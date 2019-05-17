 "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность… И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны парламента.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

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Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.