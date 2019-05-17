 Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар. ВИДЕО

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:41 "Сверка часов"
2:05 Зеленский - "окно возможностей" для Украины
8:50 Влияние Коломойского на Зеленского
11:50 Кампания Зеленского в соцсетях. В чем отличие украинской и российской политики
17:00 "Люди Зеленского" в парламенте и попытки нардепов "переобуться"
20:03 Причины поражения Порошенко, "враги" президента
30:50 "Народный фронт" и Гройсман
35:24 Политтехнологи и политтехнологии в Украине
44:00 Парламентские выборы 2019
49:34 Влияние России на украинские медиа
54:25 Война
Но как же в итоге я ошибся...
Не говоря уже о том, что за лето шут десятки раз обосраться успеет, и дутый рейтинг обрушится ниже оппоблока
Комфорта не будет.
После признания рыгспублик и возвращение их в лоно даже если не будет военных действий(в чем я сомневаюсь) будет просто захват власти в областях и провозглашение новых рыгспублик,сопровождающийся банальным бандитизмом вооруженными не пистолетами,а тяжелым вооружением боевиков.
Мрака.
90-е будут вспоминаться как спокойные годы.
Опять на весь мир обгадимся - можемповторить)
Еще и кричат шо зря отдали ЯО - нас могли бы бомбить из-за ситуации которую вы описал.... не хотелось бы верить, но это правдоподобно.
Это тебе не видео снимать....Вот пускай Президент Зеро и покажет свои способности в "политической борьбе"
А еще недавно эта в принципе хорошая девушка выражалась ..Ладно посмотрим на пастора поведение .Умный мужик но его занесло и он это не ощущает оторванность и монитор отклонения изоляции от настоящей жизни свое дает .
Новые Бразды
Новые надежды зарождения из забвения наверное
Но Новые должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.
И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.
А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы достаток плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток получения -взятки поражения их жадностью истребить .
Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.
.....
Певица, а не то что вы подумали.... ой, игрица на..... "трубе")
Вы что в это действительно верите?! Тогда вы не просто глупые, а идиоты !!!
https://www.youtube.com/watch?v=awjoAXjm4rk
Тем временем узеленского заявили, что если включить печатный станок, ничего плохого случиться не может. Наоборот, на появившиеся из неоткуда деньги можно построить школы и садики, дороги, выплатить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии. Основы экономики, которые рассказывают в обязательном курсе для всех специальностей в институте, прошли мимо не только строящего карьеру в КВН Зеленского, но и у его советников.видео -- https://youtu.be/auzFO0Pe5pw