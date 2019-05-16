 "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в прямом эфире "112 Украина" вечером 16 мая.

Журналист напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а по четвергам он был гостем программы "Вечерний прайм".



Гордон рассказал, что вести программу его пригласили гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

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"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, что будет полная свобода слова, будет здорово. Рейтинг у меня был очень большой, уже тогда было видно... Я никогда не работал на "112-м канале" и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", – рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.



Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.



"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на "112-м канале" не говорил мне, что я доложен говорить и что я не должен говорить", – сказал журналист.



Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

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"[Появилось] очень много людей, которые, как и он, пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни, но мне очень плохо оттого, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир". В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно [выходить на телеканале Медведчука]? Или вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решения: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", – сказал журналист.



Он поблагодарил коллектив "112 Украина" за сотрудничество и сообщил, что продолжит общаться со зрителями на своих YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".



"Я буду и дальше высказывать свою точку зрения у себя в YouTube, но я не считаю для себя возможным появляться на канале, где Виктор Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира", – подчеркнул журналист и уточнил, что он может изменить свою позицию, только если у канала поменяется владелец.

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