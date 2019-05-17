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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде в связи с выходом из нее партии "Народный фронт".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность… И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны парламента.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Народный фронт" вышел из коалиции. ВИДЕО

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" (всего в составе было 302 депутата).

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3127370
 
   
 Топ комментарии
 
Дурак вы, батенька. Это так технично НФ послал клоуна "в сад".
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Яка сумна новина!
Парубий еще тот тролляка! "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 8078
Адекватным украинцам можно вздохнуть свободно. Гривна еще полгода будет стабильной "Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде - Цензор.НЕТ 9896
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А просто патамуша пасвистеть очинь хочица. Лалала...
Еще и лайкают этот бред какие-то придурки.
Надо сказать, эти выборы убили во мне веру в то, что из этого безнадежного быдла когда-нибудь получится народ.
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Ха-ха-ха! Теперь Зеленский может издавать какие угодно Указы (обязательные к выполнению) и по существу будет "царствовать" до создания новой коалиции "Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді - Цензор.НЕТ 3282 .
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Представляю, каких трудов ему стоило не смеяться, произнося это.
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Навіть якби Раду можна було розпустити, то нові вибори призначили б десь на серпень-вересень. А чергові в жовтні? Оце треба бучу здіймати ради одного місяця???
Різниці особої то не буде, бо що на дострокових, що на строкових виборах в Раду пройдуть одні й ті ж, адже закону про відкриті списки немає! От навіть Бєня сказав: толку від дострокових виборів за старим законом...

Але от прості українці постраждають і ще більше зубожіють. Бо дострокові вибори=різкий скачок курсу бакса. У нас от перед черговими президентськими бакс скочив із 26,6 до 27,4 (а пілся впав). Уявляєте, що буде при дострокових виборах - там бакс по 28 мінімум продаватимуть!
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"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращения деятельности коалиции уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность… И давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - объявил Парубий с трибуны парламента.Источник:https://censor.net.ua/v3127370

Клоун **** картавый. Коалиции нет уже 2.5 года. а эта тварь изображает бурную деятельность. Практически все законы приняты с нарушением регламента. кнопкодавством. и могут быть отменены через суд. Правительство без коалиции тоже работает вне закона. Тебя судить нужно. а ты спектакли разыгрываешь мразь.
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У Зели есть пока возможность собрать миллион перед Радой и люди просто "вежливо" попросят их вынести вопрос о самороспуске на голосование !
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Зеленскому теперь Рада и на хрен не нужна, мешать не будет . Господа "порохоботы" вы пролетели как стая рашпилей над Парижем.
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Тобто, на протязі 30 днів, поки формується нова коаліція, Президент не може видати указ про розпуск ВР? - Я вірно зрозумів?
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Случилось единственно правильное и ожидаемое...Реванш "коломойских" притормозили. Сколько бы лупоглазый голос квартала не вещал о беспрецедентной победе,а реально дурака сваляли 45% избирателей,у Украины появился шанс одуматься! С чем вас и поздравляю!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сумна новина", - Парубий о прекращении деятельности коалиции в Раде. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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