героев Украины.В украинской "гражданской" войне Коломойский и Зеленский почему-то воюют на стороне России.
Это не вы выбрали Зеленского на роль президента, это Коломойский выбрал вас на роль жертвы.
Коломойский будет самым дорогим консультантом в вашей жизни. За его услуги ваша семья будет расплачиваться поколениями.
Это не правда, что Зеленский своим рейтингом и возрастом побил исторический рекорд страны. А как же Саня Захарченко? 38 лет, рейтинг 75%

Проукраинские жители Крыма и Донбасса щас немного офигели. 5 лет их обзывали предателями, сепаратистами и трусами. И тут ...уяк, и 73% истинных "патриотов" голосует за малоросса.

Если вы думаете, что избиратели Зеленского щас сидят и ...уевают с поздравлений Януковича, Кадырова, Медведева, с возвращения Портнова и прочей дичи, то вы глубоко ошибаетесь. Именно этого они и хотели, именно это и выбирали.
Только инфантилы и идиоты могут голосовать за Голобородько, когда можно выбрать Робокопа, Чужого или Гомера Симпсона.
Кашпировский вылечит, МММ обогатит, Нибиру всех убьет, прививки не сработают, Зеленский не обманет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"На изнасилование точно идти не стоит. Да и девушка так себе", - Разумков о взаимодействии Зеленского с парламентом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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