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 Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне автобуса "Харьков - Чугуев", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне автобуса Харьков - Чугуев, - Нацполиция 01

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Смотрите: Уроженец Черкасской области задержан в столичном метро с двумя гранатами Ф-1 и тремя запалами к ним, - полиция Киева. ФОТО

Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне автобуса Харьков - Чугуев, - Нацполиция 02

Изъятый ​​боеприпас направлен на исследование. Факт события внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я домой с собачкой шел": в Киеве задержан мужчина, угрожавший женщине боевой гранатой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3127321
 
   
 Топ комментарии
 
По реке плывет топор из села Чугуева, Ну и пусть себе плывет железяка куева.
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"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в.... автобусе.Источник: https://censor.net.ua/v3127321

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ліпецьк наш?
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По реке плывет топор из села Чугуева, Ну и пусть себе плывет железяка куева.
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"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в.... автобусе.Источник: https://censor.net.ua/v3127321

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ліпецьк наш?
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Мне вот интересно...Совесть, какая-то, или ее остатки, у тех, кто привез гранаты и продает их таким тварям, хоть иногда будит их по ночам?
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*****, такое впечатление , шо эти гранаты где-то на вес продают..
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Во время войны их продают как картошку.
Вы ведь в курсе, что у нас война?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне автобуса "Харьков - Чугуев", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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