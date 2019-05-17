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 Политика Украины
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Все про:ВР (22865) неприкосновенность (893) Гройсман (4704)

 Гройсман - нардепам: "Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывает на необходимость изменения избирательной системы и снятия депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая с трибуны Верховной Рады в пятницу.

"Нужно говорить о том, какой должна быть избирательная система, чтобы дать новое качество украинской политике в следующем парламенте… Возможно, пришло время объединиться и в конце концов принять решение, что система выборов должна быть изменена, провести серьезную дискуссию. Но дать возможность конкуренции на политической арене страны", - сказал он.

Что касается вопроса снятия депутатской неприкосновенности, то Гройсман выразил мнение, что "неприкосновенность украинского парламента и других чиновников разъедает их изнутри, позволяет расширять рамки и нарушать закон, за что все равно придется отвечать".

"Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - обратился он к Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

Премьер также констатировал, что реформа децентрализации еще не завершена.

"Мы полностью реализовали эту реформу? Нет. Она остается под риском? Да", - сказал он.

Гройсман подчеркнул: "Нам нужны изменения Конституции и внедрение еще законов, которые позволят фундаментально закрепить право децентрализации".

Кроме того, премьер отметил, что для реализации курса на европейскую интеграцию необходимо также принять ряд законодательных инициатив.

Источник: https://censor.net.ua/v3127390
 
   
 Топ комментарии
 
А мне плевать на его рейтинг...а вот в том что нужно снимать неприкосновенность...убирать мажоритраку и делать открытые списки он абсолютно прав....
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Грося, тебе это рейтинг не прибавит
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А что украл Петя..?? Список...суммы...все есть?? Опубликуй...не держи в себе..
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а ты 2-й - или как у вас рассчитываются в ботоверме или кудряшки пью Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 6756 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 6756
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Новость про Децентрализацию - самую успешную реформу Гройсмана: Київраді не вистачило голосів, аби відновити районні ради в Києві Голови фракцій не стали обговорювати майбутнє районних рад у місті. Про це повідомляє«КиевВласть». Проект рішення «Щодо посилення впливу громади на процес прийняття рішень у районах столиці» вже двічі не набрав необхідної кількості голосів і тому вважається відхиленим.
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гройсман, как и Зе-презедент забыли про закон об импичменте, По настоящему в законах все есть, кроме процедурного вопроса о следственных комиссиях!!! для реализации процедуры импичмента!!! Вот этот вопрос и нужно решить!!! Это реально не долго!!! И Рада 1 месяц за что ей осталось до роспуска укладывается легко!!!!
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как хочеться войти у память,а что мешало с 14 года это и другое делать.
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а нахрена - им надо жить по новому - по великорошенски
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Ну да и ко всему выборы надо баллы набирать.
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Гройсман! Не валяй дурня! Недоторканість має бути скасована разом з мажоритаркою! Мародер перед виборами стукав себе в груди, що мажоритарку скасує! Але наіпав. ФСБшний Парубій жодного разу не вніс цю постанову на голосування
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Партія, яка заволодіє Винником заволодіє Світом Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 11
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вы им слишком много дали - 15 - ну максимум 16 Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність" - Цензор.НЕТ 5114
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Відсотків 10 нормальних нардепів навіть в цій мародерській Раді є.
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начинать нужно всегда с себя
снять неприкосновенность с себя
потом ,,жаба,,задавит снимете с президента суддей
и всех остальных
как голосовать за ,,,х,,, в закрытом списке это преступление
обязательно отзыв президента депутатов суддей
всех на выборных должностях
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1Децентрализация - 2Федерализация - 3Потеря суверенитета
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Лучший премьер за всю историю независимости Украины. На парламенских выборах буду голосовать за его полит силу, или за ту, где он будет находится.
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Та да. Думаю, що навіть янек на дозволив би собі так грабувати бюджет субсидіями і населення ротердамом+, як це робить Гройсман разом з шоблою мародерів
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Для голосования за отмену неприкосновенности существует одна хитрость: предварительно распределяется между фракциями "кто за, кто против", но чтобы была гарантия что голосов не хватит.
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Как они быстро перелицовываются, когда припекает. У них на первом месте - лицемерие ради собственного блага, такого понятия, как народ, у них просто нет. Удалось как-то побывать небольшое время в курилке этих небожителей - то, о чем и как они разговаривают - ушеньки вянут, там давно процветает свой сленг или даже арго, который они пока не допускают в с трибуны и с экранов! К тому же украинский язык там не процветает!!!
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І всі одразу побігли знімати недоторканість. Вова Г. біжи бо не наздоженеш.
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Ха!
А идея интересная - те депутаты, которые не попадают в новую Раду, вполне могут насрать коллегам!
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Думаю,что примут зная ,что их будут жестко отсекать и им нехрена не грозит😂😂😂Ну,хоть что-то одно зорошее напоследок и сделают
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Чуваки, кнопкодавство не забудьте, плиз, в пакете.
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А с судей почему не предлагает?? Своих порох позасовывал???😂😂😁
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В это время в европейских странах даже принцесс под суд отдают. А наши кнопкодавы никак девственность не потеряют.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман - нардепам: "Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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