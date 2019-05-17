 "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный говорит в видеоблоге опубликованном на его странице в соцсети, анализируя хоккейные "достижения" Путина.
"Весь этот маразматический цирк без сомнения будет только нарастать потому, что Путин просто выживает из ума, как любой лидер, сидящий на троне слишком долго...", - сказал Навальный комментируя рекордные 8 шайб Путина в матче Ночной хоккейной лиги.
наверное так будет точнее Педро Мадуровича Цзедуна -Мальдийского
Макрон
Матфей
Жигули
(и так дальше пока не охрипнешь) че ты тут оккультизмы какие-то смехотворные вываливаешь то, а?
А если я вас?
Меня больше беспокоит в 21 веке лизоблюдство одобрение элитки - с высшим, часто западным образованием, деятелей науки р культуры, которые фашизм в стране на ура приняли.
хоккей от хутина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s
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у вратаря не было шансов против хутина... а у ковра был
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х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать...