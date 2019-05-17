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 Общество, За рубежом
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Все про:Путин (24787) хоккей (107) Навальный (383)

 "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что главной угрозой для России является маразм главы государства и сравнил Президента РФ Владимира Путина с советским генсеком Леонидом Брежневым и китайским лидером Мао Цздедуном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный говорит в видеоблоге опубликованном на его странице в соцсети, анализируя хоккейные "достижения" Путина.

"Весь этот маразматический цирк без сомнения будет только нарастать потому, что Путин просто выживает из ума, как любой лидер, сидящий на троне слишком долго...", - сказал Навальный комментируя рекордные 8 шайб Путина в матче Ночной хоккейной лиги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин забросил шайбу в хоккейном матче - защитник Ротенберг отъехал в сторону, а вратарь открыл шайбе ворота. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127378
 
   
 Топ комментарии
 
Во-во, нашего Педро Цзедуна сложно оторвать от корыта после 5 лет мародерства, представляю как там окопался Пуйло, который правит уже с 2000 года.
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Любой авторитарный правитель с годами всевластия, безнаказанности выживает из ума.
Меня больше беспокоит в 21 веке лизоблюдство одобрение элитки - с высшим, часто западным образованием, деятелей науки р культуры, которые фашизм в стране на ура приняли.
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Дайте вже й Педрі клюшку на коня,чи шо!
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Во-во, нашего Педро Цзедуна сложно оторвать от корыта после 5 лет мародерства, представляю как там окопался Пуйло, который правит уже с 2000 года.
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наверное так будет точнее Педро Мадуровича Цзедуна -Мальдийского
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Ссущество, комментирующее сам "матч" еще более отвратительно чем "герой" новости. Тот хоть старый и больной карлик - а это с таким надрывом комментирует цирк, что такое ощущение шо бутылку сломало от восторга.... "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 1549
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Сталин
Макрон
Матфей
Жигули
(и так дальше пока не охрипнешь) че ты тут оккультизмы какие-то смехотворные вываливаешь то, а?
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Сталин и Жигули - реально исчадия Ада. "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном - Цензор.НЕТ 142
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лучше бы он играл в хокей, а не был президентом х#йлом
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Я би ***** не порівнював із Брєжнєвим, або Мао Цзедуном. Це нікчемне колективне ***** навіть близько не стояло біля тих керівників.
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обвішане цяцьками нещастя Брєжнєв і аскет Мао. Я б теж не порівнював наркомана з китайцем.)
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Забудь про Петю, теперь у нас есть Пианист Сидоров.
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Любой авторитарный правитель с годами всевластия, безнаказанности выживает из ума.
Меня больше беспокоит в 21 веке лизоблюдство одобрение элитки - с высшим, часто западным образованием, деятелей науки р культуры, которые фашизм в стране на ура приняли.
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маленькое уточнение....он не выживает - уже выжил из ума....
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сравнение путлера с брежневым и мао выглядит как откровенный пиар путлера перед московитами, для которых брежнев и мао - авторитеты и примеры для подражания.
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Леонід Ілліч, при всіх його недоліках був українцем. Саме за його продуктивного правління, СРСР досяг найвищих досягнень в економіці. Якими, ще довго користувалися всі наступні вожді і вождики, аж до прогнозованого розвалу Союзу.
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А леша анальный почему так давно не выводил хомячков покричать "позор"? Непорядок, быдло должно выпускать пар, а то еще ***** свергнуть удумают
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Похоже, старик кабаев здоровски об лед башкай приложился!
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(простите за повтор))))))
хоккей от хутина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s

***

у вратаря не было шансов против хутина... а у ковра был
***
х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать...

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А что ж это треняра сборной такого "перспективного" игрока не замечают? Он бы канадцам навалял бы на раз плюнуть!
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ГОЛ С ПОДАЧИ БЛОХИНА ЗАБИВАЕТ БАЛТАЧА - ЭТО ЛИЧНАЯ ЗАСЛУГА ЛЕНИДА ИЛЬИЧА !!! (КТО ПОМНИТ СССР))))
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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