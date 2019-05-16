 Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне автобуса "Харьков - Чугуев", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

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Изъятый ​​боеприпас направлен на исследование. Факт события внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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