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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Сюмар (297) Братущак (11)

 Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар. ВИДЕО

Народный депутат Виктория Сюмар в интервью рассказала на чем основан успех предвыборной кампании новоизбранного президента Владимира Зеленского, почему на этих выборах у Петра Порошенко не было шансов на победу, о процессе "переобувания" народных депутатов под команду нового президента,о будущем партии "Народный фронт" и переговорах Арсения Яценюка с Владимиром Гройсманом, а также о влиянии России на украинские медиа.

Об этом смотрите в видеоблоге "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:41 "Сверка часов"
2:05 Зеленский - "окно возможностей" для Украины
8:50 Влияние Коломойского на Зеленского
11:50 Кампания Зеленского в соцсетях. В чем отличие украинской и российской политики
17:00 "Люди Зеленского" в парламенте и попытки нардепов "переобуться"
20:03 Причины поражения Порошенко, "враги" президента
30:50 "Народный фронт" и Гройсман
35:24 Политтехнологи и политтехнологии в Украине
44:00 Парламентские выборы 2019
49:34 Влияние России на украинские медиа
54:25 Война

Источник: https://censor.net.ua/v3127368
 
   
 Топ комментарии
 
Поясняю для тех кто в танке.
Порох имеет абсолютно стабильный электорат (10-15%). Кто эти люди ? Государственники. То есть мыслящая часть населения которая понимает что Порох спас страну от гибели, и что только продолжение взятого им курса гарантирует постепенное отхождение от края пропасти, на котором страна стояла 5 лет назад.
Все остальные - либо упоротые совки, которые жаждут чтобы на их улицах рвались Грады, а их самих на подвал утащил какой-нибудь Гиви; либо просто наивные и обманутые сладкоголосой пропагандой люди.
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Который месяц прошу показать мне: что и у кого Порох украл, в цифрах и фактах.
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Государственники. - то есть воры и взяточники. Да, при Пете им было лучше всех. Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5929
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Это сервак глючит. Флаги появляются не сразу.
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Я сам в 2014г. вместе со своей семьей голосовал за Поршенко. Причем сделал свой выбор после скрупулезного анализа всех кандидатов (т.е. выбрал его убежденно и сознательно). При этом здесь же на сайте доказывал его достоинства российским злопыхателям (их тогда было здесь море).
Но как же в итоге я ошибся... Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5000
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A что он сделал не так, вызвав у вас столь жестокое разочарование ?
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опоблок с медведчуками и свидетели Педро Мадуровича Цзедуна -Мальдийского это одна банда , только разные группировки одной банды.
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Да ты прямо из штанов выскакиваешь, предвкушая проблемы в Украине. Типичный *******.
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из штанов выскочила рыгозелень месяц назад, подарив проблемы Украине
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Законы экономики неумолимы и жестоки. Они страшно мстят за попытки не следовать им.
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рыночные торговцы и законы рынка разные вещи - первым осилить второе не дано априори
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Нет; это для любой страны так. 10% населения обладают способностью к критическому анализу информации; остальные - стадо баранов.
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аха на воздух - после подрыва усех розен...ей ))
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шо втрое как любимая кудряшкой пью мехгалактическая лондонша? Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6452
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Я теж так вважаю, але подивимося що далі буде.
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На бобах кинь - на них ще жахливіші передбачення виходять.
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о мацковские пророчат... наверно оно накурилось и возомнило себя экстасенсом
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Через полгода большая часть коррупционеров будет сидеть с конфискацией имущества, а тролли останутся без работы, некоторые без свободы.
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Тобто знов почалися погрози! Чому ви тепер погрожуєте, якщо ви виграли і при владі? Мабуть тому, що ви не виконуєте своїх порожніх обіцянок і ваш єдиний метод - залякування.
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Вот я реально не могу понять - вы в это правда верите? Или просто успокаиваете себя, где-то задним умом понимая, что обосрались с выбором?
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Запитай у нього що таке "Піррова перемога".
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Вони як той психіатр з анекдота: біг додому і бурмотів "я не всруся, я не всруся... я не всрався, я не всрався..."
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Тільки треба врахувати що якщо вибори відбудуться по старому законодавству то всі ці цифри треба ділити на половину - друга половина це мажоритарники більшість яких вже "засіяли" свої округи.
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Партия Вакарчука откусит хороший кусок у партии "слуга урода".....
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Привет, твой Вакарчук обхезался по полной - как подголосок "венценосного" барыги. На парламентских выборах не достать ему и 5 процентов!
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Ага, конечно. Образование в Стенфорде, а не фейковый диплом второсортного вуза по линии КВН, знание нескольких иностранных языков, узнаваемость и практически полное отсутствие антирейтинга, нет зашкваренных людей в первой десятке (а не Богданы, Разумковы идиоты вроде Геруса и Данилюка, ворюги вроде Апаршина и напрочь зашкваренные серлещи).
Не говоря уже о том, что за лето шут десятки раз обосраться успеет, и дутый рейтинг обрушится ниже оппоблока
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Ну это вилами по воде писано,пусть добутет до выборов в раду,тогда проценты рисуйте)
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Формирование общественного мнения, не более того
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Под теми что жаждет шоу, уже сковородка инфляции стоИт.
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Комфорта они жаждут.
Комфорта не будет.
После признания рыгспублик и возвращение их в лоно даже если не будет военных действий(в чем я сомневаюсь) будет просто захват власти в областях и провозглашение новых рыгспублик,сопровождающийся банальным бандитизмом вооруженными не пистолетами,а тяжелым вооружением боевиков.
Мрака.
90-е будут вспоминаться как спокойные годы.
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Они сами за это проголосовали. Одна надежда на фронтовиков - что они на местах сумеют удержать ситуацию.
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Трамп введет.... возможно.
Опять на весь мир обгадимся - можемповторить)
Еще и кричат шо зря отдали ЯО - нас могли бы бомбить из-за ситуации которую вы описал.... не хотелось бы верить, но это правдоподобно.
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Шо сейчас начнется😀😀
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не, еще с полгодика подождать - а потом реально начнется отрезвление Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5436
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Подожди... Они ещё перед этим будут верещать про "козни Пороха", "мешающие президенту плодотворно работать"...
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Чому Зелю називають клоуном? Тому що і Трампа комуняки називають клоуном - стара комуняцька методичка.
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Може тому що він і є клоун? На думку таке не спадало? А починаючи з 21 травня він буде ще й баригою зеленим та мародером що заробляє на війні.
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Ничего общего. Трамп ведет себя иногда как клоун и при этом делает то, что надо. А в нашем случае клоун, вернее фигляр пытается сыграть роль президента. Ну фигли........ получилось в Слуге народа, народ же не видит разницы, может и в жизни прокатит. Только сценарий будут писать не Шефиры, а Беня и это ой как не будет похоже на Голобородько.
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Твій зелік не доріс до клоуна. І до артиста взагалі. Самодіяльність та квн у пролетарському місті - це його топ-рейтинг. І "чаво ізволітє" на корпоративах. Хоч без штанів стрибати.
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Нічого в цій країні не зміниться до тих пір поки таких "сюмар" не будуть піджарювати на розпеченій бруківці серед Хрещатика в Києві.
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Шооо? Гаааа? Все буде добрэээ... рэбьятааау... мі пєрємооожемоооу...шоооо... гааа?
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классика переобуавния в прыжке,иначе песец
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Зе масса, а что собственно случилось? Кто говорил, что быть Президентом -- это легко? Ему что, кто то обещал "красную дорожку"?
Это тебе не видео снимать....Вот пускай Президент Зеро и покажет свои способности в "политической борьбе"
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да легко, надо только включить свет в темном царстве лжи и грабежа.
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Простите, а почему "Зона комфорта" ВСЕГДА воспринимается , как негатив? Жители Новой Зеландии, Люксембурга, Швейцарии очень часто живут в "зоне комфорта" - и это их устраивает! И только у нас постоянные крики из всех щелей (фесбуки-газеты-радио-тв) про СРОЧНЫЙ выход из зоны комфорта.
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вот когда тут будет швейцария - так и будут в зоне... а пока - на зоны их Зеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4041
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Потому что там зона комфорта вокруг людей, а у нас в сериале "Слуга народа" (наверное, я это говно не смотрел) или других промо-роликах Зе.
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Зона комфорта - это у депутатов-бездельников. Поскакал немного по трибуне, заклеймил позором Путлера и уже можно закосить на Феофанию нервы лечить. И мат помощь просить.
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Торчек прийдьйот-парьядак наведьйот!!!
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И вообще, на носу лето - пора уже той Сюмарихе подумать о "зоне бикини"
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УХ ТЫ как заговорила .
А еще недавно эта в принципе хорошая девушка выражалась ..Ладно посмотрим на пастора поведение .Умный мужик но его занесло и он это не ощущает оторванность и монитор отклонения изоляции от настоящей жизни свое дает .

Новые Бразды
Новые надежды зарождения из забвения наверное
Но Новые должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.
И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.
А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы достаток плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток получения -взятки поражения их жадностью истребить .
Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.

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Да, просветление на зебилов приходит нежданно-негаданно. Наташка начала трезветь.
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И все активисты, к-рые должны следить за хищениями, уже пристроены - часть в АТО, часть погибла, часть во всякие непонятные НАБУ-ГБР набрали, Правоохоронцы старой закалки похоже сейчас сидят на заборе и наблюдают...
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А прихильникі Зеленського прирівнювали його до України. Тепер зрозуміли, що обрали не Зеленського, а купу олігархів. Єдина поправка, що Бєня буде більше вирішувати у цій банді та отримує компенсацію за Приват і зеботам трохи хліба дадуть Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2088
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это просто кахфетами рошеновата насрала, еще просто нет на чем строить выводы
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Беркова?
.....

Певица, а не то что вы подумали.... ой, игрица на..... "трубе")
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Адвокат Коломойского Богдан знает сколько стоят такие "журналисты" и депутаты как Сюмар.

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Мадам, накрастье губки, и - на выход! К какой партийке теперь направите свои стопы?!
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Меня удивляет что 73% избирателей верят в то что Зе Пороха расстреляет, декоммунизирует, люстрирует, посадит и т.д. выбирите то что кому больше нравится.
Вы что в это действительно верите?! Тогда вы не просто глупые, а идиоты !!!
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Многие из них верят, что он и Беню, Ахметку, Медведчука и Новинского тоже...того..к стенке..., а их состояния отберет и бедным будет роздавать... Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8092
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Неужели теперь "Квартал-95" начнет шутить про "игру на фортепиано" и "блатной суржик" Гаранта?!!

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Хоча б коменти писали українською, щоб парашоїди більше трудились перекладаючи вперед-назад!!!!
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Не коштує так нервуватись - підлога України розмовляє російською, а інша підлога - з борошнами українською. Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5701
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ЗЕ - это победа телевизора над мозгом. Только и всего.
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Ну да, признать, что люди политиков считают говном и послали всех разом подсознание и себялюбие не позволяют.... Печалька...
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Сюмар хочет жарку...Ох уж эти европейские ценности от Еврооптимистов.
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зебил тільки свою першу леді зможе жарити, а решта буде його жарити.
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СЮМАР и ИРИНА ЛУЦЕНКО ДВЕ КАРИКАТУРЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ !
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Нет, антинароднофронтовская лягушка. Победа Зеленского- это надежда на справедливость. На то, что мы увидим вас всех, воров и мародеров, на нарах! Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар - Цензор.НЕТ 31
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Просто запомните! зеля никого не посадит!Продадут в Киеве себе недвижимость,в виде главпочтампа,не много земель у армии подберут....и конечно же,по полной программе обделаются на весь мир-им же слава нужна...правда адекватных в Украине ,не добавится!(((
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Основы зеленской экономики или как запустить печатный станок
Тем временем узеленского заявили, что если включить печатный станок, ничего плохого случиться не может. Наоборот, на появившиеся из неоткуда деньги можно построить школы и садики, дороги, выплатить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии. Основы экономики, которые рассказывают в обязательном курсе для всех специальностей в институте, прошли мимо не только строящего карьеру в КВН Зеленского, но и у его советников.видео -- https://youtu.be/auzFO0Pe5pw
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Конченая. И эти люди принимают законы...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский - это победа "зоны комфорта" и желание увидеть, как он будет "жарить" политиков в жизни, если он так их "жарил" на сцене, - Сюмар. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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