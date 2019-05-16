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 Политика Украины
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Все про:Гордон (17) Медведчук (851) увольнение (1548)

 "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина". ВИДЕО

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в прямом эфире "112 Украина" вечером 16 мая.

Журналист напомнил, что с 2017 года два раза в неделю, по субботам и воскресеньям, на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а по четвергам он был гостем программы "Вечерний прайм".

Гордон рассказал, что вести программу его пригласили гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

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"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, что будет полная свобода слова, будет здорово. Рейтинг у меня был очень большой, уже тогда было видно... Я никогда не работал на "112-м канале" и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", – рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на "112-м канале" не говорил мне, что я доложен говорить и что я не должен говорить", – сказал журналист.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные принесли под офис журналиста Гордона свиную голову. Тот заявил, что из нее получился "невкусный холодец". ВИДЕО+ФОТОрепортаж


"[Появилось] очень много людей, которые, как и он, пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни, но мне очень плохо оттого, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир". В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно [выходить на телеканале Медведчука]? Или вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решения: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", – сказал журналист.

Он поблагодарил коллектив "112 Украина" за сотрудничество и сообщил, что продолжит общаться со зрителями на своих YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".

"Я буду и дальше высказывать свою точку зрения у себя в YouTube, но я не считаю для себя возможным появляться на канале, где Виктор Медведчук и его соратники несут враждебные идеи "русского мира", – подчеркнул журналист и уточнил, что он может изменить свою позицию, только если у канала поменяется владелец. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3127332
 
   
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а почему только сейчас он вспомнил о мертвячуке, и прочих свиномыролюбцах?
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Он [Го...дон] отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. Источник: https://censor.net.ua/v3127332»

Какая же....как его назвать....«бывший глава Администрации Президента» КАКОГО ПРЕЗИДЕНТА ?
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Он потопил твою Свыню. Живи теперь с этим.
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??? Ни 1 не делаю, ни 2. Порохобот, опять мимо!
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а почему только сейчас он вспомнил о мертвячуке, и прочих свиномыролюбцах?
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А его жена Леся Батсман с ее авторской программой тоже оттуда уходит?
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Так ему Бенцион ангажировал Ге-Ге. Зачем ему какой то 112.Гордон на Эхе Москвы выступал не хуже Зелебенского в Юрмале. С его фирменным - "Украина - продажная ...". Что они с Медведчуком неподелили???
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так он же сам вроде как агент кремля?
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Хорошая новость. Он уже просто достал всех, и патриотов и не патриотов. Иди себе с миром, оракул хренов.
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Так Медведчука и русский мир защищаешь?
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Этот Гардон обманул лично меня и всех остальных. В прошлом году, этот нехороший человек уверял многократно, что он обладает тайными знаниями от том, что чемпионат мира по футболу перенесут из России в Британию.
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Це той чемпіонат, що пройшов під гаслом «Слава Україні !» ?
Рашка тоді всралася від люті на Домагоя Віду.
А потім команда Домагоя ще й впіндюрила Рашкі в 1/4 !
«Какая боль ! Какая боль Хорватія:Рашка 4:0 !!!!»
(насправді 4:3, то для рими )
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Смотрел достаточно много матчей, все с участием России. Украинских флагов на трибунах не заметил. Украинские болельщики никак себя визуально не обозначили. Это назывется под гаслом - слава Украине?
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Під гаслом Домагоя Віди.
Так пойдьот?
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Рашка (серб. Рашка / Raška) - средневековое сербское государство (великая жупа). Жупа - территориальная единица у западных и южных славян (а не то, что подумали).
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та давно вже-це ж ми гриземось як собаки-а в них все пучком!
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Він своє вже відпрацював,тепер пішов зубожіти.
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Хитрый жук этот Гордон. Когда у себя в "Бульваре" собирал всякую рыготню и украинофобов, то его ничего не смущало. А сейчас принципы поменялись... Может действительно прозрение к нему пришло, как к Лехе Гончаренку? Сарказм, если что...
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Ну какое там прозрение пришло? Может ли к проститутке прийти давно утерянная девственность? К Гордону эта аналогия подходит на 100%
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давно утерянная девственность не придет и к порядочной женщине...
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Ну хорошо, утраченная нравственность.
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Изначально- канал Захарченко "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 1405 Какие мы ранимые...в сортах гуано разбираемся.
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Ну прям трагедия в стране = Гордон перестанет в телевизор ходить.Если на этом все проблемы Украины закончатся ,то пускай не ходит .
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от тех,кто ходит в телевизор вы узнаёте новости,которые влияют на проблемы в Украине...
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на инаугурацию... "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7133
В ВР буде сидеть в ВИП ложе...., а может уже в президиуме...
Зачем терять время?

https://t.co/tmTSfwuiK6
"Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 6689
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Беня уже подобрал? И когда уже анонс Шустри-ка на Плюсах? Народ заждался. "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 3364
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Гордон умный человек, интересный, обладает уникальными связями и опытом, действительно его мнение чего-то стоит. Но его просто ненавидят порохоботы, как и всех, кто плохо отзывается о Порохе.
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Что Вы пытаетесь доказать куче дешевого говнючья которая вся скопом не стоит ногтя на мизинце того же Гордона. Этим козлярам ненавистен любой человек, презирающий дохлого шоколадного хряка и всю эту гнилую свору.
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Не только парашники-боты его ненавидят. Насчет умного и интересного - для этого надо иметь имя и репутацию честного человека, а гордон - старый лохотронщик, продавал раньше какие-то там пирамидки, его бульвар - тоже в немалой мере лохотрон по поддержке кучмы и т.п. мерзавцев. И вдруг этот человек исправился и вместо привычного развода лохов стал говорить честные вещи? Я не могу в такое поверить.
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Это правда. Как только стало понятно,что Кучма валится,он тут же стал на него полову гнать. А до этого усилено вылизывал. И так со всей властью. Со всеми дружит.
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Давно советовали Гордону, нельзя быть политической проституткой.
Кстати, журналист не должен продвигать в своих передачах политика , тем более из СБУ, в президенты, это не журналистика, а пропаганда ....
Неужели опыт соседнего государства не научил, не должны работники спецслужб (СБУ, ФСБ...) стоять во главе государства.
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Ну как же так? Вспомним, Джорджа Буша(старшего), который был директором ЦРУ.
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Бедный Гордон, скоро ему негде будет нести идеи своего мира...
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Что-то затеял Дуремар (продавец пьявок и пирамидок лечебных), наверно поступили новые ГэБэшные методички...
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запоздалое.но закономерное решение...респект...112 канал стал полным "атстоем"...полным дерьма и лжи...
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Є у жінок такий нехороший прийом,як сварка понарошку,ну це для того,щоб собі шо небудь вициганити.Оце і багаторічний ,але не зовсім публічно,а так втіхаря,як і повинен робити агент,дружбан мертветчука вирішив нам тут комедію розіграти.Здається зазбирався він в депутати і кращого піару як наїхати на медведчука не придумав.Лиса ти башка,ми ж тебе знаємо як облупленного.ще з 2000-их,кому ти горбатого ліпиш.
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А я и не знал, что Гордон - журналист. Спасибо Цензор, просветили...
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Там не разберёшь, у НКВД-эшников, кто кому и что...
"Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 4
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СКОЛЬКО ОНО ТАМ СИДЕЛО НА 112М КОГДА ТАМ КУКАРЕКАЛ МЕРВЕЧУК И ТЕПЕРЬ ХОД ЛЫСИНОЙ
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а до этого животное не замечало ничего .
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Сейчас Гордон прозрел и понял, что корыто не там...
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А такое тело как Пальчевский не хочет натыкать дуль Мертветчуку?
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Просто приехал богатенький папа Карло с Израиля, а Гордон с детства любит Израиль! "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 8546
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гардон, как там пірамідкі, продаються?
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А не пора ли самим украинцам ликвидировать вражеский рупор в своей стране, если єто не в состоянии сделать служба безопасности
Я думаю пора. И сделать нужно єто очень радикально
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Еще этот рупор ты можешь засунуть себе в рот по самые гланды, сделать глаза квадратными и удариться радикально о стенку! Если не полегчает - повторить эту процедуру заново!
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"Я буду и дальше высказывать свою точку зрения у себя в YouTube, но я неИсточник: https://censor.net.ua/v3127332

1.канал захарченка-арбузова с осени 2013 года.

2. а ньюсван как же тоже аут??

ждемс.

а пальческий как тогда??
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Правильное решение, уважуха, исправился, правильно все,... Эту заразу руського мира как 112 и One я давно удалил с ящика... Гадкий, мерзкий канал, срань кремлевская ...
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Гордон мафии. Часть 1 | Пирамидки Гордона, гадалки, Медведчук, Кучма и другие

https://www.youtube.com/watch?v=DiPmq3UKosQ
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Ого, судя по масштабной атаке ботов на Гордона, это интервью задело кума и по всей видимости именно он дал наказ в Ольгино открыть ответный огонь.
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Понятно что Гордон внучатый племянник контактёра Петра и его сморщеного кота "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира", - Гордон іде з телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4893 ..но Медвепукин откровенный враг Украины и один из основателей олигархического ОПГ
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..походу у Владимира Александровича Лоха открыта более жирная вакансия
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А гражданіну ведмедчуку крок Гордона, як черепасі дощик.
Цікаво, яку лінію поведінки відносно ху*локума обере Бєня?
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Нарешті "дурілка картонная" допер, що на медвечука працює, а одже на путлєра
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Єврейчик гордон-ский...ЗЕ біль.
переобуваеться ... рождЭныйе новай звезд/Ы )))))))))
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Гордона ждут на канале "Говорить Великий Львів"
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Выборы закончились. "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить".
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Контракт закончился с мертвечуком, вот все дела. Но зато Дон Коломоне, наверное, сделал ему такое предложение, от которого он не смог отказаться.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира", - Гордон уходит с телеканала "112 Украина". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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