 "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный говорит в видеоблоге опубликованном на его странице в соцсети, анализируя хоккейные "достижения" Путина.

"Весь этот маразматический цирк без сомнения будет только нарастать потому, что Путин просто выживает из ума, как любой лидер, сидящий на троне слишком долго...", - сказал Навальный комментируя рекордные 8 шайб Путина в матче Ночной хоккейной лиги.

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